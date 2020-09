Con su elección, el PSOE recuperó hace poco más de un año la presidencia de la Mancomunidad, una institución a la que Lozano quiere dotar de mayor protagonismo como órgano de expresión de los ayuntamientos de la comarca, más aún en un momento clave como la entrada en vigor de forma efectiva del Brexit a partir del próximo 1 de enero.

-¿Qué situación se encontró en la Mancomunidad cuando llegó al cargo y en qué ha cambiado en este año largo transcurrido desde entonces?

-Ha sido un año interesante, con muchos retos. Me encontré una Mancomunidad con encefalograma plano, con los trabajadores desmotivados y con una institución que había perdido su espacio en el Campo de Gibraltar, como referente de los ciudadanos, y con una deuda altísima que nos obligó a aprobar un plan de ajuste que estamos cumpliendo a rajatabla y que limita mucho nuestro margen de maniobra. En gran medida, estamos atados de pies y manos, pero ahora abonamos religiosamente cada pago que nos viene de Hacienda, la Seguridad Social, la Junta, el ICO o los bancos, además de las nóminas de los trabajadores. También nos estamos poniendo al día con la Universidad de Cádiz, a la que le vamos a pagar en cuatro años una deuda de medio millón de euros.

-Cuál es la deuda de la Mancomunidad?

-Algo más de 3 millones de euros, pero esperamos dejarla cero antes de que concluya el mandato en los próximos tres años.

-La situación de Arcgisa, la empresa de aguas y residuos de la Mancomunidad, es más crítica.

-Es un problema más grave que el de la Mancomunidad porque su deuda es de 19 millones de euros con bancos, concesionarias, el ICO…. Y con un presupuesto de 46 millones de euros y más de 400 trabajadores. Es una deuda importante derivada en gran parte de la deuda, de unos once millones de euros, que los ocho ayuntamientos tienen con Arcgisa y con la Mancomunidad. Se lo suelo recordar a los alcaldes y estamos tratando de llegar con ellos a un plan de pago a largo plazo. La situación derivada del Covid-19 ha reducido los ingresos de Arcgisa y nos ha obligado a atender, a través de bonificaciones en los recibos, las necesidades de las familias con menos recursos, así como de empresas que han ralentizado o cesado en su actividad por la pandemia. La sequía tampoco ayuda porque vendemos menos agua.

-La solución ha sido una subida de tasas.

-Fue una decisión tomada en julio de 2019, en el anterior mandato, por el anterior equipo de gobierno, que la junta de comarca aprobó de forma definitiva en el mes de febrero para garantizar el equilibrio financiero de la empresa, con el desgaste que supone explicarle a los vecinos una medida tan impopular como esa. Hay que evitar que Arcgisa entre en quiebra. Se ha hecho una pésima gestión en años anteriores.

-¿Se plantean una privatización de los servicios?

-No, ni lo hemos tratado.

-¿Han tenido ofertas sobre la mesa?

-No, no. Ningún alcalde ha planteado esa salida ni tampoco la dirección de la empresa. Una privatización dotaría de liquidez a la empresa, pero no nos la planteamos. La Diputación de Cádiz se está portando bastante bien porque nos está adelantando parte de las liquidaciones para que tengamos más tesorería. Y con los bancos estamos negociando.

-El problema es que Arcgisa se ve muy limitada en sus inversiones para mejorar la red, para comprar nuevos equipos…

-Claro, es una situación complicada. La red de saneamiento es antiquísima y nos da muchos problemas, pero es que a la de abastecimiento le pasa igual. Hemos redactado un plan con las inversiones que se requieren en cada municipio, pero nos falta el dinero. Los fondos Covid nos abren una oportunidad a ese respecto, pero estamos llamando a todas las puertas. Tanto nosotros, desde el PSOE, como nuestros socios de La Línea 100x100 creemos en el servicio público porque los beneficios que se den redundan en los ciudadanos, pero la herencia que nos han dejado fue muy negra.

-Las relaciones entre ambos partidos son fluidas.

-Totalmente. Hay mucha sintonía con el alcalde de La Línea, Juan Franco, y con el vicepresidente de la Mancomunidad y consejero delegado de Arcgisa, Juan Macías.

-La Línea 100x100 tiene un discurso marcadamente localista, como su nombre indica. ¿Cómo encaja su participación en el gobierno de un ente comarcal donde los intereses son compartidos?

-No hay ningún contrasentido en ello. Se habla del servicio de agua en La Línea porque su Ayuntamiento tiene superávit y ha rescatado el servicio del concesionario privado que lo gestionaba. Eso lo paga La Línea, no la Mancomunidad.

-Entiendo que entre ustedes hay lealtad y consenso a la hora de la toma de decisiones. Nadie arrima más de la cuenta el ascua a su sardina, ¿verdad?

-Para nada. Ya le decía que estamos atados de pies y manos en materia de inversiones. Pagamos las nóminas y las deudas recogidas en el plan de ajuste, más las que tenemos que hemos tenido que asumir. La Línea 100x100 gobierna en coalición en la Diputación y ahí sí ha podido haber algunas inversiones para La Línea. En el pacto de gobierno, lo que pidieron, fue que el consejero delegado de Arcgisa fuese nombrado por ellos.

-La Mancomunidad se relaciona con el conjunto de los ayuntamientos. ¿Son cordiales las relaciones?

-Esta es la casa de todos, como no puede ser de otra manera, y debe emanar el consenso. Hay reuniones y contactos constantes con los alcaldes que están sirviendo para poner muchas cosas en común. En los próximos días quiero convocar una junta de alcaldes y aprobar una declaración institucional de todos.

-¿Con qué objetivo?

-Estamos en un momento clave en el que se van a negociar y aprobar, espero, los Presupuestos Generales del Estado y los de la Junta de Andalucía y no se pueden olvidar de nosotros. El Gobierno de España aprobó hace dos años un plan integral de desarrollo del Campo de Gibraltar que en gran medida se ha podido aplicar, especialmente en el ámbito de la seguridad con unos resultados bien conocidos por todos, pero del que siguen pendientes otros muchos aspectos en el ámbito de las infraestructuras y las comunicaciones. Esa deuda que tiene el Gobierno de España con el Campo de Gibraltar debe saldarse.

-¿Y la Junta de Andalucía?

-Exactamente lo mismo, los dos están en deuda con esta comarca. La Junta tiene competencias tan importantes como educación, sanidad y servicios sociales. Es importante que en los presupuestos de la Junta de 2021 se vean avances en esos ámbitos y en la aplicación de las 112 medidas que anunció el presidente de la Junta para el Campo de Gibraltar. Necesitamos un esfuerzo especial en sanidad, eso es un debe con esta comarca.

-A pesar de la inauguración del hospital de La Línea.

-Así es porque, aun siendo muy importante, tenemos grandes carencias en atención primaria a las que es necesario poner solución y también en el hospital Punta de Europa, donde faltan especialistas y muchos otros profesionales sanitarios. Estamos viendo cómo están desbordados y no solo por la Covid-19. Ahora han dividido el área sanitaria en dos para mejorar la gestión, pero eso supone que van a dedicar a profesionales que atienden a pacientes a esas tareas administrativas.

-¿En su doble papel de presidente de la Mancomunidad y de líder de la oposición en Algeciras, cómo es su relación con el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce?

-Es cordial. Hace unos días nos reunimos porque, como le decía, me estoy reuniendo con todos los alcaldes de la comarca para tener una posición común ante los problemas de la comarca. En el Ayuntamiento de Algeciras estamos haciendo una oposición crítica, pero con propuestas asumibles por parte del resto de grupos políticos y de los agentes sociales.

-¿Confían en que haya una comisión de investigación sobre Algesa en el Ayuntamiento?

-Nos preocupa mucho la situación de esta empresa pública y las noticias que están apareciendo en relación con temas judiciales. Es una empresa importante que presta unos servicios esenciales en la ciudad de Algeciras, con 400 trabajadores y un presupuesto de 18 millones de euros. El Ayuntamiento debe dar explicaciones claras en torno a todo lo que está pasando y el marco adecuado es una comisión de investigación.