Migrantes recogen alimentos para las familias desfavorecidos del Campo de Gibraltar

Personal voluntario y trabajadores de la Fundación Márgenes y Vínculos, muchos de ellos de origen migrante, colaboran estos días en una recogida de alimentos y productos necesarios para el hogar, en una colecta que se está desarrollando en el centro comercial Carrefour de Palmones, en Los Barrios.

Todo lo recogido será luego repartido entre las familias más necesitadas de las ciudades y pueblos del Campo de Gibraltar. La iniciativa comenzó el jueves 10 de junio, y se prolongará hasta este sábado entre las diez de la mañana y las diez de la noche en el hipermercado.

Carrefour, la Fundación CajaSol, la Fundación La Caixa y la asociación empresarial Landaluz son los promotores de esta recogida que se está desarrollando con entusiasmo y con la participación de muchos ciudadanos que hacen su aportación en los dos grandes cajones instalados para la recogida en la entrada central del hipermercado. El personal y los voluntarios de la recogida son del proyecto Un barrio de todas/os de Márgenes y Vínculos.

Son variados los orígenes geográficos y culturales de las personas que se han sumado por propia iniciativa al proyecto, en su intento de colaborar y ayudar a las personas más vulnerables de la sociedad campogibraltareña. Son, fundamentalmente, hombres y mujeres de Marruecos y del África subsahariana. Los voluntarios contactan con las personas que entran al centro comercial y le proponen que colaboren con la recogida. Si aceptan, les entregan una bolsa en que estas personas guardan los productos comprados que al salir entregan para ser depositados en las cajas citadas. “Un 70 por ciento de las personas a las que pedimos colaboración nos dicen que sí”, explica Fatima Alaoui Zirri, una de las voluntarias.

Es de resaltar también la actitud de algunas personas. Un cliente del Carrefour que compró pocos productos en su visita al centro comercial llenó medio carro para la colecta. Y otros dos jóvenes amigos, que no habían sido contactados al entrar, cuando salieron y se dieron cuenta volvieron a entrar, llenaron un carro con toda clase de productos y lo donaron. “Estamos muy agradecidos a estas personas”, afirmó Francisco Mena, presidente de Márgenes y Vínculos, que añadió: “Su comportamiento muestra cuánta gente buena hay en el mundo y cuán solidarios somos en el Campo de Gibraltar”.

Francisco Mena añadió que el hecho de que varias personas de origen migrante estén colaborando en la recogida de alimentos y productos del hogar demuestra que la bondad y la solidaridad no son exclusivas de una etnia o una cultura. “Además esto demuestra que ellos están aquí no solo para trabajar y darle un futuro a su familia, también para colaborar en la mejora de esta sociedad y para ayudar a los demás”, dijo el presidente de Márgenes y Vínculos. “Tenemos que desterrar las ideas paternalistas cuando hablamos de estas personas. Migrantes o no, todos tenemos algo que aportar, algo que ofrecer de manera voluntaria y desinteresada a la hora de afrontar los problemas de esta sociedad y contribuir al bienestar de todos, como así está siendo”, añadió.

Voluntarios y personal de Un barrio de todas/os seguirán recogiendo alimentos y productos del hogar durante todo el sábado, entre las 10.00 y las 22.00. Un barrio de todas/os es un proyecto que se desarrolla en Algeciras y Ceuta para la sensibilización y fomento de la cohesión social en materia de diversidad cultural. Está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración.