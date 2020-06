Landaluce carga contra el Defensor del Pueblo Español por el abandono del tren

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha cargado contra el Defensor del Pueblo español, Francisco Fernández Marugán por la situación de abandono que sufre la conexión ferroviaria entre Algeciras y Madrid. El primer edil lamenta que Marugán "jamás haya actuado de oficio ante las numerosas quejas y problemas ocasionados a la ciudadanía por las continuas deficiencias que presentan los trenes, que nos hacen padecer una situación prácticamente tercermundista".

El primer edil algecireño ha dado a conocer que Fernández Marugán recoge en su memoria de gestión correspondiente al año 2018, concretamente en sus páginas 25 y 26, que abrió actuaciones de oficio ante los problemas derivados de los enlaces ferroviarios de la comunidad autónoma de Extremadura. "Durante un tiempo estuvieron cubiertos por los famosos trenes-rana, que cuando fueron retirados de allí, el Gobierno decidió que había que castigar a los algecireños y campogibraltareños enviándolos aquí", asegura Landaluce.

"La situación se agrava cuando analizamos el informe correspondiente al año 2019, en el que el defensor del Pueblo Español hace referencia a la apertura de investigaciones de oficio relacionadas con averías, retrasos y falta de conexiones ferroviarias en Extremadura, Galicia y Salamanca, o el precio del tren Zamora-Madrid, por citar sólo algunos ejemplos", prosigue Landaluce.

"Todo ello nos hace observar con estupor cómo la oficina del Defensor del Pueblo español no ha sido capaz de tener en cuenta las numerosas deficiencias y averías que venimos padeciendo desde hace dos años con el tren, con incidencias que se han repetido incluso varias veces en una misma semana. No sabemos qué criterios se siguen para abrir esas investigaciones de oficio, aunque nos gustaría saberlo, porque no entendemos que el señor Fernández Marugán se preocupe por quienes viven en determinadas zonas de España, y deje de lado a los algecireños y campogibraltareños", insiste Landaluce.

"Por si no tuviésemos bastante con que el Gobierno de España nos dé la espalda en materia de mejoras ferroviarias, ahora, el defensor del Pueblo Español, que ha de velar por el bienestar de todos, no muestra ni la más mínima preocupación o interés por una cuestión sangrante, que no solo lastra el futuro y el desarrollo del primer puerto de España, sino que también genera problemas e incomodidades a quienes deben desplazarse hasta Madrid en el único medio que nos enlaza con la capital. Fernández Marugán no puede permitir que Algeciras y el Campo de Gibraltar sigan siendo agraviadas a través de la utilización de dinero público para favorecer a otros territorios, por lo que esperamos que corrija esta situación injusta".