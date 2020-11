La nueva sede judicial y la ampliación de la ITV destacan en el presupuesto de la Junta para el Campo de Gibraltar

El anteproyecto de Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2021 reserva para la comarca nuevas partidas para inversiones ya comprometidas, como la nueva sede judicial de Algeciras o la ampliación de la ITV, otras actuaciones escondidas en partidas genéricas (como la regeneración urbana de barriadas) y repite la transferencia de cuatro millones de euros de inversiones para los ayuntamientos. Novedades hay pocas en unas cuentas que se apoyan en los fondos de la Iniciativa Territorial Integrada.

El presupuesto de inversión de la Junta de Andalucía, entregado esta mañana en el Parlamento, recoge 297 millones de euros de inversión provincializada de las distintas consejerías para Cádiz, lo que supone un 21% más respecto a las cuentas de este año. Casi un tercio de los fondos corren a cargo de la Inversión Territorial Integral de Cádiz (ITI), que aporta casi 73 millones de euros con ayudas de la Unión Europea.

Entre ellas destaca la esperada renovación de la sede judicial de Algeciras, con la que se espera reagrupar las instalaciones dispersas por la ciudad en solo dos centros, contará para el próximo año con una partida de 1,9 millones de euros, la misma cuantía del año anterior. Con un presupuesto de más de 15 millones de euros, se prevé construir un edificio en el actual aparcamiento de Sección Séptima de la Audiencia Provincial, que también será rehabilitado. Una vez que concluyan las obras, la Junta prevé trasladar todos los juzgados del Palacio de Marzales y de la calle Muñoz Cobos: los juzgados de lo Penal del partido judicial de Algeciras, el Juzgado y la Fiscalía de Menores, Vigilancia Penitenciaria, la Fiscalía de Área de Algeciras y varios servicios comunes. Con el proyecto, las sedes judiciales de Algeciras se reducirán de cuatro a dos: las de Plaza de la Constitución y estas de Virgen del Carmen.

Un montante muy similar se destinará a la ampliación de la ITV de Algeciras, habitualmente saturada. La actuación cuenta con 1,8 millones de euros; atrás queda la demanda, recientemente recordada por el alcalde de San Roque, de una segunda estación en la comarca para agilizar el trámite de la inspección de vehículos.

Otra partida destacada en las cuentas de 2021 corresponde a una transferencia a los ayuntamientos. La Administración autonómica se comprometió a reservar una partida para que los municipios pudieran invertir dentro de las medidas aprobadas para hacer frente a los efectos del Brexit en la comarca, y esa partida vuelve a aparecer en el presupuesto: serán 4 millones de euros el próximo año.

No es la única inversión que se enmarca dentro de las 69 medidas aprobadas ante la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Ahí se encuadran también la reforma de las sedes judiciales o el desarrollo del Área Logística Bahía de Algeciras, que seguirá el próximo año con las obras necesarias para completar la urbanización de la ZAL de San Roque, donde se adecuará la parcela destinada a una plataforma para el almacenamiento de contenedores. También está en el paquete la carretera del Higuerón, el acceso desde la A-383 a La Línea, para el que según se recoge en la memoria de los presupuestos ya se ha iniciado la actualización del proyecto (aunque no se especifica cantidad alguna para él). Y aparece, asimismo sin partida, la intención de estudiar un Bus Rapid Transit en la Bahía de Algeciras, además de la integración tarifaria de los autobuses urbanos de Algeciras y Los Barrios.

Otros montantes destinados a la comarca irán al equipamiento de centros de formación de adultos (792.888 euros junto con Jerez) y a la licitación de una acción formativa de docencia para la formación profesional para el empleo en el sector de la hostelería, una promesa de hace algunos años. No se especifica si se incluye en alguna partida genérica otra de las cuestiones pendientes en el ámbito formativo: la puesta en marcha de un centro de formación orientado al trabajo en la industria. Como tampoco se encuentra en el documento, al menos de forma diferenciada, el prometido centro de innovación logística.

Otra ausencia destacada es la del centro de interpretación Paco de Lucía, cuya obra está previsto desarrollar el próximo año sufragada con fondos de la ITI. En este caso, explican fuentes populares, no aparece partida alguna porque el Ayuntamiento de Algeciras no podrá reclamar el 25% del coste que queda por abonar hasta que la obra no esté finalizada y justificada, algo que ocurrirá después del 31 de diciembre (fecha límite para la ejecución), por lo que la partida aparecerá en el siguiente presupuesto.

En materia cultural, la memoria del presupuesto sí recoge algunas actuaciones a abordar sin coste pero de importancia en la protección del patrimonio: se compromete a concluir la protección del abrigo de Bacinete, inscribiéndolo en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Y valorará realizar el mismo trámite con Estrellas (en Castellar), las Palomas (Tarifa) y cuevas de la Laja Alta, de la Chinchilla y Tajo Gordo en Jimena.