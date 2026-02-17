El sur de Andalucía se librará de la peor parte de la borrasca Pedro

Llega una nueva borrasca, bautizada como Pedro y dispuesta a sacudir buena parte de España deste este miércoles 18 de febrero hasta el jueves 19. Este frente, el decimosexto de la temporada, se acerca a la península con vientos fuertes, temporal marítimo y nevadas desde cotas de 700 metros en el norte, aunque el sur de Andalucía se librará de la peor parte. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, la borrasca solo afectará a zonas del sureste andaluz con avisos amarillos en las costas de Granada y Almería.

El Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz tendrán un respiro muy necesario con terrenos anegados, pantanos hasta arriba y unos ríos al límite por el tren de borrascas experimentado desde que empezó 2026.

La Aemet ha nombrado oficialmente a Pedro, que "afectará más a Francia" aunque "en España provocará viento muy fuerte y temporal marítimo el miércoles y jueves". El miércoles y el jueves, más de una docena de comunidades activarán avisos amarillos y naranjas por tiempo adverso ante una borrasca de alto impacto que dejará olas de hasta 7 metros en el litoral cantábrico y vientos que podrían alcanzar hasta 110 kilómetros por hora.

Este miércoles lloverá en la mitad norte de la vertiente atlántica, área cantábrica, alto Ebro y entorno pirenaico, que podrá afectar a otras regiones salvo al Alborán y extremo oriental, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología. Las precipitaciones serán más abundantes cuanto más al noroeste, pudiendo ser fuertes o persistentes en el oeste de Galicia.

El jueves está prevista la llegada de una masa de aire fría y húmeda que cruzará de noroeste a sureste la península. Se registrarán precipitaciones persistentes en el Cantábrico y Pirineos. Nevará en los principales sistemas montañosos y zonas aledañas; la cota irá bajando a lo largo del día hasta 700-1000 metros y se esperan acumulados significativos en las montañas del norte.

La Aemet ha activado los siguientes avisos en cada comunidad autónoma: