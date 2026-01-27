Verdemar lleva al Parlamento Europeo la batalla por el Estrecho y exige un blindaje ambiental en el tratado sobre Gibraltar

El presidente de Verdemar-Ecologistas en Acción, Antonio Muñoz Secilla, ha llevado este martes 27 de enero al Parlamento Europeo, en Bruselas, la reivindicación histórica de su organización: la necesidad urgente de una protección real y efectiva del medio marino del estrecho de Gibraltar, una de las zonas más sensibles y castigadas del sur de Europa.

Muñoz Secilla ha intervenido en un acto abierto por Dolors Montserrat, eurodiputada y secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), que también ha contado con la participación del eurodiputado Juan Ignacio Zoido, además de otros representantes comunitarios como Esther Herranz (PP) y diversas autoridades europeas.

La comparecencia llega meses después de que, el pasado 25 de septiembre de 2025, el presidente de Verdemar denunciara ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo las prácticas que, según la organización ecologista, Gibraltar viene realizando desde hace años y que están provocando un grave deterioro ambiental en el Estrecho, con consecuencias directas para la Unión Europea.

Entre las actuaciones señaladas figuran la construcción de rellenos artificiales, con los que Gibraltar ha ganado más de 300.000 metros cuadrados de terreno al mar, incumpliendo —según Verdemar— los compromisos adquiridos por el Reino Unido tras el Brexit. A ello se suman los vertidos de aguas residuales sin depurar, la pesca ilegal del atún rojo y las operaciones de bunkering en fondeaderos no autorizados.

Ante este escenario, Muñoz Secilla ha subrayado que el futuro Tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar, actualmente en fase de revisión legal, debe incorporar mecanismos jurídicos claros y vinculantes que garanticen la protección de la Red Natura 2000 en el Estrecho. “Los ciudadanos afectados deben disfrutar de las garantías medioambientales que tanto reclaman”, ha defendido.

“Solicitamos a la Unión Europea que no deje pasar la oportunidad que ofrece la firma de un acuerdo con el Reino Unido respecto a Gibraltar. Europa debe garantizar un marco jurídico claro que asegure el cumplimiento efectivo de las Directivas Europeas de protección ambiental en esta zona especialmente sensible”, ha señalado el presidente de Verdemar.

La zona de rellenos del Eastside de Gibraltar. A la izquierda, arriba, las torres del Hassan Centenary Terraces, construidas también en terrenos ganados al mar. / Erasmo Fenoy

Durante su intervención, Muñoz Secilla ha recordado que la organización ecologista lleva denunciando esta situación ante las instituciones europeas desde la década de los noventa, sin que hasta ahora se haya logrado frenar de forma efectiva el deterioro ambiental.

Asimismo, ha advertido de la existencia de un vacío legal que estaría siendo aprovechado para mantener prácticas que generan “efectos devastadores” sobre el medio marino desde la Bahía de Algeciras hasta el mar de Alborán, a lo largo de más de 7,4 millas náuticas dentro de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Estrecho Oriental.

“El eEstrecho de Gibraltar, situado entre dos continentes y dos cuencas marinas, es una zona de enorme complejidad oceanográfica y geomorfológica”, ha explicado, recordando que está protegido por normativas como la Directiva Hábitats, el Convenio de Barcelona o el Convenio de Montecarlo. “Sin embargo, hoy podemos demostrar que Gibraltar vierte más de un millón de metros cúbicos de aguas residuales en esta zona protegida y sigue incumpliendo el Plan de Usos de la ZEC”, ha denunciado.

Para Verdemar, estas actuaciones vulneran claramente el espíritu del Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la UE. “En el Protocolo sobre Gibraltar, ambas partes reafirman su compromiso de garantizar los niveles más elevados de protección ambiental y de cooperar estrechamente en esta materia. Por todo ello, exigimos que este compromiso se traduzca ya en hechos”, ha concluido Muñoz Secilla.