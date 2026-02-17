El Consejo Europeo comienza el examen del tratado entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar

El Consejo Europeo ha iniciado formalmente el examen del texto del tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, otro paso clave en el proceso de ratificación comunitario. El Grupo de Trabajo sobre las Relaciones UE-Reino Unido del Consejo, integrado por diplomáticos y funcionarios de los 27 Estados miembros, la Comisión Europea y la Secretaría General del Consejo, celebró el pasado viernes su primera ronda de debates sobre el documento. Este martes, la Comisión Europea (CE) ha anunciado que ha adoptado formalmente las propuestas para la firma, conclusión y aplicación provisional.

La Comisión ha recomendado tramitar el tratado como un acuerdo “exclusivo de la UE”, lo que implicaría su aprobación únicamente por el Consejo y el Parlamento Europeo. Si se considerara un acuerdo “mixto”, también requeriría la ratificación de todos los parlamentos nacionales. Aunque las partes confían en que prevalezca la opción de acuerdo exclusivo, el Consejo aún no ha confirmado esa posición y varios Estados miembros han solicitado un dictamen del Servicio Jurídico del Consejo.

En la primera fase del proceso, el Consejo debe autorizar oficialmente a la Comisión a firmar el acuerdo. Tras la firma, el texto se remitirá al Parlamento Europeo para su consentimiento y, posteriormente, el Consejo procederá a la conclusión formal del tratado. Si se tratara de un acuerdo mixto, cada Estado miembro tendría que ratificarlo conforme a sus procedimientos constitucionales.

La reunión del viernes fue la primera vez que un órgano del Consejo examinó formalmente el tratado desde que el texto se cerró a principios de mes. Las deliberaciones son confidenciales. Una vez que el grupo de trabajo alcance un acuerdo, el expediente pasará al COREPER —el Comité de Representaciones Permanentes— y, posteriormente, al Consejo para su adopción formal antes de enviarlo al Parlamento Europeo.

Fuentes comunitarias señalaron a Gibraltar Chronicle que el proceso suele llevar tiempo y que todavía no es posible fijar un calendario. Mientras tanto, el Gobierno de Gibraltar ha intensificado las sesiones informativas con organismos clave y el sector empresarial ante el objetivo de aplicar el tratado al menos provisionalmente a partir del 10 de abril.

Esa fecha coincide con la implantación en toda la UE del Sistema de Entradas y Salidas (EES, por sus siglas en inglés), un nuevo sistema automatizado de control fronterizo. El tratado prevé disposiciones para evitar que los residentes de Gibraltar queden sujetos a controles estrictos del EES, como escaneos biométricos o limitaciones de estancia en el espacio Schengen para nacionales de terceros países.

Sin estas medidas, existe el temor de que los requisitos del EES perjudiquen la fluidez fronteriza y afecten negativamente a las comunidades a ambos lados de la verja. Aunque los procesos legales siguen en marcha, todas las partes quieren evitar ese impacto cuando llegue el 10 de abril.

El tratado permite su aplicación provisional tras la firma, incluso antes de completarse la ratificación. Este mecanismo, habitual en la práctica internacional, permite aplicar compromisos mientras se completan los procedimientos formales.

En Gibraltar ya han comenzado trabajos preparatorios para levantar infraestructuras temporales que permitan la aplicación provisional del acuerdo desde abril. Aunque las instalaciones definitivas podrían no estar listas en esa fecha, el Gobierno gibraltareño estudia soluciones provisionales para activar los elementos esenciales del tratado y completar posteriormente las infraestructuras permanentes.

Por su parte, el Gobierno de España afirmó que está realizando “todos los preparativos necesarios”, si bien el Ejecutivo ha recibido críticas de partidos de la oposición y representantes políticos del Campo de Gibraltar por la falta de detalles e interlocución sobre el acuerdo.