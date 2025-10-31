Gibraltar endurece los criterios para obtener la residencia y el estatus de gibraltareño tras dispararse la población

El Gobierno de Gibraltar endurece los requisitos legales para obtener tanto la condición de gibraltareño como la residencia en el Peñón. Lo hace tras detectar "abusos sistémicos" que habían conducido a una "creciente presión sobre las instituciones gibraltareñas provocada por la rápida afluencia de personas en los últimos años".

A partir de este jueves 30 de octubre, para conseguir las condición de gibraltareño serán necesarios 20 años de residencia continua –y no 10, como hasta ahora– cuando una persona solicite el registro sobre la base de la discreción ministerial. El periodo de carencia para que los inmigrantes obtengan la residencia legal en la Roca se incrementa de 5 a 10 años. De no tomarse medidas, esta tendencia podría generar una situación insostenible para la comunidad, asegura el Gobierno, que definde que actúa para proteger la integridad de sus sistemas.

Todos estos cambios y algunos más están contenidos en el Proyecto de Ley sobre el Estatuto del Gibraltareño y la Inmigración (Enmienda) de 2025, publicado este jueves. El texto modifica el Gibraltarian Status Act (Ley sobre el Estatuto del Gibraltareño) y la Immigration, Asylum and Refugee Act (Ley de Inmigración, Asilo y Refugio) y entra en vigor inmediatamente una vez se aprobado por el Parlamento.

Ley sobre el Estatuto del Gibraltareño

Regula quién puede inscribirse en el Registro de Gibraltareños. A partir de ahora solo podrán registrarse quienes mantengan una relación profunda y significativa con Gibraltar, en contraste con la ley original de 1962, cuando las condiciones eran muy diferentes.

De hecho, antes del cambio legislativo era posible adquirir el estatus de gibraltareño por descendencia con requisitos mínimos, lo que permitió que personas con escasa o nula relación con Gibraltar pudieran registrarse. Con la enmienda, solo podrán solicitar el registro quienes tengan un progenitor ya registrado como gibraltareño.

Asimismo, se elimina la transmisión automática del estatus por abuelos que solo tenían derecho a registrarse, aclarando que este no basta para que un nieto adquiera el estatuto.

Una bandera de Gibraltr en una tienda de suvenires. / Europa Press

El proyecto también aclara la definición de “hijos” y “menores”: solo se considerarán menores quienes no hayan cumplido 18 años, corrigiendo casos en los que se había reclamado el estatus para hijos adultos aprovechando la ambigüedad de la norma.

Por otra parte, se modifica el artículo 9(f) para que el registro basado en la discreción ministerial requiera 20 años de residencia continua, en lugar de los 10 años actuales.

Ley de Inmigración, Asilo y Refugiados

El proyecto afecta también al artículo 55N de la Ley de Inmigración, Asilo y Refugiados, aumentando el período de carencia de 5 a 10 años, aunque esta modificación no se aplica a personas cubiertas por el Acuerdo de Retirada, el Acuerdo de Separación del EEE y la AELC, o el acuerdo sobre los derechos de los ciudadanos suizos.

En definitiva, el Ejecutivo considera que estos cambios representan un paso necesario y proporcionado para proteger las instituciones de Gibraltar, "beneficiando tanto a los gibraltareños como a los residentes que han hecho del Peñón su hogar y lugar de negocios".

Antecedentes

El pasado 8 de octubre, el Gobierno de Gibraltar anunció la suspensión temporal de las nuevas solicitudes de residencia por parte de ciudadanos británicos y del Espacio Económico Europeo debido a un “aumento sin precedentes” en el número de personas que buscan establecerse en el Peñón desde el pasado mes de junio, cuando la Comisión Europea y Reino Unido anunciaron que habían alcanzado "acuerdo político definitivo" que supondrá el derribo de la Verja y la integración de la colonia británica en el espacio Schengen.

Durante los últimos tres años, Gibraltar había recibido una media de 1.000 solicitudes anuales, pero desde el anuncio del acuerdo político entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el futuro tratado de Gibraltar, esa cifra se ha triplicado. La mayoría de los solicitantes proceden del Reino Unido. El atractivo de una posible zona común de movilidad con el espacio Schengen, sumado al acceso a servicios como sanidad y educación, ha incrementado el interés por residir en Gibraltar. No obstante, el Ejecutivo ha advertido de que un crecimiento descontrolado podría poner en riesgo los recursos y el espacio limitado del territorio.