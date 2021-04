UGT se manifiesta en Algeciras en defensa del proyecto Fondo de barril de Cepsa

UGT se ha concentrado este miércoles en el Llano Amarillo de Algeciras en defensa del proyecto Fondo de barril de Cepsa con una inversión de casi 1.000 millones de euros para generar destilados medios bajos en azufre de mayor calidad. La cita ha contado con la asistencia del secretario general del sindicato, Pepe Álvarez; la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, y el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro, Pedro Hojas, entre otros responsables de la organización, que han respaldado la convocatoria en defensa de la industria en general del Campo de Gibraltar.

Álvarez ha indicado que el motivo de su apoyo de la movilización es "mandar un SOS a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España para que el Campo de Gibraltar, la provincia de Cádiz y Andalucía puedan aprovechar estos recursos y podamos ir a un proceso de reconversión industrial que nos permita recuperar actividad y a partir de ahí, empleo de calidad".

Carmen Castilla ha destacado que la concentración en Algeciras "demuestra que estamos unidos para exigir empleo de calidad para esta tierra. El empleo de calidad lo trae la industria. Qué futuro le vamos a dar a ese 52% de jóvenes que están en paro. Por eso apoyamos proyectos pioneros como el Fondo de barril en el que se podrían crear 3.000 puestos de trabajo. Me comprometo a pedir a la Junta de Andalucía proyectos industriales y que desde el Gobierno central se apueste por esta tierra".

Pedro Hojas ha insistido en el que proyecto de Fondo de barril, pendiente de una "decisión administrativa de las autoridades locales" para convertirse en realidad, "representa un balón de oxígeno para el empleo y para el crecimiento económico, para que la gente desarrolle aquí su proyecto de vida sin tener que salir a buscar trabajo a otros sitios, dejando a la comarca a merced de la despoblación y a un paso de la España vaciada”.

"El Campo de Gibraltar no puede permitirse el lujo de renunciar a este proyecto", ha señalado Hojas. "Emplazamos a las autoridades competentes a actuar decididamente para evitar que se pasen los plazos legales establecidos y evitar tener que resignarnos a ver pasar el tren de la reindustrialización desde la barrera. No en vano, son 3.000 los puestos de trabajo los que se calculan para el montaje durante los tres primeros años", ha destacado el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro.

Para Pedro Hojas no es posible el abandono de este proyecto, ya que "no sólo amenazaría a la industria auxiliar, sino que pondría directamente en peligro el futuro de la refinería de Cepsa, abocándola a convertirse en un almacén de productos, arrastrando al desempleo a 1.000 trabajadores directos y 500 de las contratas. Un precio que desde UGT FICA no podemos permitirnos".

José Manuel Rodríguez Saucedo, secretario general de UGT FICA del Campo de Gibraltar, ha incidido en que el Fondo de barril "crearía muchos proyectos industriales, con la consecuente creación de empleo". "Hemos pedido al Ayuntamiento de San Roque que agilice las autorizaciones para que el proyecto de Fondo de barril sea una realidad. Hay empresas auxiliares presentando más ERTE y ERE en esta zona y el Campo de Gibraltar no se puede permitir esto", ha reseñado.

Los dirigentes del sindicato también han mantenido una reunión con la sección sindical de UGT FICA en Acerinox y con la Dirección de la planta.

El Ayuntamiento de Algeciras ha respaldado la convocatoria con la presencia del primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, acompañado de los tenientes de alcalde Pilar Pintor, Sergio Pelayo, Javier Rodríguez Ros, Susana Pérez Custodio y Javier Vázquez y los concejales Yéssica Rodríguez, Ángel Martínez y Monserrat Barroso. Varios concejales de la oposición también han asistido a esta convocatoria.

Por su parte, Ángela Aguilera, representante del Campo de Gibraltar en el Parlamento Andaluz, ha apelado a UGT mediante un comunicado para que "reflexione sobre las consecuencias deplorables que supone seguir defendiendo el proyecto de Refinería Gibraltar-San Roque Cepsa de Fondo de Barril, ya que supone seguir condenando a la comarca a un modelo productivo caduco”.

“No estamos de acuerdo con la implantación del proyecto del Fondo de Barril, pero sí defendemos un plan de industrialización del Campo de Gibraltar que camine hacia un modelo de transición ecológica. Es hora de que los proyectos industriales que se plantean para nuestra comarca sobrepasen la dicotomía de susto o muerte. Por lo tanto, exigimos un plan de industrialización que sirva como modelo para un proceso de transición ecológica en el que entendemos que nuestra tierra tiene una gran oportunidad y alternativa, no solo de crecimiento sostenible desde el punto de vista económico sino también como oportunidad de generar empleo”, ha apuntado.