Juan Franco celebra la aplicación provisional del Tratado de Gibraltar para evitar el colapso en la frontera

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha valorado de forma muy positiva el anuncio de la Comisión Europea sobre la adopción formal de las propuestas para la firma, conclusión y aplicación provisional del Tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido respecto a Gibraltar, al considerar que se trata de un avance “muy importante y con una enorme trascendencia para la ciudad”.

El primer edil ha subrayado que este movimiento supone dar los pasos definitivos para que el acuerdo entre finalmente en vigor, algo largamente esperado en el Campo de Gibraltar. “La noticia que hemos conocido hoy es bastante importante, porque parece que ya se están dando los pasos definitivos para que el acuerdo del que tanto se ha hablado llegue por fin a aplicación y a buen término”, ha señalado.

Franco ha puesto el acento en la aplicación provisional del tratado, una fórmula jurídica que permitirá anticipar sus efectos antes de su ratificación definitiva y que considera especialmente relevante ante la inminente entrada en vigor del sistema europeo de control biométrico en las fronteras exteriores de la UE.

“A partir del próximo 10 de abril entrarán en vigor los controles biométricos en la frontera y existía un riesgo evidente de que se produjeran retenciones, colas y situaciones de colapso”, ha advertido. En este sentido, ha defendido que la aplicación provisional del tratado “es netamente positiva, porque garantiza, en principio, un tránsito libre y evita esos escenarios”.

El alcalde ha expresado su confianza en que el proceso administrativo y político se complete con rapidez para consolidar este nuevo escenario. “Esperemos que se lleven a término las publicaciones y aprobaciones correspondientes y que podamos entrar cuanto antes en este nuevo estatus”, ha manifestado.

No obstante, Franco ha reconocido que todavía quedan incógnitas por despejar sobre el funcionamiento concreto del nuevo modelo fronterizo. “Esperamos que este nuevo marco se vaya matizando, porque aún tenemos bastantes cuestiones pendientes de aclarar”, ha añadido.

La aplicación provisional del tratado cobra una especial relevancia para La Línea y el conjunto del Campo de Gibraltar, donde más de 15.000 trabajadores cruzan diariamente la frontera para desempeñar su labor en Gibraltar. La implantación del sistema europeo Entry/Exit System (EES) sin un marco específico para la colonia británica podría haber generado importantes problemas de movilidad y graves perjuicios económicos y sociales.

En este contexto, el alcalde ha insistido en que el acuerdo es fundamental para preservar la normalidad en el tránsito y la estabilidad de miles de familias, así como para asegurar la continuidad de la actividad económica en la zona.