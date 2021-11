La Cátedra Fundación Cepsa en la UCA falla sus premios a la innovación y la investigación

La Catedra Fundación Cepsa en la Universidad de Cádiz (UCA) ha dado a conocer los ganadores de sus premios en la edición de 2021. Unos premios que se conceden a trabajos fin de carrera y proyectos de investigación, patentes y publicaciones vinculadas con el sector energético y la sostenibilidad.

El comité de expertos ha decidido premiar estos proyectos por su innovación y originalidad, y su tratamiento científico-tecnológico, además de por su relevancia y aplicabilidad.

En esta edición, la comisión mixta de la Cátedra Fundación Cepsa ha premiado en la modalidad de Artículo Científico-Técnico a Miguel Torres García por el artículo: Experimental analysis of late direct injection combustion mode in a compression-ignition engine fuelled with biodiesel/diesel blend (Análisis experimental del modo de combustión de inyección directa tardía en un motor de encendido por compresión alimentado con una mezcla de biodiesel/diesel).

También ha sido reconocido en la modalidad de Trabajo Fin de Grado Manuel Jesús Calvo Acosta por su trabajo Prediseño de una Planta de Generación de Potencia mediante Hibridación Solar + Biomasa.

Finalmente, en la modalidad de patentes de invención ha resultado galardonado Francisco Morales Sánchez por su trabajo Fabricación directa de productos termocrómicos con alta carga de VO2.

En esta ocasión, se ha decidido además entregar una mención especial de carácter extraordinario a Clemente Villalba por su trabajo fin de máster Proyecto de aumento de la capacidad de procesamiento de la unidad de destilación de disolventes de la Refinería Gibraltar-San Roque.

En esta reunión de la Comisión mixta ha estado presente la vicerrectora de Política Científica y Tecnológica de la UCA, María Jesús Mosquera, y parte de su equipo. El encuentro sirvió además para realizar un repaso de las acciones llevadas a cabo por la Cátedra Fundación Cepsa en la Universidad de Cádiz a lo largo de 2021 y presentar el plan de acción para 2022.

Desde su fundación en 2005, la actividad de la Cátedra se centra en promover e incentivar aspectos vinculados con la formación, la investigación, la transferencia tecnológica y la difusión. Las relaciones entre la Universidad de Cádiz y Cepsa se remontan a la creación de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Algeciras, impulsándose con su transformación en Escuela Politécnica Superior en 1988 y siendo desde este año Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras. Desde entonces, se han realizado colaboraciones y firmado convenios específicos en muy diversos aspectos.

Las cátedras de Fundación Cepsa

Las cátedras de Fundación Cepsa en las Universidades de Cádiz, Huelva, Sevilla, La Laguna y Politécnica de Madrid se refuerzan continuamente gracias a las aportaciones y a la implicación de los profesionales de la compañía y de las instituciones académicas comprometidas en la mejora de investigación, la formación, flujo de conocimiento y la innovación.

"Las Cátedras Fundación Cepsa han permitido a miles de alumnos acercarse al mundo laboral y aproximar a los profesores universitarios a la realidad de los sectores energético y químico. El intercambio de conocimientos y experiencia entre los profesionales de Cepsa y docentes y alumnos universitarios supone, desde hace dos décadas, el enriquecimiento profesional de todos ellos. Por todo ello, Cepsa es una gran aliada de estas universidades", subraya Cepsa.