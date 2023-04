La Junta señala al Gobierno central por el problema con la lagarta peluda en Los Alcornocales

Ramón Fernández Pacheco, consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, ha señalado al Gobierno de España como responsable del problema persistente causado por la lagarta peluda (Lymantria dispar) en el Parque Natural de Los Alcornocales, que pone en riesgo la actividad del corcho en el Campo de Gibraltar y el resto de la provincia.

Pacheco, tras una rueda de prensa ofrecida en Vejer, ha aprovechado para abordar "la situación que tiene el Parque Natural de Los Alcornocales" haciendo referencia al tema que capitaliza las portadas estos días con Doñana. "Viendo que a lo largo de las últimas semanas el Gobierno de España ha emprendido una batalla sin cuartel contra el Gobierno de la Junta de Andalucía a base de bulos y mentiras sobre Doñana, y todo por una proposición de ley que lo único que ha hecho ha sido comenzar su tramitación en el Parlamento, que todavía es susceptible de enmiendas a presentar por lo grupos políticos y de ser mejoradas con los agentes sociales, el Gobierno de España y sus portavoces se permiten hablar incluso de terrorismo ecológico mientras a escasos kilómetros de Doñada, más del 40% del Parque de Los Alcornocales está siendo víctima de esa oruga peluda que puede poner en peligro la actividad del corcho", manifestó.

Pacheco alerta sobre una actividad "que tiene mucho arraigo en la provincia de Cádiz, que crea muchos puestos de trabajo y que es un gran aliado para la lucha contra los incendios forestales".

"Está en la mano del Ministerio de Transición Ecología poner solución al problema del parque de Los Alcornocales y de hacer posible que la Junta batalle y lucha contra la Lymantria y acabe con esta plaga que pone en peligro uno de los grandes espacios de Andalucía", aseguró Pacheco. "Y sin embargo vemos que no solo no lo hacen, sino que parece que no entran en sus prioridades".

"Yo le diría al Gobierno de España que menos titulares, menos batalla electoral y más ponerse de lado de los ecologistas y de los espacios naturales de Andalucía y de Los Alcornocales", sentenció.