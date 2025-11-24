La cuota de atún rojo sube un 17% y el sector almadrabero pide un reparto “real y justo”

La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) ha aprobado un incremento del 17% en la cuota de atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo para la Unión Europea, un aumento que supone 3.661 toneladas más respecto al cupo actual, según informó en la red social X el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

La decisión se adoptó en la reunión anual de ICCAT celebrada hasta este lunes en Sevilla, donde más de 60 países han negociado durante una semana los límites de captura de especies migratorias del Atlántico. Con este aumento, la cuota total de la UE pasará de 21.503 a 25.164 toneladas en 2025.

España, principal país captor dentro de la Unión, dispone actualmente de 6.783 toneladas, un reparto que se ha mantenido en el trienio 2023-2025 tras una subida del 11,3% respecto al periodo anterior. El incremento aprobado ahora encaja en el escenario más optimista que manejaba el Gobierno, que calculaba una mejora de entre 500 y 1.200 toneladas para España.

No obstante, la distribución definitiva entre los Estados miembros no será oficial hasta el Consejo de Pesca de diciembre, en Bruselas, donde se negociarán las capturas para 2026 y se fijará el reparto comunitario.

El sector almadrabero, “satisfecho pero expectante”

La directora gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba, Marta Crespo, valoró el resultado como “satisfactorio pero aún incierto”, ya que ahora comienza el proceso de aplicación del reparto europeo y, posteriormente, del nacional. “Esperamos que este 17% se traduzca en una subida real y justa, que es lo que esperan los almadraberos”, afirmó Crespo, quien recordó que está previsto que en el nuevo reparto europeo “puedan entrar nuevos actores”, algo que también podría ocurrir en el Real Decreto que prepara el Gobierno de España.

Crespo subrayó que las almadrabas gaditanas, entre las que se encuentra la de Tarifa, representan “una de las principales actividades económicas de algunas de las comarcas más desfavorecidas de la provincia". “El incremento es una buena noticia porque reconoce que lo estamos haciendo bien en sostenibilidad, en la actividad pesquera, en relevo generacional y en creación de empleo”, señaló.

La gerente agradeció, además, el “seguimiento cercano y la información constante” aportada por las administraciones durante una negociación que describió como “una semana agónica”, marcada por una propuesta restrictiva presentada por Estados Unidos.

El acuerdo debe pasar aún por el Consejo de Ministros de Pesca de la UE, los días 11 y 12 de diciembre. Después, el Gobierno español aprobará un Real Decreto que, por primera vez, podría permitir la entrada de nuevos operadores en el reparto económico del atún rojo.

“Confiamos en que España no aplique una tarifa plana y tenga en cuenta la historia y la contribución de las almadrabas gaditanas, un sector esencial para Andalucía y para todo el país”, concluyó Crespo.