Cortes de tráfico en un carril de la N-340 a partir del martes por las obras del Acceso Sur a Algeciras

Las obras de construcción del Acceso Sur a Algeciras provocarán nuevos cortes de tráfico en puntos de la red viaria a partir de este martes, 23 de septiembre, y al menos hasta el próximo 17 de octubre en horario de mañana y de lunes a viernes.

El Ministerio de Transportes ha anunciado que para ejecutar la capa de suelocemento que constituye la base del firme del eje 1 del tramo es necesario restringir la circulación en uno de los carriles de la N-340, sentido Algeciras, entre los kilómetros 101 y 102 que se corresponden aproximadamente con el tramo en torno a Los Pastores. Uno de los dos carriles quedará reservado para los camiones que transportarán el material de obras desde la planta de fabricación hasta el lugar de extendido.

Así, el carril quedará inhabilitado entre las 9:00 y las 13:00, de lunes a viernes, entre el martes 23 y el viernes 17 de octubre.

La constructora Obrascon Huarte Laín, que desarrolla las tareas valoradas en más de 50 millones de euros, completó durante el pasado mes de julio una de las piezas fundamentales para la configuración de la nueva entrada a la ciudad y al Puerto con la colocación del viaducto junto a la barriada de La Juliana. Ahora sigue la ejecución de las capas de rodadura.

El proyecto del Acceso Sur a Algeciras alcanzó a mediados del mes pasado los tres años de ejecución, siendo este el plazo inicialmente previsto (36 meses). Las obras de construcción de un nuevo acceso a la ciudad y a las instalaciones portuarias, considerado fundamental no sólo para el desarrollo de la ciudad, sino también para mejorar la seguridad viaria, comenzaron a mediados de julio de 2022 y entonces el departamento estatal de infraestructuras anunció un periodo de obras de tres años exactos.

Transportes no ha anunciado formalmente una ampliación del periodo de ejecución previsto. Tampoco ha informado de ello ni del estado de las obras a tres consultas por escrito formuladas por Europa Sur en los meses de junio, agosto y septiembre.

Una súperrotonda para regular el tráfico

El futuro Acceso Sur se configurará a través de una glorieta central entre Los Pastores y El Saladillo, diseñada con una estructura elíptica, para conectar importantes vías del Campo de Gibraltar: la A-7, la N-340 y la N-350, además de varios accesos urbanos. Su diseño permitirá que el tráfico de largo recorrido (dirección Málaga y Tarifa, o hacia el puerto) fluya por viaductos elevados, los que se están asfaltando estos días, mientras que la glorieta gestionará los movimientos de conexión entre el tráfico local y el interurbano, dejando el centro diáfano para peatones y ciclistas mediante pasos subterráneos.

El futuro enlace entre Los Pastores y El Saladillo (N-340, A-7, N-350 y conexiones del viario local). / E.S.

Después de atravesar el enlace Los Pastores-Saladillo, el recorrido urbano de Algeciras llevará al conductor hasta la glorieta de La Juliana, que unirá las calles de esta barriada con la ronda Paco de Lucía. Debido a su función como distribuidora de tráfico local, contará con un control de accesos (semáforos), evitando así la incorporación de ramales adicionales al tronco principal, una decisión que responde a razones de seguridad y distancia mínima entre enlaces.

Para mejorar la fluidez y accesibilidad urbana, se va a reemplezar el antiguo y estrecho paso inferior por un viaducto completo, que despejará el interior de la glorieta. Además, en el lado izquierdo de la carretera, antes de llegar al viaducto, los taludes se suavizarán considerablemente. Este diseño no solo facilitará la restauración paisajística, sino que también permitirá la integración de espacios verdes, dotando al entorno de mayor armonía con el paisaje urbano.

Siguiendo el trayecto, el conductor llegará a la glorieta del Varadero, un elemento vial esencial en las inmediaciones del puerto de Algeciras. Esta rotonda facilitará tanto el acceso a la ciudad como al área portuaria. La nueva glorieta se ha diseñado con un radio exterior de 44 metros y una calzada de 8 metros de ancho, significativamente mayor que la actual, adaptándose así a las demandas actuales de tráfico y espacio.

En esta zona, el tronco principal de la N-350 pasará elevado sobre la glorieta mediante otro viaducto completo, lo cual permitirá que la circulación en la rotonda de Varadero se mantenga sin interferencias y con plena visibilidad. Tres ramales adicionales conectarán la rotonda al tronco de la N-350, consolidando a Varadero como un cruce estratégico.

El nuevo Acceso Sur a Algeciras se extiende a través de terrenos tanto urbanos como rústicos. En el tramo inicial, el trazado permanece al sur de la N-340 y recorre terrenos no urbanizables, hasta llegar a la glorieta de Getares. Desde este rotonda, el proyecto discurre ya por suelo urbano. Las barriadas afectadas son las de Los Pastores, El Saladillo y La Juliana, ya que la futura autovía urbana discurrirá al pie de estos tres núcleos de población.

A partir de la rotonda de Getares, la velocidad máxima de circulación será desde 30 km/h para las glorietas pequeñas hasta 50 km/h en el resto de los viales.

En paralelo a esta enorme obra, se incluyen varias medidas para reducir el impacto ambiental, como la restauración de vegetación autóctona en los márgenes y la instalación de alumbrado público. Además, se prevé mejorar la conectividad para peatones y ciclistas entre las barriadas de Los Pastores y El Saladillo, integrando sendas seguras a través de las glorietas.