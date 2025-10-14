La carretera de Los Yanquis, cortada hasta mediados de diciembre por las obras del Acceso Sur a Algeciras

Nuevos cortes de circulación y atascos a la vista por las obras de construcción del Acceso Sur a Algeciras. El Ministerio de Transportes cortará al tráfico por completo la carretera de Los Yanquis (CA-224) desde este miércoles 15 de octubre y hasta mediados de diciembre para permitir el avance del proyecto.

La próxima semana comenzarán los trabajos para modificar el trazado de la CA-224, en su parte más próxima a la N-340, para su conexión con una nueva glorieta que sustituirá a la actual. Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde las 8:00 de este miércoles 15 se prevé aplicar el corte total entre la glorieta de Los Pastores de la N-340 y la glorieta de acceso a Getares.

Este corte se mantendrá previsiblemente hasta mediados de diciembre. Se han habilitado itinerarios alternativos, debidamente señalizados, a través del núcleo urbano de Algeciras. No obstante, se trata de una vía muy utilizada por los residentes en Getares para entrar y salir de la zona y que ahora tendrían, como principal alternativa, la Avenida Carlos Cano. En total, Transportes considera habilitadas cuatro rutas alternativas.

La constructora Obrascon Huarte Laín, que desarrolla las tareas valoradas en más de 50 millones de euros, completó durante el pasado mes de julio una de las piezas fundamentales para la configuración de la nueva entrada a la ciudad y al Puerto con la colocación del viaducto junto a la barriada de La Juliana. Durante septiembre y octubre se ha avanzado en las capas de rodadura.

Pero las obras acumulan ya dos meses y medio de retraso sin que transportes haya anunciado formalmente una ampliación del periodo de ejecución previsto. Tampoco ha informado de ello ni del estado de las obras a tres consultas por escrito formuladas por Europa Sur en los meses de junio, agosto y septiembre, más otros contactos por otros cauces.

Vías de tráfico alternativas.

El proyecto del Acceso Sur a Algeciras alcanzó a mediados del mes pasado los tres años de ejecución, siendo este el plazo inicialmente previsto (36 meses). Las obras de construcción de un nuevo acceso a la ciudad y a las instalaciones portuarias, considerado fundamental no sólo para el desarrollo de la ciudad, sino también para mejorar la seguridad viaria, comenzaron a mediados de julio de 2022 y entonces el departamento estatal de infraestructuras anunció un periodo de obras de tres años exactos.