La descarbonización, un reto para las industrias y una oportunidad para Andalucía

La Unión Europea pretende alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Para entonces, el espacio comunitario se ha fijado como objetivo tener una economía con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono (CO2). Antes, en el horizonte del año 2030, las emisiones deben disminuir en un 55% en comparación con las de 1990 dentro del proceso de descarbonización.

Acerinox, Atlantic Copper, Cepsa y el Puerto de Algeciras son cuatro ejemplos de grandes actores del sector secundario comprometidos con la reducción de su huella de carbono. Directivos de estas empresas expusieron sus principales líneas de actuación en el transcurso de un desayuno informativo organizado por Grupo Joly, con la colaboración de Acerinox, bajo el título El reto de la descarbonización.

En la mesa de debate, celebrada en el Hotel Reina Cristina de Algeciras, participaron el director de Producción de Acerinox Europa, Francisco Fernández de la Mata; el director general de Metalurgia de Atlantic Copper, Carlos Ortiz; el director del Parque Energético de Cepsa en San Roque, Rosendo Rivero, y el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, moderados por el director de Europa Sur, Javier Chaparro.

Para estas compañías, la transición energética y la descarbonización abren un nuevo escenario de retos y oportunidades de negocio en el que entran en escena las energías renovables, los combustibles sostenibles y el hidrógeno verde en sustitución de las fuentes de origen fósil. Pero también es una senda no exenta de incertidumbres y necesidades -sobre todo a la hora de la renovación de las factorías- que pondrán a prueba su capacidad de adaptación y competitividad.

"Además de suponer un reto, la descarbonización no es algo opcional. La descarbonización de la energía eléctrica lleva un camino correcto, pero no está tan claro cómo debe afrontarse la sustitución de los combustibles en el ámbito industrial", valoró Francisco Fernández de la Mata para abrir el debate. La siderúrgica de Acerinox en Los Barrios tiene en proyecto planes para reducir su consumo energético y la sustitución del gas natural por otras fuentes energéticas más respetuosas con el medio ambiente, como el hidrógeno verde.

Son dos líneas de actuación comunes para el resto de entidades representadas en el debate. "En Cepsa hemos convertido el marco normativo de la Unión Europea en nuestra estrategia Positive Motion. Apoyados en la generación de energía eléctrica renovable, produciremos hidrógeno verde en nuestros parques energéticos de San Roque y Huelva, así como sus derivados más estables como el amoníaco. La transición energética supone un cambio de modelo productivo que abordamos con ilusión para pasar de un pasado fósil a ser una solución en el nuevo modelo energético", según Rosendo Rivero.

La descarbonización supone un "reto con mayúsculas", en opinión del presidente del Puerto de Algeciras, en el que el sector marítimo se erige como una pieza fundamental. "El 80% del comercio internacional está basado en el transporte marítimo. Y ese transporte genera el 3% de las emisiones globales de efecto invernadero. En el ámbito de la UE, supone el 14%", apuntó para ponderar el peso de la actividad sobre el reto global de las instituciones comunitarias.

Para Gerardo Landaluce, como máximo responsable del primer puerto de España, la legislación debe acompañar en lugar de provocar distorsiones como la reciente entrada en vigor del control del CO2 a los buques que provocará desvíos de actividad hacia puertos extracomunitarios.

En Atlantic Copper, compañía líder en la producción de cobre en España con una factoría en Huelva, la descarbonización supone una doble oportunidad. "Por un lado, porque el cobre es fundamental para los sistemas de energías renovables. Y, en segundo lugar, porque su tratamiento dentro de la economía circular es una herramienta eficaz para la reducción de la huella de carbono", comentó Carlos Ortiz. Para el directivo de la siderúrgica, los costes de la energía suponen una de las principales incertidumbres.

La eficacia del marco regulatorio

La mesa de debate abordó en primer lugar el marco regulatorio de la transición energética impulsado por la Unión Europea. Los directivos coincidieron en que la descarbonización debe ser sostenible social y económicamente. "Las empresas tendremos que competir con mercados que no tienen esta imposición normativa, lo que va en detrimento de la competitividad", alertó Fernández de la Mata.

Desde el punto de vista de la logística, el presidente del Puerto de Algeciras lamentó que no se haya escuchado al sector a la hora de redactar la normativa para el control de las emisiones y la posible pérdida de actividad en los puertos europeos frente a los de terceros países. "Las consecuencias a medio y largo plazo pueden ser desastrosas en cuanto a la pérdida de conectividad, de competitividad y de empleo", recordó Landaluce, quien ya en 2020 dio la voz de la alarma por la redacción de la normativa que entró en vigor el pasado 1 de enero.

A escala nacional, los invitados al foro de debate también apuntaron a las dificultades que enfrentan las empresas a la hora de beneficiarse de iniciativas como la financiación de los Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) por la rigidez de los plazos en un ámbito en el que las innovaciones tecnológicas avanzan por días.

"Hay adelantos continuamente que a las empresas nos hacen dudar de dónde poner las inversiones", reconoció Rivero. "Además de los plazos, estos incentivos están destinados a las pymes. Hay proyectos de gran tamaño que se quedan al margen y es algo que debe cambiar la Unión Europea", completó Ortiz.

"Las empresas abordamos primero la eficiencia energética para descarbonizar. Pero tiene un límite y a partir de ahí, para llegar a los objetivos de 2030 y 2050 es necesario dar un paso más. Y ahí está el riesgo para las empresas, en que deben decidirse ya por una tecnología para tener acceso a las ayudas mientras que hay aspectos por aclarar. Necesitamos un mayor acompañamiento de la administración frente a la rigidez de sus plazos", conminó Fernández de la Mata.

El Puerto de Algeciras defendió el apoyo institucional a través de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para, entre otras iniciativas, electrificar los muelles con el fin de eliminar las emisiones de CO2 durante el tiempo de atraque de los buques; un proyecto en el que la Autoridad Portuaria destina 30 millones de euros hasta 2026.

Los impuestos suponen otra de las grandes preocupaciones en el sector. "Tenemos el Perte, pero también las energéticas sufrimos una mayor carga impositiva desde 2023. No se puede olvidar que los proyectos de futuro se sustentan y financian con la actividad actual", recordó Rosendo Rivero, en referencia al impacto en las cuentas de resultados del impuesto extraordinario a las energéticas.

A escala regional, los cuatro intervinientes coincidieron en el apoyo de iniciativas como la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía para agilizar y simplificar la tramitación burocrática de las inversiones o de entidades como el IDAE.

La formación, una necesidad

El cambio del modelo energético conllevará la aparición de nuevas profesiones y perfiles laborales. En el ámbito interno, las empresas ya forman a su personal pero también demandan que los planes de estudio reglados se adapten a la mayor brevedad posible.

"Existen planes, pero puede haber una carencia de personal frente a la capacidad de crecimiento y necesidades de las industrias. La formación requiere tiempo y se pueden dar situaciones de carencia de perfiles", alertó el directivo de Atlantic Cooper. Su homólogo en Acerinox apuntó que la administración regional ha cambiado su posicionamiento y se muestra totalmente dispuesta a adaptar sus itinerarios formativos a las necesidades empresariales.

"En Cepsa estamos apostando por la formación de todos nuestros operadores como ingenieros. Una formación para pasar de una industria pesada a una industria de bata blanca. Pero los acuerdos con la administración son necesarios", agregó Rosendo Rivero.

Para Landaluce, además de la formación, el trabajo con las administraciones debe ir encaminado también a adaptar las infraestructuras, como los accesos a los puertos o la red de hidroductos planificada para canalizar el hidrógeno verde y que, actualmente, deja al margen al Campo de Gibraltar.

Liderazgo de Andalucía

La descarbonización y la transición energética suponen una oportunidad para la economía de Andalucía. Un cambio basado de ser consumidora de energía de fuentes fósiles a liderar la producción de energías renovables gracias a su posición geográfica y horas de luz solar. "Tenemos una posición privilegiada que supone una gran fortaleza. Andalucía no puede perder esta posibilidad que nos brinda la transición energética", introdujo Fernández de la Mata.

Una postura con la que el resto de invitados al coloquio se mostró de acuerdo, aunque con matices. "La independencia energética depende de unos materiales que no tenemos. No se fabrican paneles solares suficientes y dependeremos de terceros suministradores. También, la Unión Europea ha descatalogado el litio como material crítico porque, precisamente, no se fabrican paneles solares que sí se hacen en China. Puede haber una futura dependencia", reveló el directivo de Atlantic Copper.

Para Cepsa, la apuesta por Andalucía se refleja en los 5.000 millones de euros de inversión hasta 2030 entre las instalaciones de San Roque y Huelva. "Tenemos la oportunidad de generar el hidrógeno verde más competitivo de Europa, aunque como debilidad se encuentra el uso del agua y la sequía", reflexionó Rosendo Rivero. Cepsa acaba de poner en marcha una instalación de recuperación de aguas en San Roque capaz de retornar al sistema un millón de metros cúbicos al año.

La posición de Andalucía es igualmente una fortaleza en el ámbito de las comunicaciones marítimas y el suministro de las nuevas fuentes de energía verde. "El Puerto de Algeciras lleva tiempo planificando el abastecimiento de futuros combustibles como el amoníaco y combustibles de transición como el gas natural licuado", resaltó Landaluce.

Acciones de futuro

Tanto el Puerto de Algeciras como las tres industrias participantes en el coloquio desgranaron las actuaciones en marcha para descarbonizar sus instalaciones antes de dar por concluido el debate.

La siderúrgica de Acerinox trabaja en el ámbito de la eficiencia energética con iniciativas como la compra de un 40% de energías de origen renovable certificado (más las que aportan el mix energético nacional) y desarrolla una quincena de proyectos en la factoría para reducir el consumo. En el medio plazo, Acerinox prevé sustituir el gas natural por hidrógeno verde en sus procesos.

Atlantic Copper consume ya un 31% de energía de origen renovable dentro de su plan de eficiencia por el que obtuvo en 2015 el certificado ISO 50001, así como proyectos para el aprovechamiento del calor en otros procesos industriales. Actualmente, la compañía estudia junto con el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) cómo aplicar el hidrógeno verde como reativo en los hornos para su implantación cuando posea un precio competitivo como alternativa al gas.

En Cepsa, el paquete de inversiones para la conversión de sus dos parques energéticos de Andalucía (los ya citados 5.000 millones de euros hasta el final de la década) incluye proyectos para la reducción del consumo energético, formación de su personal, digitalización y el desplazamiento de las materias fósiles por renovables para dar lugar a un portfolio de productos adaptado a los postulados de la UE.

El Puerto de Algeciras, por último, se erige en el futuro como un facilitador de la transición energética al ser un punto para la distribución y suministro de la energía del futuro en el que también se aplican proyectos para rebajar los consumos eléctricos y, con ellos, las emisiones de dióxido de carbono.

Puede consultar aquí el contenido completo del coloquio: