El ministro británico para Europa anuncia que el Parlamento debatirá pronto los términos del tratado sobre Gibraltar

El ministro británico para Europa, Stephen Doughty, aseguró este miércoles en la Cámara de los Comunes que el Parlamento podrá debatir “tan pronto como sea posible” los términos del tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar, actualmente en fase final de negociación.

Doughty calificó el acuerdo como “bienvenido y significativo” y subrayó que supondrá empleo, inversión y estabilidad, no solo para el Peñón, sino también para toda la comarca del Campo de Gibraltar. “Todas las partes están trabajando para finalizar el texto y ratificar el tratado lo antes posible”, afirmó.

Durante el debate, el diputado liberal demócrata Al Pinkerton pidió al ministro que se comprometiera a presentar el acuerdo ante la Cámara de los Comunes “en la primera oportunidad posible”, mientras que Amanda Martin, diputada laborista y presidenta del Grupo Parlamentario Multipartidista sobre Gibraltar, expresó su respaldo al tratado y solicitó garantías de que este se traduzca en beneficios económicos y un impulso al turismo.

Ambos parlamentarios declararon haber visitado recientemente Gibraltar invitados por el Gobierno gibraltareño, visita que figura en el Registro de Intereses Financieros de los Miembros del Parlamento.

Doughty agradeció el apoyo del grupo y confirmó que el tratado traerá “beneficios importantes para la economía, el empleo y la población”, al tiempo que destacó que podría propiciar un aumento de los vuelos hacia el aeropuerto de Gibraltar desde otros destinos europeos, algo que consideró “muy positivo para Gibraltar y para toda la región”.

El ministro también se refirió a la necesidad de garantizar la fluidez en el paso fronterizo, por el que cruzan a diario unas 15.000 personas, y aseguró que el acuerdo contribuirá a una “nueva relación positiva” entre Gibraltar y el entorno.

El tratado, pendiente de su redacción definitiva y de los procesos de ratificación en Londres y Bruselas, aspira a regular la relación pos-Brexit entre Gibraltar y la UE, con especial atención al tránsito fronterizo, los derechos de los trabajadores transfronterizos y la cooperación económica en la zona.