Leonardo afloja la lluvia en el Estrecho, pero el peligro sigue en los ríos con la pleamar y los pantanos al límite

El temporal Leonardo comienza a dar una ligera tregua en el Campo de Gibraltar y el entorno del Estrecho, al menos en lo que respecta a la intensidad de las lluvias. Sin embargo, la situación dista mucho de estar normalizada. A las 15:00 de este miércoles, 4 de febrero, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desactivará el aviso rojo por precipitaciones extremas —120 litros por metro cuadrado en 12 horas— y lo rebajará a nivel naranja hasta la medianoche. A partir de ahí, el aviso será amarillo durante toda la jornada del jueves.

La previsión apunta, por tanto, a una desescalada gradual del temporal, tanto en lluvias como en el viento de poniente, que también irá perdiendo fuerza de manera progresiva. Según estos datos, lo peor ya ha pasado en cuanto a las cantidades de agua que quedan por caer. Pero ese alivio meteorológico llega con un matiz clave: toda el agua acumulada se dirige ahora hacia unos ríos ya desbordados y unos pantanos al límite de su capacidad. Ahí es donde se concentra el riesgo en estos momentos.

El escenario se complica además por un momento crítico aún por delante: la pleamar, prevista para las 16:55. El nivel del mar está subiendo y este factor puede dificultar el desagüe natural de los ríos, favoreciendo nuevos desbordamientos. El día ha comenzado con un coeficiente de mareas de 91, un valor muy elevado que implica mareas vivas y corrientes intensas. A mediodía el coeficiente baja a 88 y cerrará la jornada en 83, pero el tramo de la tarde sigue siendo especialmente delicado.

Mientras tanto, la lluvia continúa siendo persistente y abundante en zonas muy castigadas en jornadas anteriores, y el caudal de los ríos sigue creciendo. Desde la Junta de Andalucía y el servicio de emergencias 112 se mantiene un seguimiento exhaustivo del estado de las presas y de los cauces para minimizar daños ante la borrasca Leonardo.

La situación de los ríos es muy preocupante. Permanecen en nivel rojo el Hozgarganta y el Guadiaro, este último marcando de nuevo su máximo histórico, con un nivel medio cercano a los 4,5 metros, y alcanzando valores récord en algunos tramos. Ambos ríos se encuentran completamente desbordados, dejando imágenes preocupantes en municipios como Jimena de la Frontera o San Martín del Tesorillo.

El acceso a Jimena permanece cortado en la A-405, a la altura del kilómetro 28, lo que dificulta seriamente la comunicación con el municipio. A esta vía se suman otros cortes puntuales en la comarca, como el registrado en la Carretera Vieja entre Algeciras y Los Barrios (CA-9209) tras el desbordamiento del río Palmones, una arteria clave para la movilidad diaria.

En Algeciras, hay tres puntos de especial vigilancia en el término municipal, siendo uno de ellos el puente de Las Herrizas, donde está interviniendo la Unidad Militar de Emergencias para retirar un árbol de grandes dimensiones que obstaculiza el cauce, zona en la que permanecen confinados 200 vecinos. Otro de los puntos sensibles es el río de la Miel en dos zonas: el puente hacia Chorrosquina y la avenida Aguamarina. En ambas, patrullas de la Policía Local están realizando rondas periódicas para vigilar la crecida del cauce. Asimismo, la situación del arroyo Cachón, en la zona baja de la Colonia San Miguel, ha hecho que se vuelva a aconsejar el desalojo de las viviendas ubicadas en las calles Cedro, Quejigo y Árbol de la Paz, sometidas a vigilancia permanente por parte de los servicios de emergencias. Finalmente, el Ayuntamiento también mantiene la vigilancia del rio Palmones y su posible incidencia sobre la zona del Rinconcillo.

La magnitud del episodio se refleja también en los desalojos. De las 3.000 personas evacuadas en zonas inundables de Cádiz, Jaén y Málaga, más de 1.600 residen en el Campo de Gibraltar, principalmente en San Roque y Los Barrios. Muchos de los recursos del 112 están concentrados en esta parte de Andalucía, donde los ríos llevan horas saliéndose de sus cauces.

A la presión fluvial se suma la situación de los embalses. A las 12:00, el pantano de Charco Redondo se encontraba al 99% de su capacidad, Guadarranque al 84% y Almodóvar al 100%, lo que reduce el margen de maniobra ante nuevas aportaciones de agua.

Así, aunque Leonardo empieza a perder fuerza en el cielo, el Campo de Gibraltar sigue mirando con inquietud a sus ríos. La amenaza ya no cae desde las nubes, sino que avanza por los cauces, empujada por días de lluvia, mareas vivas y embalses saturados. Las próximas horas serán decisivas.