El centro de salud de La Bajadilla y la reforma de 6 kilómetros de la A-405, en las cuentas de la Junta

La construcción del nuevo centro de salud de La Bajadilla, en Algeciras, por 8,5 millones de euros, o la rehabilitación de viviendas en la barriada algecireña de San José Artesano y en las sanroqueñas de Simón Susarte y Puente Mayorga -por 13 millones de euros- son algunos de los proyectos que los Presupuestos de la Junta para 2026 prevén atender durante el próximo año en el Campo de Gibraltar.

Las cuentas andaluzas, que iniciaron esta semana su tramitación parlamentaria, consignan inversiones millonarias para levantar el Complejo de Servicios Sociales de El Cobre (16,7 millones) y la Ciudad de la Justicia (6,4 millones) en Algeciras mediante sendas partidas finalistas, tal y como publicó Europa Sur el miércoles. Además, un importante monto económico añadido llegará a la comarca a través de las partidas no específicas, según ha desgranado este jueves la delegada del Gobierno en Cádiz, Mercedes Colombo, acompañada por el subdelegado Javier Ros y la delegada territorial Inmaculada Olivero.

Las últimas cuentas de la legislatura 2022-2026 ascienden en total a 51.597,9 millones de euros, un crecimiento de 2.726,3 millones de euros, un 5,6% más sobre las de 2025 y casi un 50% en comparación con las de 2018. De este total, las inversiones en la provincia de Cádiz están calculadas en 534 millones de euros (+17,3% sobre 2025) con gran repercusión en la comarca, según Colombo. La delegada ha apuntado además que esta cifra se verá incrementada por el gasto corriente para atender servicios como la sanidad, dependencia o educación.

Sanidad y vivienda, ejes de las cuentas

La red sanitaria será una de las competencias con mayor consignación presupuestaria en 2026 (41 millones en la provincia). En el caso de la comarca, la Junta prevé continuar con la dotación del hospital oncohematológico del Punta de Europa (1,1 millones) y avanzar en el proyecto del nuevo centro de salud Algeciras Norte. Y como partida específica, hay 8,5 millones comprometidos para el centro de salud de La Bajadilla, cuyo contrato de obras tuvo que resolverse por problemas con la constructora.

Recreación del futuro centro de salud de La Bajadilla. / E. S.

También en Algeciras, los proyectos sociales y sanitarios ya citados se verán complementados con un centro de día en San José Artesano (Avenida Venecia) de Algeciras por otros 3,8 millones de euros, más las líneas de apoyo a la red de centros de día y asistenciales de titularidad regional para los ocho municipios campogibraltareños.

Para la vivienda, otro de los pilares de la gestión de la Junta, según Colombo, hay previstos 167 millones a escala provincial. De ellos, 13,5 millones vendrán para la rehabilitación de viviendas en San José Artesano (Algeciras), Simón Susarte y Puente Mayorga (San Roque) a través del Plan Ecovivienda. La estrategia Eracis aportará 1,8 millones de euros más para mejorar la accesibilidad en las zonas comunes de La Piñera (Algeciras).

La red de carreteras de titularidad autonómica contará con una partida de 17,5 millones para el arreglo de carreteras, entre ellas la A-381 (Jerez-Los Barrios), más 4,4 millones para suavizar las curvas más cerradas de seis kilómetros de la A-405 entre Castellar y Jimena. Otro millón de euros se empleará en el proyecto de ampliación de la carretera de El Higuerón, en La Línea (A-383).

Imágenes de los desperfectos de la A-405 en Jimena. / Erasmo Fenoy

En el área de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, las cuentas de la Junta incluyen 4,1 millones de euros para subvenciones a pymes de la comarca para proyectos de inversión para el crecimiento empresarial a través de la Agencia Trade. Además, las empresas de la zona podrán aspirar a ayudas provinciales del Fondo para la Transición Justa (37 millones) y de la Agencia Digital de Andalucía (23 millones).

Colombo ha citado igualmente varios proyectos cuyas partidas ya fueron avanzadas por este periódico el miércoles. Entre ellas, 501.000 euros para acabar la reforma de la ITV en Algeciras y 50.000 para planificar la futura ITV Verde de La Línea, o 2,3 millones de euros para hablitar nuevos suelos logísticos en San Roque.

A estos se han añadido iniciativas como el refuerzo del dique del Puerto de La Atunara (La Línea) por 540.000 euros; una toma flotante para el pantano de Guadarranque por 1,2 millones y dos partidas de 1,8 millones de euros cada una para la implantación del ciclo terciario en las depuradoras de Algeciras y La Línea. Inversiones que se complementarán con 6,9 millones para el saneamiento de aguas en San Roque, entre otras iniciativas.

Además, una partida provincial de 2 millones de euros permitirá reformar las sedes del Servicio Andaluz de Empleo en Jimena y Tarifa, mientras que la cubierta del Centro de Formación Punta Europa de Algeciras será sustituida por 389.676 euros. El centro de gestión del medio marino (Cegma) será modernizado por 1 millón de euros, mientras que habrá aportaciones económicas para mantener prestaciones como el Consorcio de Transportes, la Fundación Campus Tecnológico o la Fundación Paco de Lucía.