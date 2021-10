'Los sietes cabritillos'. Las fábulas siguen creciendo en la sociedad actual

La fábula nació antes que la propia literatura. Esopo (600 a.c.) con sus magníficas narraciones: Androcles y el león, El águila y el escarabajo, El águila y la zorra, El cuervo y la zorra, La cigarra y la hormiga, La liebre y la tortuga, La zorra y las uvas, etc. Tan actuales como cuando se escribieron. Jean de La Fontaine (1621-1695) destacó por sus fábulas: El lobo y el cordero, El gato y la zorra. Entre las producciones más conocidas de los Hermanos Grimm tenemos El lobo y los siete cabritillos.

Con estos cuentos protagonizados por animales se realizaba una crítica a los comportamientos sociales y a la vez son educativas y no solo para los más pequeños. Introducir a los niños en las fábulas es acercarlos al mundo de los animales, fomentar su empatía hacia los problemas de los demás, aprenden a diferenciar lo bueno de lo malo, los anima a tener una actitud crítica, a que valoren las situaciones que viven los personajes y por supuesto es un acercamiento al mundo de la lectura. Una buena fábula sin su moraleja está incompleta.

Hoy os presento una fábula muy al día: La señora cabra debe tener pluriempleo para sacar adelante a sus siete cabritillos, por la mañana camarera y por las tardes enfermera. Sus hijos eran aplicados, buenos estudiantes, por supuesto que iban al colegio y no faltaban nunca. Pero su madre les dice que tengan cuidado porque el lobo ha llegado al pueblo. Los cabritillos tienen un problema, ya que nunca han visto un lobo. Los cabritillos vivían felices en un bello pueblo donde sus habitantes eran buena gente, trabajadores y se cuidaban unos a otros, pero el lobo, un forastero, no traía buenas intenciones. ¿Cómo podrían reconocerlo? Su madre, aunque trabajaba todo el día, no podía pagar a una canguro. El lobo es malvado y astuto, sabe disfrazarse para engañar a los pequeños. Pero cada cabritillo tiene características y aficiones distintas, complementándose: "El cabritillo de los cuernecillos rojos leía muchos libros y analizaba las situaciones". Los sietes cabritillos pertenece a la colección Cuentos Clásicos modernos.

Los pequeños lectores recomiendan. María Lorente, alumna de 4º de primaria, recomienda esta adaptación de la fábula clásica de los hermanos Grimm porque "es divertida, te enseña a pensar de forma distinta, como cada cabritillo, a no abrir la puerta a desconocidos. Además he conocido un vocabulario nuevo”.

Luisa Villar Liébana, Torredonjimeno (Jaén), Licenciada en Filología Hispánica, trabajó como técnica de cultura para el Ministerio de Cultura y otros organismos de la administración, e impartió clases de adultos. En la actualidad dedica todo su tiempo a la literatura infantil y juvenil. Tiene publicado más de cuarenta libros.

Javier Olivares es un ilustrador e historietista madrileño y Premio Nacional del Cómic por su novela gráfica Las Meninas.