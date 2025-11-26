Nueva cuota de atún rojo: la flota artesanal del estrecho de Gibraltar ve la salvación tras años de declive

La flota artesanal del Estrecho de Gibraltar, una de las dos que existen en todo el mundo con la posibilidad de capturar atún rojo (Thunnus thynnus) los 365 días del año, mira por primera vez su futuro con optimismo tras años de constante declive por las bajísimas cuotas de pesca de que dispone. Ahora, el incremento de un 17% de los derechos de pesca de esta especie en el Atlántico oriental y el Mediterráneo aprobado por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés) abre la puerta a un cambio de modelo ya negociado con el Gobierno de España y que, a través de un nuevo Real Decreto, permitirá un reparto más justo para evitar la completa desaparición de los artesanos del mar de Tarifa y Algeciras.

"Es un gran paso. Estamos en primera línea por primera vez", afirma Manuel Suárez, patrón mayor de la Cofradía de Tarifa y presidente de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales del Estrecho (OPP78), que recibió con "satisfacción" la noticia del acuerdo alcanzado en Sevilla pese a los múltiples obstáculos puestos por el gobierno de Donald Trump. Durante la 29ª Reunión Ordinaria del ICCAT, la delegación de Estados Unidos —alineada con la agresiva política comercial que impulsa su presidente— exigió retirar 6.000 toneladas de cuota de atún rojo a la UE para transferirlas directamente a la flota norteamericana. Finalmente no será así, lo que salva "en el último minuto" a la flota del Estrecho de otro trienio de pérdidas.

Un pescador del Estrecho prepara un atún. / Erasmo fenoy

Con este aumento, la cuota total de la UE pasará de 21.503 a 25.164 toneladas en 2025. La distribución definitiva entre los Estados miembros no será oficial hasta el Consejo de Pesca de diciembre, en Bruselas, donde se negociará el reparto de las capturas permitidas para 2026. Se prevé que para España crezca aproximadamente también un 17%. Ahora tiene un poco más de 7.000 toneladas. Suárez aguarda con expectación el paso definitivo por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español para que dé a los barcos, en su mayoría de Tarifa pero también de Algeciras, una cuota mayor de atún rojo, que es el túnido mejor valorado y más solicitado en los mercados internacionales, por la que suspira desde hace años. El 85% de ellos tiene un margen "ridículo" de pesca que no les da para sobrevivir "ni dos semanas" y que los ha conducido poco a poco a una crisis sin precedentes.

Para hacerlo, el ministerio que dirige Luis Planas tendrá que poner en marcha un profundo cambio en el sistema de reparto, ya que el que hay ahora el sector artesanal lo considera "injusto" con los barcos "más vulnerables". La distribución se fundamenta, según explica Suárez, en supuestos irreales y obsoletos. Para empezar porque hay dos listas que el Gobierno de España tiene el compromiso de unificar.

Hasta ahora, una pequeña parte de la cuota (793,6 toneladas) se adjudicaba a los barcos del Estrecho, Canarias y artes artesanales del Mediterráneo. La mayor parte (5.911 toneladas, el 87,15%) corresponde a las flotas de cebo vivo del Cantábrico, de cañas y líneas de mano del Estrecho, de palangre, cerco y línea de mano del Mediterráneo y las almadrabas. El problema es que el criterio que se aplica es la historicidad, es decir, se conceden más capturas a los barcos que llevan más tiempo dedicados al atún rojo.

Para entender por qué esto perjudica a los pesqueros de la comarca hay que decir que Tarifa era un puerto dedicado a la pesquería del voraz (besugo de la pinta), pero esta especie fue poco a poco a poco desapareciendo, desplazándose del Estrecho, y eso obligó a los pescadores artesanales a adaptarse a otra pesca, la del atún rojo. Sobre esta especie comenzó un plan de recuperación en 2008 que ha tenido un gran éxito. Tanto, que los niveles de TAC (Total de Captura Admisible) se vieron ampliados desde las 36.000 toneladas de 2022 a 40.570 toneladas para el año 2023 y a 47.251 toneladas en 2024. Sin embargo, esto no ha repercutido en los artesanos del Estrecho porque no tienen antigüedad. Dejaron de coger atunes para que la especie se recuperara y cuando lo ha hecho es con tal ímpetu que ha expulsado al voraz, de modo que ahora no pueden capturar ni a uno ni a otro. Este criterio de la "historicidad" también será eliminado, según subraya Suárez.

Pescadores de Tarifa limpiando las redes de algas. / Jorge del Águila

Del mismo modo se facilitará la redistribución del sobrante de la cuota en otras flotas. Hasta ahora, los tarifeños se ven incapaces de sobrevivir con la escasa cuota que se le asigna, mientras observan como en otros puntos de España, principalmente Canarias, se quedan toneladas sin pescar que acaban por perderse. Los canarios volvieron en 2024 (como les ocurrió en 2023 y en campañas anteriores) a no completar la cuota total otorgada a su flota artesanal. La cuestión es que se concede buena parte de los derechos a pesqueros muy pequeños, de litoral, sin autonomía ni seguridad para acceder a donde transitan los túnidos. El Gobierno redistribuirá el derecho a pescar lo que sobre en otras latitudes.

Para defender sus derechos, la OPP78 lleva varios años sirviendo información al Ministerio. Antes del verano le entregó un estudio socieconómico de la Universidad de Cádiz que refleja "el nivel de abandono y el peligro de desaparición" de la flota de Tarifa, ya que un 80% de los barcos solo tiene 1.500 kilos de atún al año. "Le hemos entregado proyectos, todo tipo de datos escritos sobre la caída de la pesca del besugo, lo que factura barco por barco en la lonja", subrayó Suárez en una entrevista con Europa Sur en junio. "Un marinero puede vivir con eso un mes o dos como mucho, pero el año tiene doce. Y hay que esperar al año siguiente para volver a tener 1.500 kilos".

Además está la catástrofe que ha supuesto la aparición del alga invasora Rugulopterix Okamurae, la necesidad de llevar a cabo un relevo generacional que contribuya a disminuir los altos nveles de paro entre los jóvenes y el apoyo de asociaciones ecologistas, así como de la propia Comisión Europea (CE). Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF emitieron un comunicado el pasado 19 de noviembre mostrando su respaldo a una nueva guía publicada por la Comisión Europea, que orienta a los Estados miembros sobre cómo deben repartir sus oportunidades de pesca. Por primera vez, la Comisión instó de forma explícita a abandonar el criterio exclusivo del historial de capturas y a avanzar hacia un sistema basado en criterios ambientales, sociales y económicos, tal como establece el Artículo 17 de la Política Pesquera Común.

La portavoz de Ecologistas en Acción, Macarena Molina recuerda que este artículo nació para promover “justicia y equidad en las pesquerías”, pero durante años las cuotas “se han concentrado siempre en la misma dirección: en beneficio de los grandes”. El Comisario de Pesca, Costas Kadis, explicó en el encuentro Make Fishing Fair en Bruselas, que urge situar la pesca artesanal en el centro de las políticas de la UE, reconociendo su papel clave en la conservación de la biodiversidad marina. Raúl García Rodríguez, coordinador del programa de pesquerías de WWF, subrayó que aunque la población se ha recuperado y el TAC es históricamente alto, “sigue siendo una pesquería controlada por unas pocas familias”.