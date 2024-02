Libertad con cargos para dos de los detenidos por la muerte de los agentes en Barbate: "No hemos matado a nadie"

Los ocho detenidos por la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate han pasado este lunes a disposición judicial en el municipio gaditano. Los arrestados han llegado a la sede judicial sobre las 10:30 horas. A su salida del furgón policial se han escuchado gritos de "asesinos" y "criminales" por parte de una quincena de vecinos que han acudido a este punto para presenciar la llegada de los arrestados al Juzgado mixto número 1 de Barbate, que instruye la causa. Los detenidos arrollaron con una narcolancha a los agentes mientras participaban en una operación contra el tráfico de drogas.

El Juzgado mixto número 1 de Barbate ha acordado dejar en libertad con cargos a los dos hombres que fueron arrestados cuando iban a recoger en Sotogrande en un vehículo a los seis tripulantes de la narcolancha que embistió a una patrullera de la Guardia Civil y provocó la muerte de dos agentes el pasado viernes en el puerto de Barbate.

Los otros seis detenidos continúan declarando ante la autoridad judicial, como ha informado la Guardia Civil.

Estos dos sospechosos son españoles, tienen 34 y 54 años y cuentan con antecedentes por tráfico de drogas y contrabando. Fueron arrestados como responsables de los delitos de encubrimiento y resistencia grave a la autoridad, al ser interceptados cuando iban a recoger a los tripulantes de la narcolancha en un vehículo después de que los mismos embarrancasen la lancha en una playa de La Línea.

A su salida del Juzgado han defendido que "no estaban haciendo nada", que "no han matado a nadie" y que no iban a bordo de la embarcación que arrolló a los dos agentes.

Entre los implicados en la muerte de los dos agentes destacan los seis tripulantes de la narcolancha. Se trata de un vecino de La Línea de 46 años de edad identificado como F.J.M.P. y conocido como Kiko el Cabra, con antecedentes por resistencia a la autoridad, desobediencia y blanqueo de capitales y quien presuntamente habría pilotado la narcolanca; J.I.A.B., de 39 años, sin antecedentes pero numerosas infracciones, casi todas por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes; M.C., de 24 años de edad y sin antecedentes; y otros tres tripulantes de 21, 24 y 28 años de edad, con antecedentes por tráfico de drogas, atentado a agente autoridad, lesiones, delitos contra el patrimonio y blanqueo; afrontando ahora dos presuntos delitos de homicidio y de lesiones graves a agentes de la autoridad.

Todos ellos serían de nacionalidad española salvo M.C., de 24 años, que se trata de un súbdito marroquí, según ha informado la Guardia Civil.

Todos los detenidos por la muerte de dos agentes en Barbate

Los otros dos arrestados, ahora en libertad con cargos, iban a recoger a los tripulantes de la embarcación en un vehículo después de que los mismos embarrancasen la lancha en una playa de La Línea. Tienen 34 y 54 años y son también españoles, con antecedentes por tráfico de drogas y contrabando.

Los agentes fallecidos son Miguel Ángel González Gómez, de 39 años, natural del municipio gaditano de San Fernando, miembro del Grupo de Especialistas en Actividades Subacúaticas (GEAS), con pareja y una hija; y David Pérez Carracedo, de 43 años, natural de Barcelona, integrante del Grupo de Acción Rápida (GAR), con mujer y dos hijos.

También dos heridos

Ambos navegaban en una zodiac participando en una operación contra el narcotráfico en el puerto de Barbate, donde fueron embestidos por una embarcación de alta velocidad tripulada por los seis primeros detenidos, con el resultado de su muerte, además de que otros dos agentes resultaron heridos, uno de ellos leve y el segundo grave, aunque su vida no corre peligro.

Los dos agentes fallecidos han sido reconocidos con la concesión a título póstumo la Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, despertando estos graves hechos todo un debate público y político sobre el impacto del narcotráfico en la costa gaditana y sobre si los dispositivos policiales que combaten contra los clanes de la droga cuentan con suficientes recursos humanos y materiales.

Feijóo acude a Barbate

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se desplaza este lunes hasta Barbate, donde mantendrá una reunión con sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Puerto Deportivo.

Así lo ha anunciado en un mitin en Outeiro de Rei (Lugo) en el que ha asegurado que se reunirá con "la gente" y hablará con los alcaldes. "Me voy a comprometer como primer partido de España con la Guardia Civil, con los medios que necesita y vamos a seguir trabajando para que el dinero que se despilfarra para mantener un Gobierno y sus aliados se ponga a disposición de los hombres que nos defienden", ha lanzado.

Asimismo, a las 12.00 horas participará en el minuto de silencio en memoria de los guardias civiles que tendrá lugar delante del Ayuntamiento del municipio gaditano. Posteriormente será cuando se reúna con alcaldes y portavoces de la zona.

El presidente del PP ha lamentado los hechos y ha criticado que "la reacción de Sánchez" fuese "ir a un festival de cine", en alusión a la gala de los Premios Goya que se celebró el sábado en Valladolid.

Por todo ello, Feijóo ha insistido en que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debe abandonar su puesto, aunque "debería haber dimitido ya por otras cosas", como por ejemplo --ha mencionado-- el "fracaso" en el control de las fronteras y su "connivencia presunta con el entorno de los presos de ETA".

"Ayer debería haber dimitido 'ipso facto', porque no fue capaz de mantener la seguridad de la Guardia Civil que opera en el sur de Andalucía", ha resuelto.

"O dimite Marlaska o es cesado. No es capaz de mantener la seguridad de la Guardia Civil que opera contra el narcotráfico, pero presume de medios. Mañana estaré en Barbate para mostrar mi compromiso con quienes nos defienden", ha escrito en la red social X.