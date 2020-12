El Sueldazo de la ONCE deja 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años a una familia de Castellar

La suerte en forma de cupones ha vuelto a dar una alegría en el Campo de Gibraltar. Una familia de Castellar se ha llevado este domingo el mayor de los Sueldazos que ofrece la ONCE en sus sorteos de fin de semana, dotado con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, que suman un millón de euros en premios.

La fortuna la ha dado Demetrio Rosillo, que es vendedor de la ONCE desde el pasado mes de enero, y vende de forma ambulante por todo el pueblo. Rosillo se declara una persona muy emocional y no deja de emocionarse cada vez que un vecino se le acerca para felicitarle por el premio dado. “Es mucho dinero y a la familia que le ha tocado lo necesita, estoy muy contento”, ha explicado, sin dar más detalle de la identidad de los afortunados a quienes conoce porque son clientes habituales.

“Yo soy muy creyente y se lo pedía a Dios que diera un premio. Y estoy muy feliz con la ONCE. Y con lo que ha pasado hoy, más feliz todavía”, ha afirmado. Demetrio perdió a su padre de pequeño, superó un cáncer, tras un accidente de moto se rompió la rodilla y ahora tiene a su cargo a su madre.

Su entrada laboral en la ONCE supuso un cambio radical en su vida. “Es que llevo desde chiquitito luchando mucho, empecé a trabajar en la ONCE en enero y vino la pandemia. Fue muy duro porque empecé fuerte a y luego vino lo que vino, pero ahora la cosita está mucho mejor. Yo me quiero morir en la ONCE, porque aquí estoy muy feliz y muy contento”, ha añadido.

Con 28 años Rosillo es el vendedor más joven de la ONCE en el Campo de Gibraltar y es uno de los dos en Castellar. “Todo el pueblo está conmigo y está que no se lo cree”, ha remarcado. El otro vendedor, Alejandro José Gil, también vendió ayer en la localidad gaditana otro cupón premiado con 20.000 euros a las cinco cifras.

Además de este Sueldazo, este sorteo ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros en San Roque, donde el día anterior la ONCE había repartido 200.000 euros en la avenida de la Hispanidad del municipio gracias a la vendedora Julia Ventura. A mediados de noviembre, otro sorteo dejó más de 12 millones de euros en Algeciras.