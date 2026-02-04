Seis ríos en nivel rojo y otros 18 en naranja a los que se vigila especialmente

El cauce de los ríos centra a estas horas de la mañana las principales preocupaciones de los servicios de emergencia de Andalucía porque seis ríos de la comunidad se encuentran en nivel rojo de máximo riesgo y otros 18 permanecen en nivel naranja.

La mayoría de los ríos en nivel rojo están en la provincia de Cádiz y son los siguientes: el Hozgarganta en Jimena, el Álamo en Benalup-Casas Viejas y el tramo de la Barca de la Florida, en Jerez. En Sevilla está en rojo el Guadaíra en Arahal y también el embalse de Torre del Águila en Sevilla. En Granada está en rojo el Ríofrío en Loja, Granada; y el Guadiario en el tramo Majaceite en Málaga.

A estos se suman otros 18 ríos que está en nivel naranja y que se distribuyen por todas las provincias.