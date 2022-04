La UE, abierta a negociar el acuerdo del Brexit sobre Gibraltar más allá de la Semana Santa

Las instituciones comunitarias están dispuestas a negociar con Reino Unido sobre la futura relación de Gibraltar con la UE tras el Brexit más allá de la Semana Santa. Así lo ha reconocido este domingo el vicepresidente Comisión Europea y responsable para la Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, durante su visita a la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras.

Las negociaciones se habían fijado la próxima semana como plazo para cerrar un acuerdo, tal y como se anunció el pasado 15 de diciembre de 2021. Entonces, Gibraltar aseguró que ante la ampliación del plazo para negociar, la intención era concluir con un acuerdo "antes de Semana Santa", es decir, para primeros de abril como máximo.

"En 30 años que llevo en política europea, no me gustan los deadline (plazos límite). No es algo que ayuda a la negociación. La negociación continúa y puedo asegurar que la Comisión Europea es plenamente consciente de la importancia de este acuerdo para España, Andalucía y para europa", ha comentado el vicepresidente.

Preguntado expresamente por la continuidad de las negociaciones más allá de la Semana Santa, Schinas ha zanjado la cuestión con la siguiente frase: "Seguiremos trabajando para un acuerdo".

Schinas ha enfatizado que el mandato negociador que ejerce la Comisión en nombre de los Veintisiete sigue adelante "con un contacto permanente con nuestros socios españoles en el desarrollo de esas negociaciones que siguen en curso".

Aunque el marco político sobre Gibraltar y la UE se acordó el pasado 31 de diciembre de 2020, el proceso de negociación propiamente dicho sobre Gibraltar no comenzó hasta octubre de 2021, tras completar la UE sus propios procedimientos internos.

El eventual acuerdo que se alcance tiene su base en el memorándum cerrado entre Londres y Madrid hace ahora casi un año y medio y prevé la supresión de la Verja a cambio de que los controles fronterizos en Gibraltar, que no forma parte de Schengen, se realicen en el puerto y el aeropuerto, con ayuda de Frontex.

Las negociaciones de las rondas celebradas hasta el momento se han centrado, por tanto, en garantizar la circulación fluida de personas y mercancías entre Gibraltar y la UE. Se han tratado otras áreas, que servirán para apuntalar este aspecto y que servirán, además, para facilitar la creación de un área de mayor prosperidad compartida, según la versión aportada por Gibraltar de estas conversaciones.

Pero, en paralelo, Gibraltar ha comenzado a preparar el terreno ante la posibilidad de una falta de acuerdo en cuestiones como el paso por la Verja, lo que afectaría a la fluidez del tránsito de miles de personas al día, entre ellos la comunidad española y de otras naciones europeas que trabajan en el Peñón.