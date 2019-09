Jorge Gutiérrez es community manager de una empresa del juego online instalada en Gibraltar y no oculta sus temores frente a la inminente salida de la Unión Europea. “Después de las noticias que nos llegan parece que de verdad está más cerca. Lo que pasa es que ha sido un proceso tan largo que muchas veces te cansas y ni miras las informaciones, aunque siempre estás con la incertidumbre de que puede pasar cualquier cosa, como los despidos de Bet365”, relata.

“Tener un trabajo con muy buenas condiciones y, de repente, verte en la calle hace que ya no sepas qué te vas a encontrar. Por un lado quiero pensar que se va a parar o se va a llegar a un acuerdo no muy traumático que permita que sigan las cosas más o menos igual. Con que haya cierta fluidez en la frontera y podamos conservar nuestros trabajos, estaremos contentos”. Este algecireño residente en Tesorillo cambia el gesto cuando se le pregunta por la posibilidad de una salida sin acuerdo:“Si llega el peor de los casos... no sé. Pienso que si pierdo esto, que es la mayor estabilidad que he tenido nunca, tendré que irme a otro lado. Mi pareja trabaja también aquí en Gibraltar y sería un palo muy gordo para los dos”.

El Brexit domina absolutamente cualquier conversación de oficina en Gibraltar. “Se comenta mucho en el trabajo las cosas que van saliendo, las noticias de última hora. Conozco gente que hace poco ha comprado una casa aquí y no sabe qué hacer, si se va a mantener o va a tener que venderla e irse a otro lado. Hay muchos españoles y extranjeros que tienen aquí a sus familias, sus hijos, su hipoteca y es una situación muy difícil”, narra.

Jorge Gutiérrez, como muchos gibraltareños y españoles, tienen un ojo a cada lado de la Verja y, a ratos, los dos en Londres. “Estamos pendientes de Boris Johnson, pero también de España. Yo personalmente echo de menos que se hubieran hecho más cosas. Se habló de Zona Franca, no sé si se hará no, pero era muy buena idea. Ahora una empresa de juego que está aquí en Gibraltar ha abierto una oficina en Sotogrande y eso son puestos de trabajo y dinero para la zona. Hay un chaval que trabajaba aquí y está haciendo otra empresa de juego con temática LGTBI que se está instalando en La Línea. Son proyectos interesantes para una zona con tanto paro que se podrían aprovechar más”, manifiesta.

Este algecireño tiene algunas propuestas: “Gibraltar busca en el Campo de Gibraltar la mano de obra y España debería apostar más por la formación de SEO, posicionamiento web, redes sociales, que están muy demandadas aquí y hacen que vengan muchas personas del resto de España. Creo que podría ser una muy buena oportunidad para la gente de la comarca, que se potencie el estudio del inglés y ese tipo de profesiones que Gibraltar demanda para estos sectores. Con la Zona Franca se atraerían muchas empresas a La Línea, porque yo creo que podríamos ganar los dos”.

Los vaivenes de la moneda británica ocupan parte de los desvelos de los españoles en Gibraltar. “Todos los días estamos pendientes de las páginas web que te dicen el valor de la libra porque se nota mucho en nuestro sueldo. Se dan más cuenta los que llevan más tiempo, porque antes del referéndum llegó a estar a 1,40 y hora está a 1,12, lo que significa que hay quien ha perdido 600 euros más o menos. Aún así las condiciones de trabajo siguen siendo mejores que en otras partes”, explica.

Gutiérrez se muestra “sorprendido” por el anuncio del adelanto de las elecciones generales en el Peñón: “Pensaba que (Picardo) iba a esperar un poco más. La verdad es que no lo he entendido muy bien. Tendrá sus motivos, pero unas elecciones dan idea de inestabilidad y cuando falta tan poco para esa fecha no sé si es muy oportuno. Él tiene más información que yo y conocerá por qué lo ha hecho”.