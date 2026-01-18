Interior, Exteriores y Hacienda analizan en La Línea y Gibraltar la implementación de los nuevos controles de frontera

Responsables de los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior y Hacienda visitaron este jueves el puesto fronterizo de La Línea de la Concepción, que controla el paso hacia y desde Gibraltar, a fin de estudiar la implementación de los nuevos controles que se establecerán en ese punto estratégico una vez entre en vigor el tratado internacional que la UE y Reino Unido, cuyo texto está siendo ultimado, y por el que la colonia británica tendrá libre acceso al espacio Schengen.

La activación del EES (Entry/Exit System) para controlar las entradas y salidas de los viajeros no comunitarios al territorio de la UE se inició de forma progresiva el 12 de octubre de 2025 en la mayoría de los Estados miembros, con la idea de que esté plenamente operativo antes del 10 de abril de este año.

El caso de Gibraltar reúne condicionantes especiales. Actualmente, el control de pasaportes a los residentes en el Peñón para su entrada en España -pese a tratarse de ciudadanos extracomunitarios, como consecuencia del Brexit- está suspendido como gesto de buena voluntad y como anticipo al acuerdo sobre el tratado. En reciprocidad, quid pro quo, tampoco la parte británica hace un control estricto a los europeos que acceden a la Roca.

La presencia de los responsables ministeriales en La Línea responde a la intención de avanzar en las soluciones, antes de que aparezcan los problemas

En cuanto a las personas de países de fuera de la UE, la norma indica que deben someterse en el puesto fronterizo a los mismos controles que pasarían en cualquier otra frontera exterior de los 27, si bien la práctica del día a día puede diferir debido a las aglomeraciones de personas que se producen en las horas punta.

En la Verja, los sistemas informáticos y biométricos adquiridos para el EES están listos desde hace meses y, en tanto no esté aprobado el tratado, deben entrar en funcionamiento. La intención es que el EES comience a aplicarse a partir del mes de febrero, en fase de pruebas, para tenerlo a pleno rendimiento en abril, a la par que en el resto del continente.

Antes de que entre en vigor el tratado, para lo cual aún no hay fecha, habrá que despejar muchas incógnitas sobre la puesta en marcha del mismo. Dos de ellas afectan al espacio físico de la Verja: la primera, cómo se va a remodelar el lugar donde actualmente se desarrollan los controles -las cabinas policiales y el resto de equipamientos carecerán de sentido en esa ubicación- y, la segunda, dónde y cómo se van a efectuar los controles que se hagan a los ciudadanos llegados a Gibraltar por avión (con presencia policial española activa).

La presencia de los responsables ministeriales en La Línea responde a la intención de avanzar en las soluciones, antes de que aparezcan los problemas. En la delegación española estaban el secretario general para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Carlos Moreno; el jefe de la Unidad Central de Fronteras de la Policía Nacional, Carlos Rios-Miranda Iglesias, así como un alto cargo de Aduanas, dependiente del Ministerio de Hacienda.

En su visita, la delegación española mantuvo una reunión con un equipo de funcionarios y técnicos de Gibraltar en el aeropuerto gibraltareño para discutir los acuerdos prácticos para la implementación de los acuerdos una vez que sean ratificados, según fuentes gibraltareñas.

La Línea, pendiente

La Línea se mantiene en vilo para conocer cómo se aplican los puntos del futuro tratado como ningún otro municipio. Una de las cuestiones señaladas por el alcalde, Juan Franco, se refiere al uso que se le dará a los terrenos de la Aduana española en el paso fronterizo cuando no se utilicen. El Ayuntamiento se ha postulado para adquirirlos. Pretende incorporarlos al proyecto del centro tecnológico de satélites y ciberseguridad que impulsan dos empresarios linenses, Carlos Moreira y Julián Fernández, al frente de WISekey y Fossa Systems.

El Ayuntamiento propone revisar la planificación de los accesos al entorno del aeropuerto y del litoral este, "asegurando una conectividad adecuada" y "valorar la necesidad de reservar suelo para la implantación de una potencial terminal aeroportuaria en coordinación con Gibraltar". Además, plantea rediseñar el entorno de la actual Verja como núcleo de conectividad intermodal y de prestación de servicios fronterizos, integrando transporte público, movilidad activa y equipamientos de atención transfronteriza.

Pide también revisar los ejes viarios y peatonales que conectan el centro urbano con el borde sur y con el aeropuerto, "eliminando barreras físicas y mejorando la permeabilidad urbana" e "implantar un Plan de Movilidad Transfronteriza Compartida, con paradas, sistemas de pago y señalización homogénea".

Picardo, en el Parlamento

La visita se produjo mientras el ministro principal, Fabián Picardo, respondía preguntas en el Parlamento del líder de la oposición Keith Azopardi sobre el progreso del tratado y los próximos pasos que se seguirán. Según dijo, dijo que su gabinete está revisando un texto “sin depurar” del tratado y probablemente concluiría ese trabajo esta semana.

El jefe del Gobierno gibraltareño no espera cambios significativos como resultado de la revisión, que permitirá culminar el proceso "en semanas, no meses". Una vez concluida la “limpieza legal”, se allanará el camino para los procesos de ratificación formal tanto en el Reino Unido como en la UE, que son las partes del acuerdo en el derecho internacional.

La intención inicial es que sea un acuerdo exclusivo de competencias de la UE, lo que significa que la ratificación por esta parte se realizará únicamente en el Parlamento Europeo y no en los parlamentos nacionales de cada estado miembro.

En el lado británico, el proceso de ratificación comenzará con una moción en el Parlamento de Gibraltar instando al Reino Unido a ratificar el tratado, después de lo cual tendrá que ser aprobado por el Legislativo de Reino Unido.