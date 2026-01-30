Gibraltar prepara un puesto Schengen en el aeropuerto para los controles conjuntos con España cuando caiga la Verja

El Gobierno de Gibraltar ha comenzado a avanzar de manera decisiva en la implementación del nuevo tratado que regulará las relaciones transfronterizas, con especial atención a la puesta en marcha de un nuevo espacio provisional en el aeropuerto antes del 10 de abril que sus fuerzas de seguridad compartirán con la españolas como parte de los nuevos controles de entrada y salida Schengen.

Aunque la infraestructura completa aún no estará terminada para la fecha objetivo, el Ejecutivo gibraltareño afirma que está explorando soluciones provisionales que permitan que los elementos centrales del tratado entren en vigor según lo previsto. Esto incluye la creación de la nueva instalación conjunta de Schengen en el aeropuerto, así como el desarrollo de áreas de control de segunda línea y la tecnología de apoyo necesaria para garantizar un movimiento transfronterizo eficiente y seguro.

El fiscal general, Michael Llamas, explicó que el “objetivo es tener la infraestructura provisional en su lugar para el 10 de abril, y luego completar las instalaciones conjuntas completas en los meses posteriores. Se espera que el texto completo del Tratado se publique en unas semanas, y se han establecido grupos de trabajo dedicados que se reúnen semanalmente para impulsar la implementación.”

El vicejefe de Gobierno, Joseph García, subrayó la importancia de esta fase: “Este es el punto en el que el proceso del Tratado pasa de la planificación a la entrega. Los preparativos prácticos y operativos avanzan junto con la finalización del texto legal. La infraestructura provisional y la tecnología de apoyo son esenciales para asegurar un tránsito transfronterizo ágil y sin contratiempos.”

Delegaciones de autoridades españolas, incluyendo representantes de la Policía Nacional y de los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores, han visitado Gibraltar recientemente para supervisar la implementación práctica de la infraestructura y los desarrollos tecnológicos, asegurando que la instalación conjunta de Schengen cumpla con los estándares operativos y de seguridad requeridos.

El espacio en el que estará ubicada la nueva infraestructura. / E.s.

“Estamos empezando con cautela a prepararnos para la implementación de un tratado fundamental que traerá enormes oportunidades para nuestra gente y nuestros negocios. Dada la inminente probabilidad de que el SES (Sistema de Entradas y Salidas de la UE) sea plenamente aplicable desde el 10 de abril, estamos trabajando para que la aplicación provisional pueda entrar en vigor a esa fecha, mientras se finalizan las instalaciones completas en los meses siguientes”, insistió el jefe de Gobierno, Fabián Picardo.

El Gobierno también ha garantizado que la implementación del tratado no afectará a los empleos ni a las funciones de los oficiales de HM Customs y de la Agencia de Fronteras y Guardacostas. “No habrá pérdida de empleos en ninguna área del Servicio Público como resultado de este acuerdo”, aseguró Picardo, añadiendo que la comunidad puede confiar en que el tratado asegura un futuro seguro y próspero, protegiendo plenamente la soberanía, jurisdicción y control de Gibraltar.

Además, a través del Grupo Consultivo de Transición del Brexit, se han realizado reuniones con otras partes interesadas clave, como la Gibraltar Federation of Small Businesses (GFSB) y la Cámara de Comercio para asegurar que los sectores económico y financiero estén preparados para los cambios operativos y logísticos que el tratado traerá.

El Gobierno llanito continuará proporcionando actualizaciones periódicas a medida que avance la implementación del tratado, con especial seguimiento a la infraestructura provisional y su transición a las instalaciones completas, previstas para los meses posteriores al 10 de abril.