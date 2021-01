Gimnasios y actividades deportivas. Se limitará al 40% la afluencia a los gimnasios, misma capacidad que se permitirá en las piscinas de uso compartido. Las actividades aeróbicas y clases de baile no podrán acoger a más de 6 personas, mientras que en deportes donde no pueda mantenerse la distancia de seguridad en todo momento debe limitarse el número de deportistas y establecer grupos estables de no más de 15 personas.