Verdemar reitera su rechazo a la subestación de Red Eléctrica en La Línea

Verdemar-Ecologistas en Acción ha mostrado su rechazo a la planificación de la red de transporte de energía eléctrica en España, con la declaración del carácter singular de la interconexión eléctrica desde La Línea hasta Ceuta a través de un cable submarino, la red de conexiones con la subestación del Pinar del Rey y al tercer cable que unirá Tarifa con Marruecos.

Los ecologistas afirman que la conexión de La Línea-Ceuta saldría con torres de alta tensión desde la subestación del Pinar del Rey hasta la subestación de nueva construcción en Los Portichuelos, de 40.000 m2, que "rompería el término municipal en dos", hasta cruzar el Estrecho de Gibraltar hasta Ceuta, "incumpliendo normativas ambientales".

El colectivo indica que Ceuta puede abastecerse con energías limpias sin necesidad de esta infraestructura y que La Línea "se lleva la peor parte del proyecto, ya que no verá ningún beneficio del mismo y sí una pérdida de territorio, un impacto grave durante la fase de construcción y un riesgo ambiental posterior por rotura del cable, como viene sucediendo en la interconexión con Marruecos a Tarifa".

Verdemar destaca que los beneficios de que Ceuta se abastezca con energías alternativas sería beneficioso para ambas ciudades. "No se hundiría La Línea en el abismo e incentivaría el empleo en Ceuta", afirma la entidad.

Pinar del Rey

Los ecologistas también han solicitado que se reubique la subestación del Pinar del Rey al entender que está "colapsada" y que cuenta con líneas eléctricas "innecesarias". "Los cables de alta tensión de diferentes voltajes que a ella llegan y salen, están generando un impacto visual (tela de araña), ruido y contaminación electromagnética que están provocando una presión contaminante en los ciudadanos del Campo de Gibraltar. En el entorno de la subestación y en las salidas de torres de alta tensión se desarrollan otras actividades agrarias, forestales, turísticas, recreativas…, que implican un valor en la actividad económica de la zona y se verían perjudicadas por la contaminación electromagnética de la subestación y los tendidos eléctricos sin control", afirman.

Tercer cable a Marruecos

Los ecologistas, además, han presentado alegaciones a la instalación de un nuevo circuito en la interconexión España-Marruecos con un tercer cable. "El refuerzo de la interconexión con Marruecos deriva en un mayor flujo de intercambio entre el sistema español y marroquí, de modo que España va a seguir importando energía procedente de las centrales térmicas de carbón. Según Red Eléctrica, España ha importado desde Marruecos 1.053 GWh en 2019. Esto está sucediendo desde que se puso en marcha la central térmica de carbón de Safi, de 1,4 Gw de potencia", afirma Verdemar.

"Nuestra preocupación por la importación masiva de España de electricidad generada con carbón desde Marruecos la tenemos desde noviembre de 2018, justo cuando se desconectan o cierran centrales térmicas de carbón en España. Hasta julio de 2018, los dos cables submarinos de interconexión servían de manera casi exclusiva para exportar los excedentes de electricidad renovable del sur de España a Marruecos. Desde entonces, España ha importado desde Marruecos 443 GWh, o el 10,2% del total de sus importaciones de electricidad para este periodo", indican los conservacionistas. .

Para Verdemar-Ecologistas en Acción, las importaciones de electricidad desde Marruecos se deben a que el coste de generación con carbón es "artificialmente bajo" porque no paga el coste real de la fuerte contaminación, en particular de CO2, y que la electricidad importada no está sujeta al sistema europeo de Derechos de Emisión de CO2 (ETS), lo que constituye una competencia desleal".

El motivo del rechazo también es la sucesión de roturas de los cables. "En los últimos años no se ha parado de dosificar aceites refrigerantes por la rotura de estos cables. Aunque el aceite Petrelab 550 no es un producto con una toxicidad alta y es biodegradable, no se disuelve ni se mezcla con el agua (por eso es "un aceite"), y no deja de ser un derivado del petróleo y de tener un anillo bencénico que puede producir una afección en el medio, que se debería cuando menos, evaluar", han sentenciado los ecologistas.