La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, visitó hace unos días el Campo de Gibraltar para inaugurar la demandada ampliación del Área Logística en San Roque, que servirá para impulsar el nodo logístico de la Bahía de Algeciras con su Puerto a la cabeza. Y también para participar en una jornada técnica sobre puertos y logística organizada por Grupo Joly. Entre uno y otro acto repasó algunas de las cuestiones clave de su Consejería y de los presupuestos de la Junta de Andalucía para la comarca.

–La Consejería de Fomento ha incluido en estos presupuestos un proyecto de Bus Rapid Transit que aspira a reducir la congestión de la A-7 en la Bahía de Algeciras. ¿Cuál es su marco temporal?

–Este es un proyecto que viene recogido del Plan de Transporte y Movilidad del Campo de Gibraltar en el que estamos trabajando. Es una propuesta que vamos a lanzar en 2021 con el estudio de alternativas y que entendemos que puede venir a resolver un problema que es histórico de movilidad de la Bahía de Algeciras. Se trata de un vehículo eléctrico de alta ocupación, que va a tomar una velocidad importante puesto que utiliza una plataforma reservada que va en paralelo a la autovía, un proyecto importante cuantificado hasta ahora en 180 millones de euros. Aspiramos a obtener fondos europeos porque encaja en la estrategia de movilidad sostenible de la UE. En el primer trimestre vamos a licitar el estudio informativo. A partir de ahí cuando haya conclusiones definiremos su forma de explotación y de gestión. Aquí hay que contar también con la colaboración público-privada a la hora de la explotación, como se ha hecho con otros sistemas, como Metro e Sevilla o Málaga.

–En su Consejería hacen referencias constantes a la necesidad de impulsar la colaboración público-privada, ¿cómo se va a articular?

–Ya estamos trabajando en determinadas infraestructuras o sistemas de transporte, por ejemplo en las concesiones de los metros de Málaga y Sevilla, las concesiones de los puertos, como el de Sotogrande; por cierto, este se va a beneficiar de la nueva Ley de Puertos convalidada en Parlamento, solo rechazada por Adelante y que va a suponer una inversión importante. Otro sistema es la promoción de viviendas. Disponemos de suelo que es de todos y lo ponemos a disposición de promotores privados a cambio de una permuta después por viviendas para la promoción de esas viviendas como alquiler asequible, fundamentalmente para jóvenes. Los proyectos más avanzados son Huelva y Córdoba, para los que se han presentado ofertas.

–La Junta ha anunciado que incluirá la renovación de la Algeciras-Bobadilla dentro del listado de proyectos a financiar con fondos europeos que entregará al Gobierno central. ¿Espera que vincule esta petición de alguna forma al Gobierno?

–No hemos sido convocados a ninguna conferencia sectorial para hablar de este tema, pero el Gobierno de la Junta está trabajando ya en la preparación de los proyectos, ha creado una oficina de proyectos, para ver su valoración y viabilidad. Este proyecto, aún siendo competencia del Estado, por su importancia estratégica va a participar en ese listado que vamos a remitir al Ministerio. Es el Estado el que decide qué proyectos va a tener financiación y se reserva una partida importante para proyectos que él mismo va a proponer a la UE. Lo ideal es que exista una coincidencia absoluta. Esperamos que el Gobierno también considere que es un proyecto de Estado y con esa coincidencia lo traslade a Europa.

–Va a poner la primera piedra de las obras de urbanización de la zona intermodal del sector San Roque del Área Logística. ¿Qué supone esta actuación para el Área?

–Las obras que hoy comienzan suponen la ampliación del Área Logística Bahía de Algeciras, en colaboración con la Autoridad Portuaria de Algeciras, para aprovechar todo el potencial del nodo logístico del Estrecho de Gibraltar. Las mercancías se deben poder mover por barco, tren y carretera y nuestros puertos y áreas logísticas deben estar preparados. De ahí la importancia de infraestructuras tan importantes para la Bahía de Algeciras como la modernización del eje ferroviario Algeciras-Bobadilla. No me cansaré de reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que acelere, que responda a las exigencias de la Unión Europa, e invierta más y mejor en este eje. No podemos desaprovechar los fondos europeos ahora, así que proyectos como estos tienen que ser impulsados para que puertos como el de Algeciras no pierdan competitividad.

–¿En qué consisten las obras y cuándo se prevé finalizarlas?

–La actuación tiene un presupuesto de 4,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 9 meses, por lo que estará acabada para después del próximo verano. El objetivo es dotar a la zona de las instalaciones necesarias para la realización del cambio modal del tráfico de mercancías entre carretera y ferrocarril. Una vez finalizada esta primera fase, comenzará de inmediato una segunda que contará con un presupuesto de 15,7 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 8 meses. En esta se ejecutarán los firmes y las instalaciones necesarias. Estamos empeñados en reactivar la economía en Andalucía para superar lo antes posible la crisis provocada por la pandemia del Covid-19. Y actuaciones como ésta generan negocio, empleos, oportunidades.

–En los presupuestos para 2021 vuelve a aparecer la esperada carretera del Higuerón en fase de proyecto.

–Ahora mismo hay un proyecto que redactó la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía en 2008, que marcaba un coste de 10 millones de euros y está desactualizado, tiene que pasar de nuevo hasta el trámite ambiental. Nosotros nos comprometimos a actualizar ese proyecto y lo vamos a hacer de acuerdo con Ayuntamiento de La Línea, porque tiene un tramo urbano importante. De hecho ya ha habido una reunión técnica para revisar el proyecto anterior, ver el trazado que proponía y plantear diferentes soluciones y alternativas. Para poder comenzar las obras hay que contar con el proyecto. Y a partir de ahí, en el nuevo marco de fondos europeos, buscar la financiación.

–Dentro de las medidas para hacer frente a las consecuencias del Brexit había también carreteras en Castellar, Jimena y Tesorillo que han quedado fuera de las cuentas.

–Los proyectos del Brexit son a corto, medio y largo plazo. En este caso ocurría lo mismo, no contábamos ni siquiera con proyecto constructivo, tenemos que empezar por licitar la redacción de ese proyecto. Gobiernos anteriores se olvidaron de esas infraestructuras, que son reclamaciones históricas, ni siquiera hicieron los deberes en el sentido de hacer los proyectos para cuando se dispusiera de fondos.

–En el apartado de carreteras queda también pendiente la ejecución de la variante de la Duna de Valdevaqueros o la solución que finalmente vaya a darse.

–De momento, lo que estamos haciendo con los contratos de conservación de carreteras es una labor muy importante para garantizar la seguridad vial. Tan solo en este ejercicio nos ha costado más de 300.000 euros de inversión. Estamos buscando otro tipo de soluciones y alternativas, en las que el Parque Natural del Estrecho también debe participar. De momento solo ha sido el Gobierno de la Junta el que se ha interesado por una alternativa.

–En materia de seguridad vial se prevé actuar en los túneles de la A-381.

–Sí, hay 3,6 millones para la adecuación de los túneles de la autovía Jerez-Los Barrios (A-381) que no estaban ni adaptados a la normativa europea en materia en seguridad e iluminación desde 2006. La seguridad vial es una de las prioridades de este Gobierno porque salva vidas, genera empleos en el sector de la construcción, mejora la comunicación del ámbito rural y favorece la generación de actividad económica, agrícola, industrial e incluso turística. Entrarán dentro del presupuesto de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, que para 2021 es de 1.167 millones de euros, frente a los 1.129 millones de euros de 2020, lo que supone un aumento de 3,4%. El Gobierno de Andalucía ha aumentado los fondos destinados a las políticas de infraestructuras de transportes, vivienda y ordenación del territorio desde 2018 a 2021 en 309 millones de euros, es decir, se han incrementado un 36%.