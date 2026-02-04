El puente del río Pícaro en Algeciras se desmorona ante la furia de la borrasca Leonardo

La borrasca Leonardo no da tregua en Algeciras. Las imágenes captadas en la desembocadura del río Pícaro, cerca de la playa de Getares, muestran una estampa desoladora: el puente peatonal que cruza el cauce lucha por mantenerse en pie mientras la fuerza del agua amenaza con arrancarlo definitivamente de sus anclajes.

La estructura, prácticamente desvencijada, apenas resiste sujeta a los pilotes en ambos márgenes del río. Cada embestida del torrente parece que será la definitiva para una pasarela que tiene los días —o quizás las horas— contados.

Pero la situación es aún más grave aguas arriba. A la altura del puente de acceso a Las Herrizas, el río Pícaro se ha desbordado con violencia, dejando entre 80 y 90 vecinos completamente aislados. Los residentes de esta zona del término municipal de Algeciras permanecen confinados e incomunicados, atrapados por el fuerte episodio de lluvias que azota la comarca.

La borrasca Leonardo continúa descargando con intensidad sobre el Campo de Gibraltar, poniendo a prueba las infraestructuras de la zona y manteniendo en vilo a las autoridades locales y los servicios de emergencia.