Gibraltar se prepara para la peor versión de la Verja si no hay acuerdo entre la UE y Reino Unido

En la guía publicada este jueves, el Gobierno de Gibraltar pide a los ciudadanos que tengan en cuenta las restricciones con respecto a la cantidad de tiempo que los británicos que residan en el Peñón podrán pasar en el espacio Schengen. Esta medida se aplica a todos los nacionales de terceros países y se limita a 90 días en cualquier período de 180. Es por esto que todos los pasaportes de los gibraltareños británicos y otros ciudadanos de Reino Unido deberán ser sellados sistemáticamente.

En este contexto, hay que tener en cuenta que cualquier tiempo que estas personas pasen en el Área Schengen (incluya una noche estancia o no) contarán. "Este requisito significará que usted no poder cruzar la frontera a diario o casi a diario", advierte el documento. "Una consecuencia lógica de esto, para los propietarios de viviendas en España, es que es posible que no pueda pasar tanto tiempo en una casa de vacaciones como puedan estar acostumbrados. Por lo tanto, recomienda a aquellos que cruzan la frontera con frecuencia a que utilicen la calculadora del sitio web en línea de la Comisión de la UE para planificar las estancias en el lado español de la Verja y el resto del Espacio Schengen.

Como en otros casos, Gibraltar ha emitido notas técnicas profundizando en la reglamentación.

Los británicos que, sin embargo, planean quedarse más de 90 días en un período de 180 días necesitarán el permiso del Estado miembro de la UE pertinente. Esto puede requerir solicitar una visa y/o permiso.

Si no hay acuerdo, el documento de identidad de los residentes en la Roca no se reconocerá como documento de viaje. Se le pedirá que use su pasaporte para viajar y ya no podrá usar su tarjeta de identificación. El pasaporte deberá tener al menos 6 meses de vigencia antes de su caducidad a partir de la fecha en que necesite usarlo.

Aduanas

Gibraltar, a diferencia del Reino Unido, nunca formó parte de la Unión Aduanera de la UE. Fue por lo tanto ya tratado como un tercer país a efectos de todo el comercio de mercancías con Europa. En general, el único cambio que ha afectado a la importación de mercancías en Gibraltar se refiere a productos de Reino Unido de origen animal. Desde el 1 de enero de 2021, han tenido que ser despachados en el Puesto de Control Fronterizo de Algeciras. Tras el despacho, los envíos se dirigen a Gibraltar en ferry. Esto, reconoce el Gobierno llanito, ha provocado periodos de escasez en los comercios que, afirma, se irán corrigiendo con el tiempo.

Salud

El Gobierno gibraltareño especifica que la asistencia sanitaria gratuita para sus conciudadanos en la Unión Europea solo está disponible en España. Para cubrir los gastos médicos en caso de accidente o si se requiere tratamiento inesperado en un Estado miembro de la UE distinto de España, los llanitos deben asegurarse de "tener un seguro médico privado adecuado".

La asistencia en España es posible gracias a la disposición aprobada por el Gobierno español en virtud del Real Decreto-ley de 29 diciembre de 2020 (prorrogado) que terminará el 30 de junio de 2022. Es posible que esta ventaja no se extienda si no hay acuerdo entre la UE y Reino Unido, por lo que el Ejecutivo de Picardo recomienda sacarse un seguro médico privado para disponer de los gastos cubiertos en caso de que necesite acceder a un tratamiento médico mientras se está en España.

Conducción, hasta el 28 de febrero

Como resultado de acuerdos bilaterales y la aplicación de las convenciones internacionales, los permisos de conducir de Gibraltar serán reconocidos en España y en toda Europa (excepto en Croacia, Chipre e Italia) como antes del 31 de diciembre de 2020 y como han estado desde el 1 de enero de 2021 sin necesidad de sacarse uno internacional.

Las autoridades españolas seguirán reconociendo también los permisos expedidos en Gibraltar de residentes en España hasta el 28 de febrero de 2022. Este período de gracia debería permitir la negociación de un acuerdo sobre el intercambio de permisos de conducción, que debería cubrir los emitidos en el Reino Unido y en Gibraltar y las Dependencias de la Corona.