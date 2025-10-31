Hacienda reedita el programa de ayudas con otros 7,3 millones para obras hidráulicas en la comarca

El Ministerio de Hacienda ha reeditado este viernes los convenios con la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y las ocho localidades de la comarca para el reparto de 7,3 millones de euros en ayudas para la mejora en la gestión de residuos y el ciclo integral del agua.

Desde la puesta en marcha de este programa, en el año 2021 y enmarcado en el Plan Especial para la comarca, el Gobierno central ha destinado algo más de 36 millones de euros en financiación específica para obras y proyectos en los municipios al margen de la que reciben a través de los recursos ordinarios del Estado. La de 2025 será la quinta edición y las obras se ejecutarán a partir de 2026. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presidido la firma de los acuerdos junto a la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez, y los ocho alcaldes que, por turnos, han rubricado los documentos.

Merced a esta línea de ayudas, que se mantiene con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados, los municipios beneficiarios de los 7,3 millones serán Algeciras (2 millones), La Línea de la Concepción (1,6 millones), San Roque (1,15 millones), Los Barrios (900.000 euros), Tarifa (575.000 euros), Jimena de la Frontera (450.000 euros), Castellar de la Frontera (370.000 euros) y San Martín del Tesorillo (250.000 euros), que reúnen a una población superior a los 270.000 habitantes.

El reparto de las ayudas del Gobierno.

Las ayudas se destinarán especialmente a financiar inversiones en infraestructuras para la gestión de residuos, inversiones del ciclo del agua tendentes a la telegestión y telelectura de datos y otras infraestructuras públicas con especial énfasis en la sostenibilidad y la eficiencia energética. Una parte de los fondos se empleará en digitalizar la estación potabilizadora de El Cañuelo.

"El Campo de Gibraltar tiene una deuda histórica. El reparto de estas ayudas pagan una parte, pero hay que continuar en ello", ha enfatizado la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez. Montero, por su parte, ha destacado la cooperación institucional y el hecho de que las ayudas se mantengan pese a la compleja situación presupuestaria. "Eso quiere decir que el Gobierno considera importante estas ayudas y por eso las mantiene", ha refrendado.