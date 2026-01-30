Pedro Sánchez, a favor de revertir el Brexit: "El acuerdo de Gibraltar es un obstáculo que había que superar"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha descrito el acuerdo de Gibraltar tras el Brexit como "un obstáculo que había que superar" y, al mismo tiempo, un asunto en el que existe voluntad de diálogo y aprendizaje mutuo entre él y el primer ministro británico, Keir Starmer. Así lo ha afirmado en una entrevista en la revista británica The New Stateman, en la que va más allá y se posiciona a favor de una hipotética reincorporación del Reino Unido a la Unión Europea "por supuesto".

“Extrañamos al Reino Unido dentro de la Unión Europea. Creo que existe una clara necesidad de que el Reino Unido vuelva a estar a bordo, especialmente hoy en día”, afirma el presidente

Durante una cumbre bilateral celebrada en septiembre, ambos líderes destacaron la necesidad de una cooperación más profunda entre las dos grandes naciones europeas dirigidas por socialdemócratas, en un gesto que refleja la voluntad de España de mantener relaciones constructivas con el Reino Unido después del Brexit. Sánchez subraya que, más allá del acuerdo específico sobre Gibraltar, hay un interés por fortalecer los lazos con Londres y apoyar, en su momento, un posible regreso del Reino Unido a la Unión Europea, una idea que cuenta con respaldo en las encuestas de ambos países.

El enfoque de Sánchez muestra un equilibrio entre firmeza y pragmatismo: reconoce la sensibilidad histórica del tema Gibraltar para España, pero prioriza el diálogo y la cooperación internacional como herramientas para resolver conflictos complejos. Según sus asesores, esta colaboración también busca sentar un modelo de cooperación progresista entre gobiernos socialdemócratas europeos, con lecciones que pueden aplicarse en otros frentes de política exterior.

"Hay una forma española y progresista de hacer las cosas, y funciona", defiende Sánchez en un artículo en el que la publicación lo califica de "icono de la izquierda europea" y en el que destaca su oposición a las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Subraya ante ello que él encabeza un Gobierno proatlántico, pero que eso no significa sumisión.

Sobre su negativa a aumentar el gasto en defensa hasta un 5 % del PIB, como el resto de países de la OTAN, el jefe del ejecutivo justifica esa decisión y cree que a veces es más sensato gastar más dinero en ayuda a la cooperación o en reforzar el multilateralismo que limitarse a comprar armas a la industria de defensa estadounidense.

Entre los asuntos que aborda en la entrevista se refiere a la migración, cuestión ante la que el Gobierno aprobó esta semana un real decreto que permitirá la regularización de en torno a medio millón de inmigrantes. "La inmigración tiene una dimensión moral, pero también una dimensión pragmática", afirma Sánchez, que explica que existe una "fría realidad demográfica" a la que las sociedades occidentales deben enfrentarse y preguntarse si se abren e impulsan el crecimiento o si se cierran y se hacen más pequeñas.

También defiende los planteamientos que España ha mantenido y mantiene sobre Gaza asegurando que es "coherente" y "consistente". Por ese tipo de posiciones y camino de cumplir ocho años como presidente del Gobierno, Sánchez considera que es importante compartir las lecciones aprendidas por su Ejecutivo con otras fuerzas socialdemócratas de Europa. Respecto a los casos de corrupción que han afectado a su partido, el presidente del Gobierno se muestra convencido de que se ha respondido de forma proporcionada y contundente.