El Puerto de Algeciras evita el colapso en un fin de semana con 21.000 coches

El Puerto de Algeciras recibió ayer uno de los mayores picos de viajeros dentro de la Operación Paso del Estrecho 2022, cuyos días críticos comenzaron el pasado viernes y acumulan desde entonces más de 21.000 vehículos embarcados desde el Puerto de Algeciras y, en menor medida, el de Tarifa.

Según el Sistema de Información de Fronteras que facilita datos muy valiosos para predecir los tiempos y ritmo de llegada de vehículos, se espera un gran número de viajeros magrebíes hasta el próximo jueves sobre todo por las tardes, aunque no se descarta que las noches también sean muy concurridas.

Solo durante la jornada de este domingo (hasta las 22:00), ya habían embarcado hacia Tánger o Ceuta 8.462 vehículos, por lo que se esperaba que, al final del día, esta cifra supere los 10.000 coches con destino a Marruecos y la Ciudad Autónoma.

La Marina Mercante activó en la madrugada del sábado al domingo la intercambiabilidad de billetes entre Algeciras y Tánger Med, que aún continúaba al cierre de esta edición. Esto quiere decir que el embarque se hacía directo por orden de llegada. La medida no se tomó con Ceuta.

Las zonas de embarque y preembarque en el Llano Amarillo, así como el circuito que permite la “espera móvil”, evitaron las aglomeraciones en el Puerto de Algeciras a pesar de la llegada de unos 400-500 vehículos por hora. Como en otros fines de semana especialmente concurridos, se habilitaron zonas de sombra y se llevó a cabo el reparto de botellas de agua para los usuarios.

Según datos de la APBA, el sábado embarcaron 8.127 vehículos, mientras que el viernes sumaron 4.520 coches, cifras en las que están incluidas los embarques desde el Puerto de Tarifa.

Precisamente, los viajeros que no tenían su billete cerrado para la línea Tarifa-Tánger Ville estuvieron siendo desviados por la Guardia Civil durante la tarde de ayer a Algeciras. Hacia las siete quedó desactivada la fase de emergencia en el Puerto tarifeño para permitir de nuevo la llegada de coches cuyos pasajeros no llevaban billete. Con el fin de reducir las aglomeraciones, desde el Puerto de Algeciras recomiendan a los viajeros que lleguen al punto de embarque con el billete ya cerrado y adquirido con la mayor antelación posible, algo que están realizando el 80% de los usuarios. Adicionalmente, como medida excepcional y de aplicación puntual, se cuenta con la posibilidad de activar el sistema de intercambio de billetes, el cual facilita el embarque de pasajeros al buque que se encuentre en ese momento en puerto, independientemente de que pertenezca o no a la naviera que indica el billete.

“Circunstancias especiales”

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, tras la celebración este sábado del comité director de la OPE, resaltaba que este verano se están produciendo circunstancias especiales “que no se daban desde hace seis años”, ya que la Fiesta del Cordero ya se ha celebrado y una gran cantidad de viajeros ya están de vuelta, lo que coincide con el primer fin de semana de agosto, que es siempre el de mayor afluencia de vehículos.

Desde que la OPE comenzó el pasado 15 de junio, tras dos años de cancelación a causa de las restricciones derivadas del Covid-19 y la crisis política con Marruecos, más de 700.000 viajeros y más de 160.000 vehículos han cruzado el Estrecho desde los puertos de Algeciras y Tarifa. Tal y como se auguraba, el incremento respecto a 2019 -la última edición de la OPE- está siendo muy significativo, con un 29% más de viajeros y un 16% más de automóviles que hace tres años.

En la fase de retorno se prevé que las mayores aglomeraciones se produzcan los días 27, 28 y 29 de agosto.