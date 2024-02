Los familiares de los detenidos por la muerte de dos guardias civiles en Barbate defienden su inocencia. Después de que el titular del Juzgado Mixto de Barbate número 1 decretara el ingreso en prisión de los seis tripulantes de la narcolancha que arrolló a la patrullera del GEAS y dejara en libertad con cargos a las dos personas que fueron a recogerlos, los familiares que esperaban a las puertas de la sede judicial aseguraron que son inocentes.

"Son inocentes, no han matado a nadie. Habéis enseñado sus caras en el TikTok y en las noticias. Tienen hijos y la gente les dicen que su padre es un asesino", indicaron algunas de las mujeres ante los medios de comunicación.

"La jueza no quiere los vídeos que demuestran que no estaban en Barbate. Los han cogido en tierra, sin nada. Cuando se dedican a eso [el narcotráfico] se exponen a que lo cojan, pero si no han hecho un asesinato no pueden cumplir la condena", afirmaron.

Las mujeres de los narcos capturados de Barbate le gritan alteradas a los cámaras, reprochando que hayan enseñado la cara de sus maridos en la televisión (por los niños)... ¿Es delito lucrarse de actividades ilegales a sabiendas? pic.twitter.com/IvvCmlRN2E — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) February 13, 2024

"Que busquen a los que han sido de verdad, que ellos no han sido. Ellos se buscan la vida. No estaban en Barbate, estaban en Sotogrande", aseguraron ante las cámaras.

Cada uno de estos seis detenidos está siendo investigado por dos delitos de asesinato, cuatro de asesinato en grado de tentativa, seis de atentado agravado, un delito de contrabando y un delito de resistencia grave a agente de la autoridad.

Una sobrina de Kiko El Cabra, que presuntamente conducía la narcolancha, también defendió su inocencia en el programa Más vale tarde de LaSexta: "Él podrá ser el mejor piloto del mundo, que lo es, podrá ser narcotraficante, pero asesino no", afirmó. "Hay muchas pruebas que se ve perfectamente que no son ellos", insistió.

Otra mujer, cuyo marido está en prisión, asegura que también que es "inocente": "Ellos no han sido, que miren bien las cámaras, que miren las gomas, que lo miren todo, que ellos no son", reclamó.

En el programa Vamos a ver, de Telecinco, la prima y la tía de uno de los detenidos indicaron que no tiene nada que ver con la muerte de los dos guardias civiles: “Es verdad que estuvieron en el agua, pero no fue por nada de narcotráfico ni fueron a matar a los dos policías. Ellos fueron a arreglar una narcolancha”, explicó su prima.

Preguntadas por si iban en la goma que atropelló a los guardias civiles, afirmó: “No, en ningún momento ellos iban en la goma, además, tienen un vídeo grabándose cuando eso está sucediendo, eso se lo han presentado a la jueza y ella no lo ha querido ver”.

“Nosotros queremos que se haga justicia porque es una cosa que ellos no han hecho, él no se dedica al narcotráfico, aquí todos somos trabajadores”. Cuestionadas por los antecedentes que tiene el acusado por tráfico de drogas, atentar a los agentes de autoridad y blanqueo, explicaron sus familiares: “Todo eso está ya solucionado, no tiene nada abierto. Él hace muchos años cayó preso y sí que es verdad, pero todo el mundo tiene una oportunidad”, añadió.