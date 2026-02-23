La Comisión Europea publicará esta semana el acuerdo sobre Gibraltar que eliminará la Verja

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno, habla con la prensa al inicio de un Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas, Bélgica, el 23 de febrero de 2026.

La cuenta atrás ha comenzado. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este lunes en Bruselas que la Comisión Europea publicará “esta semana” el texto jurídico completo del acuerdo sobre Gibraltar alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido tras el Brexit.

Un paso clave que despeja meses de negociaciones discretas y que activa el proceso formal de ratificación de todas las partes.

“Estará al alcance de cualquiera que quiera descargarlo”, ha subrayado Albares a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores, defendiendo que todos los puntos del pacto son conocidos y que el Gobierno ha actuado con transparencia desde el acuerdo político cerrado el 11 de junio de 2025.

El desafío del 10 de abril

La urgencia no es retórica. El próximo 10 de abril está prevista la entrada en vigor del Entry/Exit System (EES) en toda la Unión Europea, el nuevo sistema automatizado de control fronterizo para ciudadanos extracomunitarios.

Sin un marco específico para Gibraltar, el impacto podría ser inmediato: largas colas, incertidumbre jurídica y un golpe directo a los más de 15.000 trabajadores que cruzan a diario la frontera.

El acuerdo busca precisamente evitar ese escenario. El objetivo es integrar a Gibraltar en el espacio Schengen bajo condiciones especiales, eliminando la Verja como barrera física y garantizando la fluidez en el tránsito de personas y mercancías.

La semana pasada, la Comisión confirmó que el texto ya ha sido remitido al Consejo y al Parlamento Europeo. Bruselas confía en que pueda aplicarse de forma provisional desde el 10 de abril, siempre que el proceso de ratificación avance sin sobresaltos.

Ratificación a ambos lados

Para que el acuerdo entre en vigor de manera definitiva, deberá ser aprobado por el Consejo (los gobiernos de los Estados miembros) y por la Eurocámara, en el ámbito europeo, así como por el Parlamento británico.

El secretario de Estado británico para las relaciones con la UE, Nick Thomas-Symonds, ya adelantó el pasado viernes en Madrid que el texto se haría público “muy pronto”, en un momento en el que ambas partes trabajan en activar los trámites internos.

El pacto emana del acuerdo político sellado en junio de 2025 por Maroš Šefčovič, Albares, el entonces responsable británico David Lammy y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo. Durante meses, los servicios jurídicos de las partes han revisado cada detalle del texto.

Según explicó Šefčovič en su momento, la meta es “asegurar la prosperidad futura de toda la región, eliminando barreras para personas y mercancías plenamente integradas en el Mercado Único y la Unión Aduanera”.

Cómo funcionarán los controles

Uno de los puntos más sensibles del acuerdo es el control en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar. Allí se implantarán controles fronterizos duales: Gibraltar mantendrá sus controles habituales y España ejercerá los correspondientes en nombre del espacio Schengen.

En cuanto a las mercancías, se eliminarán los controles físicos y se reforzará la cooperación aduanera. Gibraltar deberá, además, aumentar progresivamente los impuestos sobre productos como el tabaco para evitar distorsiones fiscales y proteger la competencia en la región.

Mensaje a la comarca

Albares ha insistido en que el Ejecutivo ha mantenido informados desde el primer momento a los alcaldes del Campo de Gibraltar, a la Junta de Andalucía y a los agentes socioeconómicos. En octubre, recordó, compareció en un pleno monográfico para desgranar los términos del acuerdo.

“La transparencia y la comunicación permanente han sido una de las guías del Gobierno”, defendió tras asegurar este domingo que, en cualquier caso, las autoridades españolas tendrán la última palabra sobre la entrada de soldados y material militar en la unión aduanera y el espacio Schengen.

La pasada semana, el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, valoró de forma muy positiva el anuncio de la Comisión Europea sobre la aplicación provisional del tratado, al considerar que se trata de un avance “muy importante y con una enorme trascendencia para la ciudad”. “A partir del próximo 10 de abril entrarán en vigor los controles biométricos en la frontera y existía un riesgo evidente de que se produjeran retenciones, colas y situaciones de colapso”, advirtió. El alcalde también expresó su confianza en que el proceso administrativo y político se complete con rapidez para consolidar este nuevo escenario. No obstante, Franco reconoció que todavía quedan incógnitas por despejar sobre el funcionamiento concreto del nuevo modelo fronterizo.