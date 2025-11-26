El PSOE de Cádiz pide un reparto justo de la cuota del atún rojo que incluya a la pesca artesanal de la provincia

La diputada socialista por la provincia de Cádiz y presidenta del PSOE provincial, Mamen Sánchez, ha mostrado este miércoles su satisfacción por el importante aumento de la cuota de atún rojo obtenido para la Unión Europea y para España, calificándolo como “un éxito de gestión que refuerza nuestra posición pesquera y que abre nuevas oportunidades para el sector”.

Tras agradecer al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, su trabajo en la negociación internacional celebrada la semana pasada en Sevilla, ha insistido en que el aumento de cuota del atún rojo “debe traducirse ahora en un reparto justo y equilibrado dentro de España, Andalucía y de la provincia de Cádiz". Sánchez ha demandado un aumento del techo de capturas para las almadrabas gaditanas “que han participado con su esfuerzo en esa sostenibilidad del atún y esto le permitirá seguir creciendo en empleo, estabilidad y sería un atractivo para el relevo generacional. Y también ha solicitado que se tenga en cuenta a las flotas artesanales de Tarifa, Algeciras, Conil y Barbate.

“La pesca artesanal de Cádiz lleva muchos años enfrentándose a la presión de factores que escapan a su control: la desaparición de especies, la proliferación de algas invasoras y la falta de relevo generacional. Son embarcaciones que apenas pueden trabajar algunos meses al años y que, sin embargo, representan un modelo de pesca sostenible y selectiva imprescindible para nuestras provincia”, ha señalado.

Para Sánchez, el nuevo escenario con el incremento de la cuiota debe servir "para dar estabilidad y futuro a las pequeñas embarcaciones de Tarifa, Algeciras, Conil y Barbate”. A la par, la diputada ha criticado que la flota artesanal no esté "valorada" por la Junta de Andalucía. "No aporta apenas nada en sus presupuestos y que desde que está el PP su papel se ha reducido a trasladar las líneas de ayuda que proceden del Gobierno de España”, ha enfatizado.