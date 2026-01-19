La licitación del tercer carril de la A-7 y las obras del Acceso Norte a Algeciras, objetivos de Transportes para 2026

El inicio de la ampliación del Acceso Norte a Algeciras, la finalización de la construcción del Acceso Sur a esta misma ciudad y a su Puerto, y la licitación de las obras para el tercer carril en la A-7 entre Los Barrios y San Roque son las tres actuaciones principales para 2026 que debe afrontar el Ministerio de Transportes en materia de carreteras en el Campo de Gibraltar.

El departamento estatal de infraestructuras también debe avanzar en este año en la redacción del proyecto de la futura circunvalación de Algeciras, prevista a medio plazo, y desbloquear las obras para la mejora de la seguridad vial en la N-340 a su paso por Tarifa. En total, las iniciativas en ejecución o en fase de redacción para la red viaria comarcal superan los 303,4 millones de euros de presupuesto.

Acceso Norte a Algeciras

El recién terminado 2025 concluyó con la salida a concurso de las obras del Acceso Norte a Algeciras con un presupuesto de 19,4 millones de euros. Dados los plazos de la licitación, cabe esperar que Transportes adjudique el proyecto a finales del primer trimestre y que las obras comiencen a continuación, a lo largo del segundo trimestre de 2026, una vez formalizado el contrato. El plazo previsto es de 30 meses.

La intervención permitirá reforzar la seguridad vial en un punto crítico de la red comarcal. Y, en consecuencia, también facilitará la movilidad de las mercancías y personas que acceden tanto al Puerto de Algeciras como al centro urbano haciendo uso del actual túnel de doble sentido.

Las obras abarcarán una zona de intervención de aproximadamente unos 1,5 kilómetros entre la conexión existente de la A-7 y el acceso norte al Puerto de Algeciras a través de la carretera N-357. El ámbito de actuación se extenderá desde el paso superior sobre el acceso al puerto de la calle José Luis Villar hasta la pasarela peatonal existente en la autovía A-7, en las inmediaciones del enlace antes mencionado.

El ámbito de la intervención en el Acceso Norte al Puerto de Algeciras.

La piedra angular de la infraestructura pasa por la duplicación de la calzada de la actual conexión entre la A-7 y la N-357. Para ello se construirá una nueva calzada deprimida de dos carriles que estará confinada entre pantallas de pilotes de hormigón que permitirá canalizar el movimiento del tráfico entre la salida del Puerto de Algeciras en dirección a Málaga. El túnel actual quedará transformado en una galería de dos carriles unidireccionales para el movimiento contrario (desde el sentido Málaga hacia el Puerto y el núcleo urbano de Algeciras).

Esta mejora de la conexión llevará consigo la reubicación de otras vías que forman parte de la red viaria local de la zona, como son el ramal Puerto-Glorieta, mediante un carril de salida del tronco hacia una nueva glorieta en la Avenida del Cuerpo Nacional de Policía y su posterior conexión con la glorieta de la A-7 mediante dos viales urbanos de conexión entre ambas. También se mejorará la vía de servicio de la calzada Cádiz-Málaga, que desde la glorieta se dirige hacia el enlace de La Menacha.

Acceso Sur a Algeciras

Las obras del Acceso Sur a Algeciras afrontan su recta final aunque con un notable retraso. La iniciativa, valorada en más de 50 millones de euros, comenzó su ejecución en julio de 2022 con un plazo de 36 meses, según anunció entonces el Ministerio de Transportes. Desde entonces, y pese a que ha pasado medio año por encima de dicha previsión, Transportes no ha informado -pese a varias consultas de Europa Sur- de cambios en el cronograma.

La constructora Obrascon Huarte Laín, que desarrolla las tareas, completó el pasado verano el viaducto junto a la barriada de La Juliana. Durante septiembre y octubre se avanzó en las capas de rodadura y actualmente uno de los puntos de mayor actividad se encuentra en la carretera de Los Yanquis, cerrada al tráfico desde octubre. Este vial (CA-224) que da servicio a la zona de Getares y colindantes, debió reabrir en diciembre, nuevamente conforme a los plazos anunciados por el propio Ministerio.

La carretera de Los Yanquis, cerrada al tráfico. / Vanessa Pérez

En 2026 debe cristalizar el conjunto de la actuación que permitirá habilitar, entre otras infraestructuras, una gran glorieta central a dos niveles entre Los Pastores y El Saladillo, diseñada con una estructura elíptica, para conectar las más importantes vías del Campo de Gibraltar: la A-7, la N-340 y la N-350, además de varios accesos urbanos.

Su diseño permitirá que el tráfico de largo recorrido (dirección Málaga y Tarifa, o hacia el puerto) fluya por viaductos elevados, mientras que la glorieta gestionará los movimientos de conexión entre el tráfico local y el interurbano, dejando el centro diáfano para peatones y ciclistas mediante pasos subterráneos.

Tercer carril de la A-7

Transportes tiene pendiente en este 2026 terminar el proyecto de trazado y construcción para aumentar a tres carriles la A-7 en un tramo de 11 kilómetros entre el enlace con la A-381 y el cruce de El Toril, San Roque, que también será reformado. La intervención está presupuestada inicialmente en 80 millones de euros.

La A-7 a su paso por la comarca registra una intensidad media de circulación de hasta 75.125 vehículos/día por lo que, para incrementar su nivel de servicio, el Ministerio determinó como solución ampliarla de dos a tres carriles por sentido. Transportes descartaba la construcción de una nueva ronda exterior para el arco de la Bahía de Algeciras, proyecto que llegó a redactarse a finales de la década de 2000.

Un atasco como consecuencia de un accidente en la A-7.

El proyecto de trazado y construcción se adjudicó en agosto de 2024 con dos años de plazo, por lo que debe estar terminado a finales del próximo verano. Salvo que sean necesarias expropiaciones (lo que dilataría el proceso), Transportes podría sacar a concurso las obras a finales de este mismo año.

En cuanto a la remodelación del enlace de la autovía A-7 con la carretera CA-34, en San Roque (El Toril), los trabajos principales a realizar serán: implantar ramales directos de conexión entre la A-7 y la CA-34, para resolver los movimientos preponderantes en el enlace, eliminar los trenzados y cruces de dos o más carriles.

Variante de Algeciras

En contraste con la solución del tercer carril, Transportes sí plantea una carretera de nueva construcción para circunvalar Algeciras. La actual ronda (inaugurada en 1992) tiene un marcado carácter periurbano o netamente urbano, ya que cuenta incluso con intersecciones reguladas por semáforos. Las edificaciones colindantes con la carretera dificultan cualquier tipo de actuación de mejora o incremento de la capacidad de sus dos carriles por sentido.

Transportes estima que esta nueva vía tendrá un coste del orden de los 140 millones de euros. En julio de 2024, el departamento estatal adjudicó la redacción del estudio informativo que permitirá recopilar y analizar los datos necesarios para definir varias alternativas viables. Este trabajo tiene un plazo de entrega de 36 meses, por lo que debería estar terminado a mediados de 2027 para, a continuación, dar paso a la redacción del proyecto de trazado y de construcción. Teniendo en cuenta que este segundo proyecto requiere al menos otros 24 meses, la futura variante de Algeciras no será algo tangible antes de finales de la década.

La A-7 a su paso por Algeciras. / Erasmo Fenoy

A lo largo de 10 kilómetros, la futura ronda de Algeciras tendrá al menos tres nudos; el primero para la conexión con la N-340 en el entorno del Acceso Sur a Algeciras. El segundo nudo, denominado como Algeciras centro, se situará aproximadamente en torno a la mitad del trazado para permitir el acceso al casco urbano. Y, por último, el tercer nudo será el de enlace con la A-381.

El Ministerio estima previsible que la variante necesite de nuevos viaductos en la zona de El Guijo–Las Herrizas, en el río de la Miel-El Cobre, en La Rejanosa y sobre el río Palmones, además de las estructuras necesarias para materializar los enlaces con otras carreteras y autovías. Serán necesarios a su vez pasos a distinto nivel para garantizar la permeabilidad de la red de caminos y carreteras locales.

Rotondas en la N-340

Una de las asignaturas pendientes del Ministerio de Transportes en la comarca se encuentra desde hace años en Tarifa. Además del demandando desdoble de la N-340 entre Algeciras, Tarifa y Vejer, el departamento estatal de infraestructuras anunció a mediados de 2023 que tenía listo el proyecto de trazado para la construcción de siete glorietas y la reordenación de los accesos en N-340, entre los kilómetros 73 y 85. Entonces se cifró el valor de las obras en 14,13 millones de euros.

La N-340, a la altura de Valdevaqueros. / Erasmo Fenoy

La actuación se justificaba en las altas intensidades de tráfico que en la actualidad soporta este tramo, entre la entrada de Tarifa y el acceso a Punta Paloma, acentuadas en el periodo estival, afectando de forma importante al nivel de servicio de la vía entre esta franja del litoral provincial y las zonas urbanas de la Bahía de Algeciras, donde existen numerosos accesos que penetran directamente en la N-340 y giros con ocupación del carril contrario.

Transportes inició en agosto de 2023 el proceso para definir las expropiaciones de los terrenos a la par que emprendía la redacción del proyecto constructivo (tras terminarse el de trazado). Desde entonces, el Ministerio no ha anunciado avances en la zona pese a que soporta más de 10.000 vehículos al día en temporada estival y cuenta con varios Tramos de Concentración de Accidentes (TCA).