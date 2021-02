Agaden hace públicos los candidatos a los premios Laurisilva y Atila 2020

Agaden-Ecologistas en Acción ha hecho públicos los candidatos a los premios Laurisilva y Atila en el Campo de Gibraltar, en los que hacen un balance ambiental anual. Los primeros premian una labor a favor del medio ambiente, mientras que los segundos se otorgan a personas, entidades, organismos, empresas, asociaciones u organizaciones que se haya distinguido por una mala actuación contra la naturaleza. Los ganadores de la trigésimo primera edición se darán a conocer durante la segunda mitad de febrero y el acto de entrega se realizará cuando lo permita la pandemia.

Candidatos a los premios Laurisilva

1.- Colegio Getares. Departamento de Ciencias Ambientales.

En el 2006, comienza en el centro un proyecto de huerto escolar para fomentar la ecología urbana y la educación ambiental. Actualmente existen 13 proyectos entre los que podemos encontrar: participación en movimientos contra el cambio climático, proyecto Quercus de recogida y siembra de bellotas, creación de charcas para recuperar anfibios, mariposario con las especies diurnas y nocturnas más grande y llamativas del Campo de Gibraltar, criadero de caracoles, hotel de insectos y un largo etc. Todo un ejemplo activo y dinámico de educación ambiental en los centros escolares.

2. Plataforma Salvemos Mangueta

Mangueta de todo es una plataforma vecinal que reivindica la protección del arroyo de San Ambrosio( Vejer y Barbate) y su área de influencia. Nació a mediados del 2020 para reivindicar la protección del paisaje del delta del arroyo de San Ambrosio, el sistema dunar que lo rodea, la playa en la cual desemboca dicho arroyo y el camino público que da accesos al área. El arroyo de San Ambrosio, el sistema dunar y la playa de Mangueta deben de ser protegidos de la especulación y acabar con la tendencia de urbanizar por encima de cualquier criterio ecológico o ético, haciendo de ello un símbolo de la nueva era que entre todos tenemos que construir.

3. Tribunal Constitucional–Red Natura

El Tribunal Constitucional ha declarado toda la Red Natura 2000 no urbanizable. A raíz de los recursos de las asociaciones ecologistas contra la macro urbanización Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres, el alto tribunal ha cerrado toda posibilidad de reclasificar suelos en espacios incluidos en esta red europea de espacios naturales, como ha venido haciendo la Junta de Andalucía.

En Andalucía, esta red europea abarca 198 espacios protegidos, incluidos todos los parques naturales, con una extensión de 2,67 millones de hectáreas, el 30,6 % de su superficie, que quedan blindadas de la especulación urbanística.

4.- Voluntarios de Arroyo Negro en La Línea de la Concepción

El grupo de Voluntarios de la Micro-Reserva Arroyo Negro surgió en el 2014 con la finalidad de proteger, conservar y dar a conocer la enorme riqueza y biodiversidad de esta zona costera singular del estuario formado por la confluencia de los arroyos Los Charcones y Cañada Honda en La Línea de la Concepción.

Está integrado por numerosos naturalistas y especialistas en ornitología, botánica, observación de cetáceos, entomología, malacología, fotografía de naturaleza, así como personas comprometidas con su conservación. Han puesto en marcha numerosos proyectos de colaboración y participación ciudadana para hacer frente a las graves amenazas a las que se enfrentan uno de los escasos espacios naturales que aún podemos disfrutar en nuestro castigado litoral. Y ahora de actualidad con el proyecto de instalar en zona cercana una central eléctrica de REE para otro cable más.

5. Colectivo ornitológico Tumbabuey

Asociación de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, que tiene como principal fin la conservación y estudio de las aves y de sus hábitats. Aunque se trata de una entidad joven, este año cumplirá su primera década, sus componentes tienen un largo recorrido en materia de conservación, divulgación y estudio de la avifauna gaditana. Esta asociación, ha centrado sus esfuerzos en la conservación de las aves rapaces más amenazadas de la comarca del Campo de Gibraltar, así como de sus hábitats.

Muchos son los proyectos realizados por su gran equipo de voluntarios, equipo de entusiastas naturalistas, ornitólogos y conservacionistas que dedican su tiempo y energías en la resolución de conflictos ambientales relacionados con la conservación de las aves, a través del seguimiento de diversas especies de interés con la realización de censos y anillamientos científicos realizados.

Candidatos al premio Atila

1.Cepsa-Fondo de Barril

Agaden considera que ampliar las instalaciones de la refinería no es compatible con un proceso de transición energética ni de descarbonización de nuestra economía. "Este proyecto de CEPSA supone la construcción y explotación de una nueva unidad de proceso en la Refinería Gibraltar-San Roque denominada LC-Fining, así como otras unidades de proceso, tanques y servicios auxiliares necesarios. Estas nuevas unidades no suponen un incremento de capacidad de refino del complejo (actualmente 12 millones de toneladas anuales de crudo), tan solo una redistribución de productos, desplazando hacia cortes más ligeros la actual producción de refinería", indican los ecologistas.

"Además, mientras se encontraba el proyecto en periodo de información pública, se han movido a cielo abierto más de 200.000 m3 de áridos y se han arrancado más de 1.000 acebuches y matorral mediterráneo, incumpliendo la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y con posibles daños al la ciudad de Carteia", destaca Agaden.

2. Junta de Andalucía-Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía

Los ecologistas lamenta que la Junta haya modificado "21 leyes y 6 decretos de gran importancia" como la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), Ley del Sector Público de Andalucía, así como la Ley de medidas frente al cambio climático. "También ha modificado el Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados y el Reglamento de vertidos al dominio público hidráulico y al público marítimo-terrestre y se sustituyen los Planes Especiales y Proyectos de actuación en suelo no urbanizable. Y todo ello aprovechando un periodo de Emergencia Sanitaria".

"La Ley elimina garantías ambientales, descartando la obligación de someter a Evaluación Ambiental Estratégica ciertos planes urbanísticos. Reduce a dos las clases de suelo: urbano y rústico, eliminando el suelo urbanizable; así casi todo el suelo rústico se considera apto para urbanizar. La Ley también incluye una nueva amnistía para los propietarios de viviendas ilegales, porque blinda a quienes han urbanizado ilegalmente suelos protegidos, como son los parques naturales o los bienes de interés cultural, cuyas construcciones ilegales no podrán ser demolidas", destaca Agaden.

3. Ayuntamiento de Castellar

Agaden afirma que este Consistorio mantiene planes de desarrollo de su municipio "en base a burbujas especulativas ya que pretende dar ok a la construcción de un campo de golf con urbanización, en una zona en la que la escasez de agua puede ser dramática en poco tiempo. Este campo de golf traerá consigo graves problemas en el entorno, ya no podrá abastecerse con el agua embalsada y justificará otros proyectos altamente impactantes como la presa de Gibralmedina".

"Los campos de golf en nuestra región son un instrumento de destrucción de la naturaleza y de depredación de recursos naturales escasos como el agua. Se calcula que, por cada hectárea y año, el agua necesaria para mantener en óptimas condiciones un campo de golf es de 15.000 m3. Por más que los defensores de este tipo de proyectos adornen su actividad, la realidad es que las alteraciones provocadas por la construcción y puesta en funcionamiento de este tipo de instalaciones son de envergadura", indica el colectivo.

"Las responsabilidades, capacidades y competencias de que disponen los gobiernos locales hacen que sus intervenciones a nivel local puedan marcar la diferencia en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible tanto desde el ámbito ambiental, social o económico. La Agenda 2030 fue acordada y firmada por los gobiernos nacionales y, sin embargo, reconoce el papel crucial de las ciudades y las autoridades que las gobiernan en alcanzar el desarrollo sostenible. En este caso, el Ayuntamiento de Castellar está apostando por un desarrollando de su territorio alejado de dichos objetivos. El campo de golf y la urbanización viene a degradar una zona de importante valor ecológico, desde el punto de vista de la avifauna, entre otros", entienden los ecologistas.

4. Junta de Andalucía por los proyectos de placas solares

Ante la proliferación de proyectos de energías fotovoltaicas, sin que se ponga coto, desde Agaden se muestran preocupados "por la mala o ausente planificación a la hora de implantar esta necesaria tecnología".

"Nos encontramos en un punto de inflexión de la energía fotovoltaica en España y se requiere de las administraciones, de su intervención para evitar burbujas especulativas, para orientar su distribución ordenada, que no quede solo en las grandes compañías eléctricas y para corregir impactos ambientales.Multiplicar por siete la superficie actual y por diez la potencia, representa todo un desafío para evitar desaguisados ambientales. No obstante, la Junta de Andalucía no está reaccionando ante este boom de proyectos presentados, siendo urgente que contemos con una ordenación racional y razonada que evite tentaciones especulativas y proteja la biodiversidad el suelo y el paisaje, bienes que se verán afectados sin la inadecuada o inexistente planificación", dicen los ecologistas.

"La instalación indiscriminada de parque fotovoltaicos en Jimena, por ejemplo, va a tener un grave impacto a nivel de paisaje y sobre la avifauna, ya que gran parte de estos proyectos, van ubicados en zona de campeo y alimentación de aves. Desde el punto de vista económico, este desarrollo irracional de las fotovoltaicas va a sacrificar una de las actividades económicas más presentes y sostenibles de este entorno, la ganadería tradicional", lamenta el colectivo.

5. Ayuntamiento de Tarifa

Es este año candidato por la continuidad de vertidos sin depurar en la playa de Los Lances, "los cuales han sido denunciados ante los juzgados de Algeciras y Fiscalía de medio ambiente del área de Algeciras desde el 2016 hasta noviembre del 2020, con un total de 8 denuncias presentadas por 14 vertidos concretos, no siendo el total de los episodios de vertidos que se han dado en la costa tarifeña".

"Dicha descarga de aguas residuales se efectúan sin autorización alguna, contraviniendo las leyes y disposiciones generales protectoras del medio ambiente, siendo un peligro para el sistema natural de la playa de Los Lances y para la salud de las personas", afirma Agaden.