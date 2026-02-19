Reino Unido asegura que el Tratado de Gibraltar se publicará "muy pronto"

El secretario de Estado británico para las relaciones con la Unión Europea, Nick Thomas-Symonds, ha asegurado este jueves que el acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas sobre Gibraltar, que ha calificado de "pragmático", se publicará "muy pronto", sin entrar a precisar los plazos previstos por la parte británica para su ratificación.

"Estamos llegando al momento en el que el tratado se va a publicar muy pronto y por lo tanto todos van a poder ver sus detalles", ha replicado Thomas-Symonds al ser preguntado por algunos de los aspectos específicos del acuerdo y cuándo podría ser ratificado por el Parlamento británico durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Este pasado martes, la Comisión Europea informó de que el texto ya había sido remitido al Consejo (gobiernos) y la Eurocámara para su ratificación. Como publicó Europa Sur, el próximo 10 de abril está prevista la entrada en vigor del Entry/Exit System (EES) en toda la Unión Europea. Este sistema automatizado de control fronterizo para ciudadanos extracomunitarios podría suponer un colapso en el tránsito diario si no existe un marco específico para la colonia. La ratificación de este acuerdo busca, precisamente, que Gibraltar quede integrado en el espacio Schengen bajo condiciones especiales, evitando el caos en los controles y asegurando que la vida de los trabajadores transfronterizos no se vea afectada.

Sin embargo, el secretario de Estado británico no ha querido comentar si para entonces el Parlamento británico ya habrá ratificado el acuerdo o si Londres, al igual que Bruselas, espera que se aplique para entonces de manera provisional. Thomas-Symonds sí ha querido "rendir homenaje" a quienes han hecho posible "un acuerdo tan pragmático" tras casi cuatro años de negociación y ha dejado claro que "la fluidez en la frontera" es algo muy importante para Reino Unido

"Este es un acuerdo muy importante también para toda la región, es importante para los empleos, para la inversión y para la prosperidad del Campo de Gibraltar", ha rematado.

Relación con la UE

Por lo que se refiere a la relación entre Reino Unido y la UE tras el Brexit, el representante del Foreign Office ha defendido que en los "tiempos turbulentos" actuales con desafíos en materia de seguridad, defensa y económicos es "vital una relación más cercana entre el Reino Unido y la UE".

De lo que se trata, ha incidido, es de "construir una nueva estrategia que no esté basada en la ideología, que no esté basada en decisiones simplemente por tomar decisiones" sino que su sustente en lo que ha definido como "pragmatismo despiadado" en el que ambos puedan avanzar porque se enfrentan a los mismos desafíos.

"Estamos profundamente comprometidos en propiciar un entorno estable de certeza y que sea coherente y que funcione", ha asegurado. "Como ha dicho el primer ministro, el Reino Unido de los años del Brexit es algo que ya está olvidado, ahora miramos hacia adelante, miramos hacia el futuro para construir una relación mucho más profunda con la Unión Europea".

Thomas-Symonds tiene previsto mantener contactos con las autoridades españolas durante su visita a Madrid, incluido con responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores, y también participará en una mesa redonda en la CEOE.