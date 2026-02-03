El futuro tratado fija un impuesto inicial al consumo del 15% en Gibraltar, excepto para productos esenciales

El texto del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido establece que Gibraltar aplicará un tipo impositivo estándar del 15% sobre las transacciones al entrar en vigor el futuro tratado, que posteriormente podrá elevarse hasta el nivel más bajo del IVA vigente en cualquier Estado miembro de la UE (actualmente, 17 %), tras la evaluación de un organismo independiente encargado de supervisar la competitividad del mercado. Así lo ha desvelado la Federación de la Pequeña Empresa de Gibraltar (GFSB, por sus siglas en inglés) en un artículo en el que explica que, con el objetivo de mitigar el impacto en el coste de la vida de los ciudadanos de Gibraltar, se aplicarán exenciones para productos esenciales siguiendo el modelo del IVA europeo: alimentos, agua, productos farmacéuticos y equipamiento médico tendrán tipo cero, mientras que ropa y calzado infantil, así como ciertos productos agrícolas, estarán sujetos a un impuesto del 5%.

Por su parte, los impuestos especiales sobre tabaco, alcohol y carburantes se ajustarán gradualmente para acercarse a los niveles mínimos establecidos por la UE. Durante un periodo transitorio inicial, se mantendrán además las deducciones personales para visitantes, que se eliminarán progresivamente después de tres años, cuando se abandone el régimen de deducciones.

La llegada del tratado traerá importantes cambios en impuestos, comercio y aduanas a partir del 10 de abril de 2026, fecha tope marcada por la Comisión Europea para implementar el Sistema Electrónico Europeo de Entrada (EES, por sus siglas en inglés), los nuevos controles Schengen que el Gobierno de España quiere activar desde el 30 de marzo.

Los detalles los conocieron los miembros del GFSB durante una reunión informativa del Grupo Asesor de Transición del Brexit (BTAG, por sus siglas en inglés), que entiende que la entrada en vigor del tratado en esa misma fecha elimina el riesgo de que la el paso fronterizo entre La Línea y Gibraltar se paralice. "Si bien este plazo está sujeto a cambios, todas las partes del tratado están trabajando actualmente para alcanzar la fecha de implementación del 10 de abril de 2026", lo que "representa un avance significativo respecto a los plazos previamente indicados".

Durante la reunión, el Gobierno de Gibraltar destacó los elementos clave del tratado y sus implicaciones prácticas para las empresas, en particular en relación con los bienes, las aduanas, los impuestos y los acuerdos transitorios. El texto todavía no se ha publicado, pero los expertos en Derecho ya han completado su revisión legal y la Comisión Europea lo distribuirá en unas semanas al Consejo de la UE, formado por los estados miembros.

Tráfico de vehículos y peatones en el interior de Gibraltar. / Efe

En esencia, el documento establece una unión aduanera entre Gibraltar y la Unión Europea, eliminando los aranceles aduaneros sobre las mercancías que circulan entre ambos. En la Verja se aplicarán disposiciones que reflejan la normativa estándar de la UE sobre libre circulación de mercancías, trámites aduaneros y prevención de prácticas comerciales desleales.

Además se implantarán regímenes separados para la importación y exportación de mercancías de la UE y de fuera de la UE, con disposiciones detalladas en los anexos. Las medidas de imposición indirecta abarcan el impuesto sobre las transacciones y los impuestos especiales, junto con la creación de un organismo independiente para supervisar la competitividad del mercado, en particular entre Gibraltar y el vecino Campo de Gibraltar.

En virtud del tratado, las normas de la UE imperarán para los productos comercializados en Gibraltar. El texto redefine los requisitos para obtener la licencia y los procedimientos de cumplimiento, lo que llevará a las autoridades aduaneras de Gibraltar y España a colaborar para que se lleven a cabo.

Disposiciones transitorias

El Gobierno de Gibraltar confirmó que se aplicarán disposiciones transitorias a partir de la fecha de entrada en vigor. Esto implica que los productos ya a la venta en Gibraltar que no cumplan los requisitos de la UE pero se encuentren en los estantes en el momento de la implementación podrán seguir vendiéndose durante un periodo de tres meses. El Ejecutivo "reconoció que estos plazos son complicados", explican los empresarios, pero confirmó que reflejan las limitaciones del calendario de implementación general de la UE, en particular por la introducción del EES. Cualquier retraso en la puesta en marcha de este sistema podría acarrear un atraso equivalente en la aplicación del tratado.

Las mercancías ya en tránsito, las que hayan salido de su lugar de origen antes del 10 de abril de 2026, no necesitarán cumplir inmediatamente con el nuevo régimen, siempre que lleguen en un plazo de dos meses. Hay ciertos bienes cubiertos por certificados de exención, de importancia social o económica, que se beneficiarán de un alivio transitorio limitado, sujeto a límites temporales definidos y a una supervisión administrativa permanente.

El Gobierno de Gibraltar enfatizó que, si bien el tratado representa un "cambio logístico y regulatorio significativo", también "brinda certidumbre a largo plazo y evita el escenario alternativo de no llegar a un acuerdo", además de que espera que los procesos operativos "se agilicen con el tiempo a medida que se desarrolle la confianza y la familiaridad con los nuevos sistemas".

Nueva reunión

El Gobierno de Gibraltar ha anunciado que celebrará una sesión informativa sobre el tratado para la comunidad empresarial en Grand Battery House el miércoles 4 de febrero a las 14:30. Esta sesión se celebrará tras un encuentro previo mantenido la semana pasada por la ministra de Empresa, Gemma Arias-Vásquez, junto con el fiscal general, Michael Llamas, con el BTAG.

El objetivo es, explica, "ampliar este diálogo al conjunto de la comunidad empresarial, ofreciendo la oportunidad de conocer de primera mano la postura del Gobierno sobre el tratado, sus implicaciones para las empresas y los preparativos que se están llevando a cabo para garantizar una transición fluida una vez que entre en vigor el acuerdo".

El ministro principal, Fabián Picardo, el viceministro principal, Joseph García, la ministra de Empresa y el fiscal general asistirán a la sesión y estarán disponibles para responder a las preguntas de los asistentes. “Durante la última semana, el Gobierno ha actuado con rapidez para informar a las principales partes interesadas sobre la fase de implementación del Tratado. Esta sesión abierta refuerza ese trabajo al abrir el diálogo directamente con el conjunto de la comunidad empresarial. Las empresas necesitan y merecen claridad sobre los próximos pasos, sobre cómo se aplicarán los acuerdos transitorios y sobre cómo se está preparando el Gobierno para la implementación", afirma Gemma Arias-Vásquez, que considera que "en esta fase de implementación, mantener informadas a las empresas es esencial”.

Próximos pasos

Aunque Gibraltar ha dado un paso decisivo en el camino hacia la ratificación del tratado con la Unión Europea, las fechas concretas siguen sin definirse. La Comisión Europea ha señalado que el acuerdo debería ser tratado como exclusivo de la UE, lo que implicaría su aprobación en el Parlamento Europeo y no en las cámaras nacionales de los 27 Estados miembros, lo que cual implicaría, en el mejor de los escenarios, un retraso en la firma.

Tabaco y Alcohol en un escaparate del Peñón. / Nono Rico/ Efe

En Gibraltar, el proceso comenzará localmente con la presentación del texto final al Parlamento mediante una moción enmendable, solicitando a Reino Unido su ratificación. Posteriormente, el tratado seguirá el procedimiento británico, que exige que permanezca en el Parlamento en diferentes sesiones durante 21 días. "Será importante que los Estados miembros de la UE y la Comisión convenzan a una mayoría del Parlamento Europeo para que apoye el acuerdo", dijo Picardo, que destacó que Gibraltar participará activamente en esta labor, utilizando la Casa de Gibraltar en Bruselas y colaborando estrechamente con la misión de Reino Unido ante la UE para explicar los beneficios del tratado a los eurodiputados.

El 19 de enero, el Consejo de Ministros de Gibraltar aprobó formalmente el texto del tratado, sujeto a que la revisión legal no altere su contenido, según confirmó el número 6 de Convent Place. Los ministros dedicaron seis sesiones a analizar el documento junto a Michael Llamas.

El EES

Paralelamente al proceso político, la implementación del EES sigue siendo una preocupación operativa. Funcionarios españoles visitaron La Línea y Gibraltar hace dos semanas para evaluar cómo podrían introducirse las exigencias del Espacio Económico Europeo si el tratado aún no ha entrado en vigor.

El EES está previsto que funcione plenamente con fecha tope el 10 de abril de 2026, y aunque España mantendrá suspendidos los controles de pasaportes a los residentes en Gibraltar, la infraestructura ya está instalada. Se prevé que las operaciones comiencen el 30 de marzo.

Aún quedan preguntas sin resolver, como el destino del espacio donde se encuentran las instalaciones fronterizas que desaparecerán y la ubicación de los controles en el aeropuerto de Gibraltar, incluyendo la presencia de la policía española. "Estos detalles son cruciales para la vida diaria de residentes y empresas", destacan los empresarios.

Turismo

El ministro de Igualdad, Empleo, Cultura y Turismo, Christian Santos, ha informado este lunes a representantes del sector local de cruceros y de excursiones en tierra sobre los aspectos operativos relacionados con el tratado. El objetivo de la sesión informativa, explica el Gobierno gibraltareño en una nota, era aportar claridad al sector de cara a la implementación del Tratado y garantizar que los operadores estén plenamente informados de los requisitos específicos que afectan a las escalas de cruceros en Gibraltar.

El Ejecutivo no espera que los acuerdos operativos tengan repercusiones relevantes en la actividad del sector como destino de cruceros consolidado y competitivo. “Este proceso de diálogo refleja el compromiso del Gobierno de ofrecer claridad y seguridad a los sectores clave conforme avanzan los preparativos del tratado. Gibraltar goza de una relación sólida y positiva con la industria de cruceros y sigue siendo un puerto de escala atractivo y fiable. Quiero agradecer a los agentes de cruceros y a los operadores de excursiones en tierra su colaboración y su continuo apoyo al sector de cruceros en Gibraltar”, afirmó Santos.