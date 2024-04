Fernández Rivadulla: "En el último partido en casa queríamos dedicarle una victoria a la afición"

"En el último partido en casa queríamos dedicarle una victoria a la afición, y además de dedicársela, convencer, no ganar por ganar, queríamos hacer un buen partido y creo que el equipo en líneas generales lo consiguió". Antonio Fernández Rivadulla, entrenador de la Real Balompédica Linense, está contento de la evolución en la recta final de la temporada de su equipo, que con el triunfo de este domingo sobre el Cartagena B es claro candidato a ocupar una de las siete primeras plazas del grupo IV de Segunda RFEF y, con ello, alcanzar la clasificación para la Copa del Rey.

Frente al Cartagena B, el técnico entendió que la Balompédica cumplió con la mayor parte de lo "trabajado durante la semana" a pesar de que el rival realizó un sorpresivo cambio de sistema ante el que decidió mantener su planteamiento. "No teníamos planteado ese cambio de estructura de ellos, jugaron con un 3-4-3, lo hablamos justo antes de empezar la posibilidad de que jugaran así, visto que no tenían un lateral izquierdo específico. En el calentamiento vimos que salían y calentaban de esa manera, entonces hicimos los ajustes necesarios y sobre ese 4-4-2 que planteamos, el equipo supo defender bien y supo ser agresivo a la presión".

"De ahí viene el primer gol, en general estamos contentos, el balance creo que es bueno, el quinto partido sin perder, de 15 creo que son 11, son números para acabar la temporada bastante buenos. Ahora mismo creo que dependemos de nosotros mismos para ser equipo de Copa del Rey. Toca disfrutar la victoria y a partir del próximo día que empecemos a entrenar, preparar a conciencia el partido contra el Antoniano, añadió.

Ese objetivo "sería un buen colofón". "Teníamos la esperanza de que el Rácing Cartagena ganase al Orihuela e ir con unas hipotéticas posibilidades de play-off, pero no ha podido ser. Lógicamente tampoco podemos pedir tanto, porque el equipo tampoco ha sido regular a lo largo de la temporada como para merecer eso. Estamos acabando muy bien, que es lo que a mí como entrenador me enorgullece y esa es la línea a seguir", dijo.

¿Por qué Fernández Rivadulla no cambió el planteamiento a raíz de las variaciones del Cartagena B? Responde él mismo: "Te puedes igualar al rival o que el rival tenga dificultades y se tenga que igualar a ti. Nosotros quisimos ser fieles a nuestro plan de partido, quisimos demostrar que éramos el equipo de casa, dejar nuestro sello, nuestra personalidad. Otra cosa diferente es que tuviésemos que adaptarnos, no habría pasado nada, pero quedaba mucho partido por delante para hacerlo".

Además, el técnico entiende que a partir del primer gol "no era necesario el cambio". "Sí que nos crearon problemas, porque la verdad es que nos crearon problemas en la entrelinea, esos dos jugadores que estaban dentro, junto con el punta Dani Albiar, vale, pero sabíamos perfectamente que con ese sistema donde le íbamos a hacer daño era por fuera, el dos contra uno, nuestro lateral con nuestro extremo, y las caídas de un media punta como Joao Pedro o Frank Carbià a los espacios. Ellos tienen una defensa muy adelantada, sabíamos que con los cambios de orientación y con los movimientos dos contra uno, fuera Cera o Pepe junto con Joao o por el otro lado Pitu, Nani y Fran Carbià o Joao Pedro, podíamos hacerle daño", explicó.

"Creo que en la primera parte tuvimos ocasiones como para aumentar el marcador, ellos también tuvieron las suyas. Pudimos haber actuado e igualado en el sistema, pero no lo creí conveniente y creí que lo mejor era seguir en la línea e intentar ganar el partido de esa manera", insistió.

El entrenador analizó así lo que va de temporada: "La plantilla está demostrando que está acabando muy bien, yo cuando vine aquí vine con las mayores expectativas posibles, vine soñando con meter al equipo en el play-off, pero lógicamente hay unos condicionantes, anímicos, de confianza y de número, porque hubo fases de mi estancia aquí hasta el momento, que no pudimos disponer de todos los jugadores que quisiéramos, eso también te condiciona un poco, las alineaciones, los cambios.".

"Soy un fiel defensor de que los jugadores que salgan del banquillo deben aportar mucho, para que el nivel del equipo o lo mantengas o lo suban. Hubo fases en los partidos que no pudimos disponer de todo lo que queríamos, pero no es excusa, no es excusa", añadió.

La Copa del Rey es un buen premio, aunque no sea el deseado al principio de la Liga. "Al final, estamos en la séptima posición y dependiendo de nosotros mismos aún para alcanzar hasta la sexta, pero ahora mismo queremos defender la séptima posición que es Copa del Rey. Es un premio pequeño, puede ser por las expectativas que había creadas, pero cuando se te tuerce una liga, se te puede torcer y mucho, creo que el golpe a la mesa de la semana pasada en Orihuela nos ahuyentó a los fantasmas y este domingo pegamos otro golpe para intentar ser un firme candidato a la Copa del Rey".

"La Copa Federación ya está amarrada, que es la octava posición. Hay que seguir trabajando y pensar en disfrutar mucho esto, porque sí, porque conseguir dos victorias seguidas hacía tiempo que no se conseguían. Creo que es muy importante acabar con una buena dinámica", dijo.

El míster cabaó con un mensaje al entorno de la Balona: "Sé que a los aficionados, lógicamente, no les basta, porque tenían unas expectativas muy grandes, pero es que tampoco le basta, seguramente, a nuestro presidente, a nuestro director deportivo, a nuestros jugadores, a mí como cuerpo técnico. No nos basta, no nos podemos conformar solo con eso, porque hay afición, porque hay un estadio muy bueno, porque hay medios y porque queremos ser un equipo grande y la Balona es un club grande. Pero, cuando las circunstancias son las que son, hay que solventar los peligros cuanto antes y después ir creciendo poco a poco".