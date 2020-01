Exteriores limita la ronda de consultas previas a la negociación del Brexit

La contrarreloj hacia el Brexit comienza semana. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado una ronda de reuniones previas a la conformación de los tres comités en los que España y Reino Unido dilucidarán la relación futura en torno a Gibraltar una vez los británicos hayan abandonado la Unión Europea. Exteriores quiere conocer las posturas y aportaciones de diferentes partes interesadas en el proceso y para ello ha convocado a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar a una de esas reuniones el próximo jueves en Sevilla. También consultará a la Junta de Andalucía, pero ayuntamientos como el de Algeciras no han recibido invitación alguna, lo que hace prever que la representación local se ceñirá a la Mancomunidad, como así será en los comités.

El 31 de enero se producirá la salida efectiva de Reino Unido de la Unión Europea y se iniciará un intenso periodo de transición hasta final de año en el que se negociará el marco de relaciones futuras entre ambas partes. También se tratarán durante ese tiempo las condiciones de la salida de Gibraltar y su relación futura con España y muy especialmente con el Campo de Gibraltar. Para eso están los tres comités que se van a crear y cuyas reuniones técnicas comenzarán los días 14 y 15 de este mes.

El pistoletazo de salida de esa negociación se dará este jueves en Sevilla, donde habrá reuniones preparatorias del arranque de los comités. La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar mantendrá una de esas reuniones con Aurora Mejía, la directora general de Europa Occidental, Central y Sudeste de Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores, como también lo harán otras instituciones. El objetivo de estas entrevistas bilaterales es intercambiar información.

“La reunión en Sevilla será una previa de las que tendrán lugar la semana que viene en Madrid para poner en funcionamiento las comisiones que emanan de los cuatro memorandos firmados entre España y Reino Unido en 2018. El objetivo principal es garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores y las empresas que cada día cruzan a Gibraltar para trabajar”, explica el presidente de la Mancomunidad, Juan Lozano.

El presidente comarcal prevé presentar allí los documentos que se han ido elaborando en el Campo de Gibraltar en torno a los efectos del Brexit y las necesidades de la comarca para hacerles frente, como el redactado por los alcaldes o el respaldo del Consejo Económico y Social.

A esas reuniones preparatorias se ha invitado también a la Junta de Andalucía, pero ayer un ayuntamiento como el de Algeciras expresaba su malestar por el hecho de que no se hubiera contado con el municipio. El alcalde, José Ignacio Landaluce, también senador, aseguraba anoche a Europa Sur que va a enviar una carta al Ministerio para protestar por la ausencia del mayor ayuntamiento de la comarca de esa ronda de consultas.

Landaluce ya aseguró cuando se dieron a conocer los comités que el Ejecutivo central no puede obviar en este encuentro la “importante voz del Campo de Gibraltar, cuyas opiniones y reclamaciones se antojan imprescindibles en la toma de decisiones que pudieran contrarrestar los efectos del Brexit”. También expresó que le “daría mucha rabia” no poder asistir en representación de la comarca. Ahora no solo no se le ha convocado a los comités, sino que tampoco se ha llamado a Algeciras para la ronda previa de consultas.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, recordó en ese momento que La Línea es “el municipio más afectado por el Brexit en la práctica totalidad de la Unión Europea”. Por ello, confió en “sea escuchado y tenido en cuenta en lo que se plantea como el desarrollo de una zona de prosperidad por parte del Gobierno de España”.

Queda la incógnita de si se llamará, finalmente, a los ayuntamientos de la comarca en estos días. Los tres ministros de Exteriores en cuyas etapas se han desarrollado los diferentes plazos del Brexit –los populares García-Margallo y Dastis, además del socialista Borrell, relevado ahora de forma interina por la titular de Defensa, Margarita Robles– se reunieron en su momento con los alcaldes para escuchar sus reivindicaciones sobre el Brexit y comprometer el apoyo del Gobierno central a los municipios de la comarca.

Estas reuniones parten de los memorandos firmados entre España y Reino Unido en noviembre de 2018 cuatro memorandos de entendimiento en torno a aspectos clave en esa relación: los derechos de los ciudadanos, cooperación policial y aduanera, medio ambiente y tabaco. Estos documentos emanan del Protocolo sobre la salida de Gibraltar de la UE incluido en el acuerdo de retirada y recogen ya muchas de las cuestiones básicas a resolver entre ambas partes.

Serán la base para el nuevo periodo negociador que se abre ahora. En los comités que se crearán habrá presencia de los gobiernos de ambos países, pero también de Gibraltar, la Junta de Andalucía y los municipios del Campo de Gibraltar. A estos se reserva en los memorandos un solo asiento, el que ocupará Juan Lozano como presidente de la Mancomunidad.