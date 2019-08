Las autoescuelas del Campo de Gibraltar, al mínimo por la falta de examinadores de Tráfico

Cruzarse con un coche de autoescuela por las calles de Algeciras o La Línea resulta estas semanas una misión complicada. Las academias de conducción del Campo de Gibraltar se mantienen durante este mes de agosto con una actividad mínima, cuando no nula, como consecuencia de la falta de examinadores de Tráfico que les llevó a protestar en la ciudad de Cádiz el pasado día 2.

Cuatro semanas después, el sector insiste en sus reclamaciones al Ministerio del Interior para que ataje cuanto antes el colapso que arrastra la lista de espera del conjunto de la provincia, atendida por una quincena de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT). Hace tres años eran más del doble, con 36 funcionarios.

La próxima tanda de pruebas prácticas en el Campo de Gibraltar comenzará el 18 de septiembre y la precedente se desarrolló en la última semana de julio. Con tantas semanas de por medio, el millar de aspirantes que están matriculados en la comarca tiende a concentrar sus clases del práctico en las vísperas de los exámenes para no perder pericia al volante. “Se nota que no hay exámenes a la vista, tenemos mucha menos actividad que otros años. Algunas autoescuelas están cerrando por las tardes y otras directamente se han ido de vacaciones en agosto. Hay inactividad total en cuanto a clases prácticas”, resume David Azcona, presidente de la Asociación de Autoescuelas del Campo de Gibraltar que agrupa a las 33 academias de la comarca, con medio centenar de sedes en total.

Frente a este parón estival, el verano ha sido tradicionalmente una época de actividad frenética en las autoescuelas, principalmente nutridas con alumnos estudiantes universitarios que aprovechan para obtener el permiso.

Ante el otoño, la irregularidad en el calendario de pruebas también es vista por el sector como una amenaza para su viabilidad si se mantiene el patrón de exámenes cada dos meses. “No descartamos ninguna medida, incluyendo nuevas movilizaciones. Por primera vez, hemos hecho piña y tenemos que hacer presión para que el Gobierno resuelva la situación”, apunta Azcona, quien califica la jornada de huelga de primeros de mes como “un éxito” y un precedente ante otras posibles medidas. Aquella mañana, el 95% de las autoescuelas de la comarca estuvieron representadas en la marcha que recorrió la capital. “En toda la provincia se movilizaron unos 300 coches. Más incluso que en la ciudad de Barcelona”, recuerda Azcona.

“El subdelegado del Gobierno en Cádiz nos atendió y conocía el problema. Pero hasta el momento no se ha adoptado ninguna medida que venga a resolver un problema del que depende la actividad de muchos negocios y familias. El hecho de que no haya un Gobierno constituido no ayuda, por ejemplo, a la hora de poner en marcha concursos para cubrir las plazas que se han ido quedando vacantes todos estos años”, reflexiona el presidente de la patronal comarcal.

El sector demanda que se permita a los examinadores realizar horas extraordinarias para someter a los alumnos a las pruebas prácticas de conducción en horario de tarde. Solo con esa medida, según Azcona, se podría acelerar la frecuencia de los exámenes. Tráfico también planteó como una posible medida, que sigue sin ser aplicada, que funcionarios con la habilitación para examinar (policías nacionales, por ejemplo) sean llamados en comisión de servicio para cubrir temporalmente las necesidades.

En todo el país, unas 300.000 personas están pendiente de fecha para el práctico, según estimaciones de la patronal CNAE. La Confederación Nacional de Autoescuelas de España considera urgente la cobertura de 125 examinadores en todo el país.