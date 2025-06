La pesca de Tarifa suspira por el atún rojo que le sobra a Canarias

Tarifa/Solo hay dos flotas pesqueras en todo el mundo con la posibilidad de capturar atún rojo los 365 días del año. Una de ellas es la del pueblo japonés de Ōma, en el estrecho de Tsugaru. La otra está en Tarifa, en pleno estrecho de Gibraltar. La primera es un ejemplo de buen hacer y prosperidad económica. La segunda se ve incapaz de sobrevivir con la escasa cuota que se le asigna, mientras observa cada vez con menos resignación como en otros puntos de España, principalmente Canarias, se quedan toneladas sin pescar que acaban por perderse. Ahora, los 54 barcos artesanales tarifeños miran con esperanza la celebración el próximo mes de noviembre de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés), que asigna la cuota para esta especie cada tres años. Esta edición será en Sevilla. Tarifa juega en casa y sus pescadores acudirán juntos en autobuses para no dejar pasar la oportunidad de reivindicarse. Necesitan poder pescar más atún rojo. Es eso o la ruina de dejar los barcos en puerto.

Mientras Tarifa suspira desde hace años por una cuota mayor de atún rojo (la especie Thunnus thynnus), que es el túnido mejor valorado y más solicitado en los mercados internacionales, Canarias volvió en 2024 (como le ocurrió en 2023 y en campañas anteriores) a no completar la cuota total otorgada a su flota artesanal. Los pesqueros canarios solo lograron descargar 453 toneladas de las 537,7 con que se contaban para realizar capturas legales. Es decir, se quedaron sin pescar 84,5 toneladas, el 16% de la cuota, por lo que se dejaron de ingresar en torno a 200.000 euros. Este año, entre el 20 de enero y el 30 de mayo, el periodo más fuerte para esta pesquería allí, sólo se descargaron en las islas 110 toneladas, el 19% de lo asignado para todo el año. La cuestión es que se concede buena parte de los derechos a pesqueros muy pequeños, de litoral, sin autonomía ni seguridad para acceder a donde transitan los túnidos. Este año, por ejemplo, ha pasado demasiado lejos de la costa. "Nos parece increíble que se deje escapar el sobrante de Canarias cuando el Gobierno tiene la capcidad de redistribuirlo y debería hacerlo entre los que más lo necesitamos", defiende Manuel Suárez, patrón mayor de la Cofradía de Tarifa y presidente de la OPP78, la Organización de Productores Pesqueros Artesanales del Estrecho.

Un pescador en Tarifa. / E.S.

Suárez aboga por "aprovechar la oportunidad" de que el ICCAT se reúna en Sevilla para conseguir un aumento de la cuota que conduzca a un reparto más justo para la pesca "más vulnerable", la artesanal de Tarifa.

El reparto se fundamenta, según explica, en supuestos irreales, obsoletos, lo que lo convierte en injusto. Suárez pone un ejemplo. La redistribución de los derechos atribuidos inicialmente a Islandia dentro de la Unión Europea (UE) concedió a la flota de Tarifa un aumento de ¡87 kilos!. "Sin una cuota de atún digna no hay futuro para nuestro marineros", repite desde hace años Suárez.

Tarifa era un puerto dedicado a la pesquería del voraz (besugo de la pinta), pero esta esppecie fue poco a poco a poco desapareciendo, desplazándose del Estrecho, y eso obligó a los pescadores artesanales a adaptarse a otra pesca, la del atún rojo. Sobre esta especie comenzó un plan de recuperación en 2008 que ha tenido un gran éxito. Tanto, que los niveles de TAC (Total de Captura Admisible) se vieron ampliados desde las 36.000 toneladas de 2022 a 40.570 toneladas para el año 2023 y a 47.251 toneladas en 2024. "El problema que tenemos es que, con la cuota que le corresponde a España, el reparto que hacen nos perjudica para los barcos artesanales, entre ellos, los de Tarifa", reclama.

Manuel Suárez, patrón mayor de Tarifa, con las artes de pesca. / E.S.

La OPP78 lleva varios años sirviendo información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ahora pondrá a su disposición un estudio socieconómico de la Universidad de Cádiz que refleja "el nivel de abandono y el peligro de desaparición" de la flota de Tarifa, ya que un 80% de ellos solo tiene 1.500 kilos de atún al año. "Le hemos entregado proyectos, todo tipo de datos escritos sobre la caída de la pesca del besugo, lo que factura barco por barco en la lonja", subraya Suárez. "Un marinero puede vivir con eso un mes o dos como mucho, pero el año tiene doce. Y hay que esperar al año siguiente para volver a tener 1.500 kilos".

Los pescadores de atún rojo creían que "cuando el atún rojo se recuperara habría cuotas dignas", pero no está siendo así. La cuestión es que para el reparto, el Gobierno de España se rige por lo que llama "historicidad" y los pescadores de Tarifa no la tienen porque antes pescaban el besugo. Es la pescadilla que se muerde la cola. Dejaron de coger atunes para que la especie se recuperara y cuando lo ha hecho es con tal ímpetu que ha expulsado al voraz, de modo que ahora no pueden capturar ni a uno ni a otro. Resultado: en Tarifa había 120 barcos de pesca cuando comenzó el plan de recuperación y ahora quedan 50. Más una decena en Algeciras. Entre todas se mal reparten unas 360 toneladas al año.

España mantiene por tercer año consecutivo un cupo de 6.783 toneladas para repartir entre 819 buques pesqueros y almadrabas. Los pescadores de Tarifa calculan que el 60% se lo adjudica la pesca industrial, tres grandes empresas nacionales.