Montero garantiza la equiparación fiscal de Gibraltar con ayudas al comercio de La Línea y el fin del contrabando de tabaco

El futuro tratado sobre Gibraltar facilitará "cierta homogeneidad fiscal" entre la colonia británica y el Campo de Gibraltar y permitirá además acabar con el contrabando de tabaco. Así lo ha asegurado este viernes la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, durante una visita a la Mancomunidad de Municipios para reeditar el convenio de apoyo para obras hidráulicas y gestión de residuos.

Montero ha explicado -a preguntas de Europa Sur- que la negociación del tratado ha tenido muy en cuenta la situación fiscal de ambos territorios. "El tratado vendrá de la mano de una cierta homogeneización en el tratamiento fiscal para que no haya perjuicio del comercio en la zona de La Línea ni en los pueblos cercanos, y por tanto que haya igualdad de competencia cara fundamentalmente a los comerciantes", según Montero. Para ello, ha avanzado, se pondrá en marcha una línea de ayudas directas al comercio y la industria.

El pasado junio ya trascendió que habrá una equiparación fiscal progresiva con España en un plazo no superior a los tres años mediante la aplicación de impuestos indirectos que gravarán los productos de consumo (similar al IVA), así como a los hidrocarburos, el alcohol y el tabaco. De ese plazo de adaptación se infiere la necesidad de las ayudas reveladas por Montero. A su vez, ha apuntado que la fiscalidad del tabaco "se ha trabajado" con el objetivo de acabar con el contrabando procedente de Gibraltar.

La ministra ha especificado que en el momento en que se firme el tratado, Gibraltar saldrá de la lista de paraísos fiscales en la que está incorporada por parte del Ministerio de Hacienda. "Esto está ya", ha enfatizado.

"Momento histórico"

Montero ha calificado el momento actual, en vísperas de la firma del tratado, como histórico. "Hacer caer la Verja es la pretensión y aspiración que durante tantas décadas han tenido todos los vecinos del Campo de Gibraltar para permitir la libre circulación de personas, de trabajadores, tanto en La Línea como en Gibraltar. Es un acuerdo que se viene trabajando de forma muy intensa, fundamentalmente desde la salida del Reino Unido de Europa. Esa situación que hacía complicado este acuerdo, lejos de haber sido un obstáculo, se ha convertido en un elemento facilitador".

"Todo son buenas noticias en nuestras relaciones con el Peñón y estoy convencida de que esto va a ayudar a la vida cotidiana de todos los ciudadanos de esta comarca que están deseando que este acuerdo se convierta ya en lo que lo simboliza, en la caída de esa Verja", ha concluido.