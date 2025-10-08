Gibraltar suspende temporalmente las nuevas solicitudes de residencia ante un “aumento sin precedentes” de demandantes

El Gobierno de Gibraltar ha anunciado la suspensión temporal de las nuevas solicitudes de residencia por parte de ciudadanos británicos y del Espacio Económico Europeo debido a un “aumento sin precedentes” en el número de personas que buscan establecerse en el Peñón desde el pasado mes de junio, cuando la Comisión Europea y Reino Unido anunciaron que habían alcanzado "acuerdo político definitivo" que supondrá el derribo de la Verja y la integración de la colonia británica en el espacio Schengen.

La medida, publicada este lunes en el Gazette mediante un nuevo aviso legal, entró en vigor de inmediato y no tiene una fecha determinada para su levantamiento.

Durante los últimos tres años, Gibraltar había recibido una media de 1.000 solicitudes anuales, pero desde el anuncio del acuerdo político entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el futuro tratado de Gibraltar, esa cifra se ha triplicado. La mayoría de los solicitantes proceden del Reino Unido. El atractivo de una posible zona común de movilidad con el espacio Schengen, sumado al acceso a servicios como sanidad y educación, ha incrementado el interés por residir en Gibraltar. No obstante, el Ejecutivo ha advertido de que un crecimiento descontrolado podría poner en riesgo los recursos y el espacio limitado del territorio.

Excepciones y condiciones

La suspensión afecta únicamente a nuevas solicitudes. Quienes presentaron su petición antes del 6 de octubre y están a la espera de recibir su documentación no se verán afectados.

Solo se tramitarán nuevos permisos en casos donde “los intereses de Gibraltar lo requieran”, como situaciones de obligaciones internacionales, extrema dificultad o interés económico. En tales casos, el Departamento de Inmigración y Asuntos Internos deberá contar con la autorización del Ministro Principal.

Picardo: “Hay que proteger la integridad del sistema”

El Ministro Principal, Fabian Picardo, explicó que la medida busca preservar la equidad y transparencia del sistema de inmigración y evitar abusos. “Estas medidas no pretenden penalizar a quienes viven y trabajan en Gibraltar de forma legítima, sino identificar los casos en los que las personas se encuentran aquí de manera irregular”, declaró.

Picardo agradeció la labor del personal del Departamento de Inmigración, que en las últimas horas ha recibido una afluencia masiva de personas intentando regularizar su situación sin documentación válida, e incluso con tarjetas de registro civil caducadas desde hace años.

“Tenemos el deber de garantizar que quienes cumplen las normas estén protegidos y que nuestros servicios, admirados en todo el mundo, se respeten”, añadió. El jefe del Ejecutivo también advirtió que cualquier incidente de agresión o conducta inapropiada hacia los funcionarios públicos será tratado con “tolerancia cero”.

Reacciones empresariales

El anuncio ha generado preocupación entre las organizaciones empresariales de Gibraltar. Según ha publicado el diario Gibraltar Chronicle, la Cámara de Comercio ha recibido consultas de sus miembros y ha solicitado al Gobierno más información sobre el alcance de la medida y su posible impacto en el empleo y en los ingresos fiscales.

Según explicó en un comunicado, el Ejecutivo le ha trasladado que la suspensión es temporal y que no afectará a las empresas ya operativas ni a las contrataciones legítimas de personal extranjero siempre que se demuestre un beneficio económico para Gibraltar.

“La medida pretende frenar el intento de miles de personas de registrarse en Gibraltar desde el anuncio del tratado y proteger servicios públicos como la educación y la sanidad, que podrían verse saturados”, señala el texto.

La Federación de Pequeñas Empresas de Gibraltar (GFSB) expresó su sorpresa por la falta de consulta previa y pidió transparencia sobre la duración y los criterios que determinarán el fin de la suspensión. En su comunicado, la GFSB alertó de que la decisión podría generar incertidumbre en sectores clave como el inmobiliario, los servicios financieros, la hostelería y el juego online, altamente dependientes de trabajadores cualificados del Reino Unido y del EEE.

La federación también recordó que la medida llega apenas dos semanas antes de la Gibraltar Business Conference, un evento destinado a promover el Peñón como destino de inversión y residencia, lo que consideró “contradictorio” con el mensaje de crecimiento que el propio Gobierno ha venido impulsando.

“La transparencia y la comunicación temprana son esenciales para mantener la confianza empresarial y garantizar coherencia con la estrategia económica del país”, concluye la organización, que ha solicitado reuniones urgentes con el Ejecutivo para aclarar el alcance de la medida.