Bruselas activa la ratificación del Tratado de Gibraltar y anticipa su "aplicación provisional" para la desaparición de la Verja

La noticia que el Campo de Gibraltar lleva años esperando ha dado hoy un paso casi definitivo en los despachos de Bruselas. La Comisión Europea (CE) ha anunciado este martes que ha adoptado formalmente las propuestas para la firma, conclusión y aplicación provisional del tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido respecto a Gibraltar. Este movimiento jurídico no es un trámite más: es la llave que debe abrir la puerta a una nueva etapa y de relaciones entre ambos lados de la Verja.

En un comunicado, la CE señala que este acuerdo "completará el marco jurídico de las relaciones entre la UE y el Reino Unido" tras la salida británica del bloque comunitario en 2020, ya que Gibraltar no está incluido en el pacto inicial entre Londres y Bruselas.

El término "aplicación provisional" cobra una relevancia vital en el contexto actual. Aunque la CE mantiene la prudencia diplomática, esa referencia se interpreta como el paso clave para garantizar el tránsito de personas entre la UE y la colonia británica sin controles de pasaportes ni sobresaltos.

El Artículo 25 de la Convención de Viena permite que un tratado o parte de él se aplique antes de su entrada en vigor formal

La aplicación provisional, regulada en el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), permite que un tratado o parte de él se aplique antes de su entrada en vigor formal. Este mecanismo crea obligaciones jurídicamente vinculantes entre los Estados negociadores si el tratado lo prevé o si han acordado hacerlo de otro modo. El texto del acuerdo, no obstante, aún no ha sido publicado.

Desde el Brexit, la fluidez en la Verja se ha mantenido gracias a un acuerdo tácito que permite a gibraltareños y ciudadanos de la UE cruzar sin el sellado sistemático de pasaportes. El nuevo Tratado debe consolidar y elevar a rango jurídico esta situación, evitando que la Verja se convierta en una barrera física.

El desafío del 10 de abril

La urgencia es máxima. El próximo 10 de abril está prevista la entrada en vigor del Entry/Exit System (EES) en toda la Unión Europea. Este sistema automatizado de control fronterizo para ciudadanos extracomunitarios podría suponer un colapso en el tránsito diario si no existe un marco específico para la colonia. La ratificación de este acuerdo busca, precisamente, que Gibraltar quede integrado en el espacio Schengen bajo condiciones especiales, evitando el caos en los controles y asegurando que la vida de los trabajadores transfronterizos no se vea afectada.

El texto adoptado por la Comisión, que emana del acuerdo político alcanzado en junio de 2025 entre Maros Sefcovic, José Manuel Albares, David Lammy y Fabian Picardo (en representación de la Unión Europea, España, Reino Unido y Gibraltar) tiene como meta final la eliminación de barreras físicas y llevaba meses en el proceso de revisión por parte de los servicios jurídicos de las partes.

"El objetivo es asegurar la prosperidad futura de toda la región, eliminando barreras para personas y mercancías plenamente integrados en el Mercado Único y la Unión Aduanera", destaca el documento.

"Con 15.000 personas cruzando diariamente entre Gibraltar y España, se trata de garantizar la seguridad jurídica, la confianza de las empresas y los ciudadanos, así como un futuro cooperativo que refuerce nuestra relación mutua", dijo en un comunicado Sefcovic, comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica.

Bajo los términos acordados, en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar se llevarán a cabo controles fronterizos duales que se mantendrán como hasta ahora por parte de Gibraltar y que España llevará a cabo por parte europea.

En cuanto a las mercancías, se eliminarán los controles y se estrechará la cooperación entre las respectivas autoridades aduaneras. Gibraltar tendrá que incrementar de forma paulatina los impuestos sobre productos como el tabaco para "evitar distorsiones y contribuir a la prosperidad de toda la región.

La soberanía

El acuerdo no entra en la disputa sobre la soberanía del Peñón y ambas partes aseguran que "salvaguarda las respectivas posiciones jurídicas de España y el Reino Unido en materia de soberanía y jurisdicción".

Gibraltar es el último escollo que queda por resolver en la relación entre la UE y el Reino Unido, desde que en marzo de 2023 se llegase a un acuerdo sobre Irlanda del Norte.